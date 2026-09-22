EN EXCLUSIVITÉ-Microsoft conservera les droits de proposition des actionnaires jusqu'en 2027, malgré l'assouplissement de la surveillance exercée par la SEC

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Microsoft maintiendra les seuils actuels d'éligibilité des propositions d'actionnaires pendant un an

* L'accord porte sur le prochain cycle de vote par procuration, jusqu'à l'assemblée générale annuelle prévue le 8 décembre

* La SEC a annoncé qu’elle cesserait de superviser les votes des actionnaires sur des sujets tels que le changement climatique

par Ross Kerber

Microsoft MSFT.O examinera les propositions d’actionnaires lors de ses assemblées générales jusqu’à la fin de l’année prochaine, à la demande d’un activiste cherchant à préserver les droits des investisseurs, alors que ceux-ci subissent la pression d’une modification controversée du règlement de la Commission américaine des opérations boursières (SEC) proposée la semaine dernière .

En vertu d’un accord conclu avec l’activiste conservateur Paul Chesser, dont Reuters a pris connaissance, Microsoft continuera d’appliquer les seuils existants permettant aux investisseurs de soumettre des résolutions au vote, alors même que la SEC envisage des modifications qui, selon les détracteurs , marginaliseraient les investisseurs individuels, les groupes religieux, les syndicats et d’autres acteurs qui ont eu leur mot à dire depuis des décennies via le processus de propositions d’actionnaires.

Cet accord n’a qu’une durée d’un an, mais il pourrait contrecarrer efficacement les efforts de l’organisme de régulation visant à transférer le pouvoir des investisseurs vers les dirigeants d’entreprise. M. Chesser a déclaré qu’il espérait que l’approche de Microsoft devienne un modèle de gouvernance d’entreprise garantissant aux petits investisseurs une voix qui pourrait être suivie par d’autres sociétés.

“Microsoft a confirmé par écrit que les plus petits actionnaires à long terme de l’entreprise auront toujours un moyen de se faire entendre l’année prochaine, quelle que soit la décision de la SEC”, a déclaré M. Chesser, directeur du National Legal and Policy Center. “Il faudrait demander à toutes les autres entreprises qui prétendent accorder de l’importance à leurs actionnaires pourquoi elles ne font pas de même”, a-t-il ajouté.

Dans un communiqué transmis par e-mail, un porte-parole de Microsoft a déclaré: “La Securities and Exchange Commission ayant annoncé que son cadre réglementaire relatif aux propositions d’actionnaires était en cours de révision, nous avons convenu de maintenir les seuils d’éligibilité actuels pendant un an, offrant ainsi à Microsoft et à ses actionnaires un processus clair et prévisible pour le prochain cycle d’assemblée générale.”

Les résolutions d’actionnaires portant sur des sujets tels que le changement climatique, la diversité du personnel et la rémunération des dirigeants ont été au cœur de nombreuses assemblées générales ces dernières années, bien que beaucoup d’entre elles aient bénéficié d’un soutien de moins en moins important de la part des grandes sociétés de gestion de fonds.

PREMIER EXEMPLE

L’assemblée générale de Microsoft est prévue le 8 décembre et se tient traditionnellement au début du cycle de vote par procuration, qui s’étend jusqu’au 30 juin de chaque année, attirant ainsi l’attention sur les procédures de gouvernance de l’entreprise.

La semaine dernière, le président de la SEC, Paul Atkins, nommé par le président américain Donald Trump, a proposé de mettre fin à la supervision par l’agence du processus de résolution et de transférer cette fonction aux autorités des États , ce que les activistes ont perçu comme un changement susceptible de réduire leur influence. Cette mesure s’inscrit dans le cadre d’un glissement plus large du pouvoir des investisseurs vers les dirigeants, orchestré par la commission dominée par les républicains.

L'accord entre M. Chesser et Microsoft, consulté par Reuters, stipule que Microsoft continuera d'appliquer les critères d'éligibilité antérieurs permettant aux investisseurs de soumettre des résolutions au vote. Le groupe de M. Chesser a des résolutions similaires en attente chez Procter & Gamble

PG.O et Oracle ORCL.N et pourrait en soumettre d'autres.

L’assemblée générale annuelle de P&G est prévue le 13 octobre. Dans sa circulaire de vote datée du 28 août, la société a recommandé de voter contre la proposition, la qualifiant notamment de prématurée puisque la SEC n’avait pas encore proposé de réglementation. Un représentant de P&G a refusé de commenter.

La date de l’assemblée générale annuelle d’Oracle n’a pas encore été fixée. Un représentant n’a pas immédiatement répondu aux questions.