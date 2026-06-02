EN EXCLUSIVITÉ-Meta revoit à la baisse son projet de technologie interne de suivi de souris, invoquant les inquiétudes de son personnel

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Nouveautés: des précisions sur la possibilité pour les employés de suspendre la collecte de données et de demander des dérogations) par Katie Paul

Meta META.O revient sur certains éléments de son projet visant à collecter les mouvements de souris, les frappes au clavier et d'autres actions des employés afin de les utiliser comme données d'entraînement pour l'IA, a-t-elle indiqué mardi dans une note interne, après plusieurs semaines de vives réactions de la part du personnel.

De nouveaux contrôles permettront aux employés de suspendre la collecte de données pendant 30 minutes maximum à la fois et de demander des exemptions à cette initiative, selon la note rédigée par Stéphane Kasriel, vice-président de l'unité Superintelligence Labs de Meta chargée de la construction de modèles d'IA.

M. Kasriel a déclaré que l'équipe à l'origine du logiciel avait également introduit « plusieurs optimisations » pour réduire son impact sur l'autonomie des batteries des ordinateurs, après que des employés se sont plaints que la consommation de données était si importante qu'elle entraînait une forte augmentation de leur consommation d'Internet à domicile.

« Bien que nous restions confiants dans les mesures de protection de la vie privée que nous avons mises en place lors du lancement, et qui ont fait l’objet de plusieurs niveaux d’évaluation des risques, nous avons pris note de vos préoccupations concernant les données personnelles sur les appareils professionnels, l’autonomie de la batterie et le souhait d’avoir davantage de contrôle sur le moment où la capture a lieu », a déclaré M. Kasriel dans la note de service.

La société a annoncé le mois dernier qu’elle installait un nouveau logiciel de suivi sur les ordinateurs de ses employés basés aux États-Unis afin de capturer les mouvements de souris, les clics et les frappes au clavier pour les utiliser dans l’entraînement de ses modèles d’intelligence artificielle, dans le cadre d’une vaste initiative visant à créer des agents IA capables d’effectuer des tâches de travail de manière autonome.

Ce lancement s'inscrit dans le cadre d'une restructuration de grande envergure chez Meta et a suscité une vive réaction de colère parmi le personnel, qui a qualifié Meta d'« usine d'extraction de données des employés ».