EN EXCLUSIVITÉ-LSEG en pourparlers pour racheter le groupe de données financières Octus, détenu par Permira, pour environ 3,5 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* LSEG confirme l'information de Reuters concernant des négociations en vue d'une acquisition

* Selon certaines sources, Permira travaillerait avec des conseillers pour évaluer son intérêt pour Octus

* Selon LSEG, cette opération aurait un effet relutif immédiat sur la croissance du chiffre d'affaires du groupe

* L'action LSEG recule de 4,7% à 13h42 GMT

(Refonte complète du texte à la lumière du communiqué de LSEG)

par Amy-Jo Crowley

Le London Stock Exchange Group LSEG.L est en pourparlers avec la société de capital-investissement Permira en vue d’acquérir Octus pour environ 3,5 milliards de dollars, a déclaré mardi le groupe coté à Londres, confirmant ainsi une information de Reuters .

Aucun accord définitif n’a été conclu et aucune transaction n’est garantie, a précisé LSEG, ajoutant que le groupe de données financières, dont le siège est à New York, affiche un solide historique de croissance à deux chiffres de son chiffre d’affaires, grâce à un modèle d’abonnement à fort taux de fidélisation.

L'action LSEG, qui avait déjà reculé de plus de 2% plus tôt mardi à la suite de l'article de Reuters, a prolongé sa baisse pour chuter de 4,7% à 13h42 GMT.

« La couverture et les solutions d’Octus sont hautement complémentaires des solutions existantes de LSEG en matière de données et d’analyses sur les titres à revenu fixe et les marchés privés », a déclaré LSEG, ajoutant qu’un accord aurait un effet relutif immédiat sur la division Data & Analytics de LSEG et sur la croissance du chiffre d’affaires du groupe.

PERMIRA A ACQUIS UNE PARTICIPATION MAJORITAIRE DANS OCTUS EN 2022

Permira, basée à Londres, travaille avec des conseillers pour évaluer l’intérêt suscité par Octus, ont déclaré deux personnes proches du dossier. Permira n’a pas souhaité faire de commentaire.

La société de capital-investissement, qui envisage la cession d’Octus depuis l’année dernière, a également mené des discussions avec d’autres acquéreurs potentiels, a précisé l’une de ces sources. Elle avait acquis une participation majoritaire dans Octus auprès de Warburg Pincus en 2022, pour une valorisation de 1,3 milliard de dollars.

Octus fournit aux banques et aux investisseurs des informations sur les marchés du crédit, en mettant l’accent sur les entreprises en difficulté financière. Elle emploie des journalistes, des analystes et des experts juridiques, et utilise la technologie pour passer au crible les documents réglementaires et judiciaires.

Une éventuelle transaction concernant Octus, si elle se concrétisait, marquerait une nouvelle hausse de l'activité de fusion-acquisition dans le secteur de l’analyse de données, malgré une vague de ventes massives de titres cotés en bourse plus tôt cette année.

YipitData, soutenu par des investisseurs dont le groupe Carlyle, étudie une cession qui pourrait valoriser le fournisseur de services d’analyse de données à plus de 2,5 milliards de dollars, tandis que Vista Equity Partners envisage la cession d’Allvue, fournisseur de données sur les marchés privés.

LSEG subit des pressions de la part de l’investisseur activiste Elliott Management, qui a révélé en février détenir une participation dans l’opérateur boursier, pour qu’il améliore ses performances.

LSEG est le plus gros client de Reuters, qui fournit des informations pour sa plateforme d’actualités et de données Workspace ainsi que pour d’autres produits.