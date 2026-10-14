EN EXCLUSIVITÉ-M. Peacock, banquier spécialisé dans les fusions-acquisitions dans les secteurs de la consommation et de la distribution chez Bank of America, rejoindra JPMorgan, selon des sources

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(Ajout du titre de M. Peacock et d'autres recrutements au sein du groupe, paragraphes 2 et 6)

par Svea Herbst-Bayliss et Abigail Summerville

JPMorgan Chase JPM.N recrute Richard Peacock, banquier principal spécialisé dans les fusions-acquisitions dans les secteurs de la consommation et de la distribution, qui travaillait auparavant chez Bank of America

BAC.N , ont déclaré mercredi quatre personnes proches du dossier.

M. Peacock, qui a rejoint Bank of America il y a plus de dix ans, occupera le poste de responsable mondial des fusions-acquisitions dans les secteurs de la consommation et de la distribution chez JPMorgan au début de l’année prochaine et sera basé à New York, ont précisé ces sources, qui travaillent dans le secteur financier et n’étaient pas autorisées à s’exprimer publiquement sur son transfert.

Il est le dernier d’une série de directeurs généraux à quitter Bank of America, la deuxième plus grande banque des États-Unis, à un moment où le marché très dynamique des fusions-acquisitions entraîne d’autres mouvements de personnel à Wall Street.

Plus tôt cette année, M. Peacock avait été nommé codirecteur du groupe de fusions-acquisitions dédié aux capitaux privés nouvellement créé au sein de Bank of America, chargé d’aider les sociétés de capital-investissement de tous les secteurs à monétiser leurs actifs.

Bank of America et JPMorgan ont refusé de commenter cette information. M. Peacock n’a pas pu être joint pour commenter.

Au début du mois, JPMorgan a annoncé avoir recruté Rob Sweeney , ancien cadre de Sycamore Partners, au poste de président mondial de la banque d’investissement. Il conseillera les grandes entreprises clientes, en particulier dans les secteurs de la consommation et de la distribution, et travaillera avec des banquiers principaux sur des relations clés. La banque a également recruté cette année Ian Carnegie-Brown, basé à Londres, qui travaillait auparavant chez UBS.

L’équipe de banque d’investissement de JPMorgan spécialisée dans la consommation et la distribution s’est classée n° 1 dans le classement sectoriel de Dealogic au cours des six premiers mois de 2026 et pour l’ensemble de l’année 2025.

La banque a joué le rôle de banque conseil lorsque Alimentation Couche-Tard a annoncé son intention d’acquérir la chaîne de magasins de proximité Zabka et lorsque le fabricant d’ingrédients alimentaires Ingredion a conclu un accord en vue d’acquérir son concurrent Tate & Lyle.

Bank of America a perdu un autre responsable de haut niveau des transactions dans les secteurs de la consommation et de la distribution au cours de l’été, lorsque Andrew Conway a quitté pour devenir président mondial de la banque d'investissement pour les secteurs de la consommation et de la distribution de Citigroup C.N .

JPMorgan a recruté plusieurs banquiers de renom issus de Bank of America ces derniers mois, notamment David Fishman, Amy Lissauer et Kevin Brunner.

Mais Bank of America a déclaré qu’elle continuait d’investir dans les talents et qu’elle avait recruté plus de 40 nouveaux directeurs généraux au sein de sa banque d’entreprise et d’investissement cette année.