EN EXCLUSIVITÉ-Les États-Unis ne sont pas pressés de prolonger la trêve commerciale avec la Chine, selon Bessent

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* Selon Bessent, la trêve tarifaire pourrait être prolongée lors d'une prochaine rencontre entre Trump et Xi

* La Chine acceptera le rétablissement des droits de douane américains au taux convenu précédemment, soit environ 20%, déclare le secrétaire au Trésor américain

* Les États-Unis et la Chine vont réduire ou supprimer les droits de douane sur les 30 premiers milliards de dollars de marchandises, déclare Bessent

* Un comité d'investissement identifiera les transactions chinoises susceptibles d'échapper aux examens de sécurité nationale

* Les consultations sur les garde-fous pour les outils d'IA puissants débuteront dans quatre à huit semaines, selon Bessent

(Ajout d'une référence à d'éventuelles réductions des droits de douane sur les dispositifs médicaux, paragraphe 14) par David Lawder

L'administration Trump n'est "pas pressée" de prolonger la trêve commerciale avec la Chine sur les droits de douane et les minéraux critiques qui prend fin en novembre, car il est encore temps de la renouveler lors de réunions prévues plus tard dans l'année, a déclaré mardi le secrétaire au Trésor américain Scott Bessent.

Lors de sa première interview depuis sa participation la semaine dernière au sommet à enjeux élevés entre le président chinois Xi Jinping et Trump à Pékin, Bessent a déclaré qu’il pensait que la Chine accepterait le rétablissement des anciens taux de droits de douane américains par le biais de nouveaux droits au titre de la section 301, à condition qu’ils ne soient pas plus élevés.

Ces derniers mois, la Chine avait "obtenu un accord" sur une baisse des droits de douane à la suite de la décision de la Cour suprême des États-Unis invalidant les droits de douane d’urgence mondiaux imposés par le président Donald Trump , a-t-il déclaré en marge d’une réunion des ministres des Finances du G7 à Paris.

"Je pense que nous ne sommes pas pressés de la prolonger", a déclaré Bessent à propos de la trêve tarifaire de novembre 2025. "La situation est stable."

Il a ajouté que la Chine s’était montrée "satisfaisante, mais pas excellente en ce qui concerne le respect de ses engagements concernant les minéraux critiques. Nous allons donc les revoir".

Xi devrait se rendre à Washington pour rencontrer Trump à la Maison Blanche en septembre. Avant ce sommet, Bessent a déclaré qu’il rencontrerait son homologue, le vice-Premier ministre He Lifeng , afin de régler davantage de détails sur les questions commerciales .

Trump et Xi pourraient également se rencontrer lors du sommet de la Coopération économique Asie-Pacifique en novembre en Chine et lors du sommet des dirigeants du G20 en décembre en Floride.

La trêve entre les États-Unis et la Chine, négociée pendant plusieurs mois l'année dernière, a évité un effondrement total des échanges commerciaux entre les deux plus grandes économies mondiales après que les nouveaux droits de douane imposés par Trump sur les produits chinois ont entraîné des représailles et une escalade qui ont fait grimper les droits de douane à des taux à trois chiffres.

L'accord a ramené les droits de douane supplémentaires sur les produits chinois à environ 20%, en plus des quelque 25% imposés sur de nombreux produits industriels chinois lors du premier mandat de Trump. Ces droits de douane supplémentaires s'élèvent actuellement à 10% en raison d'un tarif temporaire qui expire en juillet.

Bessent a déclaré que les accords conclus lors du sommet Trump-Xi, prévoyant que la Chine commande 200 avions de ligne Boeing et achète pour 17 milliards de dollars de produits agricoles américains par an, sont considérés comme distincts de la trêve commerciale de novembre.

RÉDUCTIONS DES DROITS DE DOUANE SUR LES BIENS DE CONSOMMATION

Il a déclaré qu'il considérait comme les réalisations les plus importantes la mise en place de protocoles bilatéraux sur le commerce régulé, les investissements et l'intelligence artificielle avec Pékin, qui feront l'objet de discussions lors des négociations ultérieures.

Au sein du "Conseil du commerce", les deux parties détermineront dans un premier temps environ 30 milliards de dollars de biens non stratégiques sur lesquels elles pourront réduire ou supprimer les droits de douane.

"Nous choisirons un chiffre. J’ai le sentiment que le premier chiffre sera de 30 par 30 (milliards de dollars), puis les deux parties tenteront de remplir ce quota", a-t-il déclaré, ajoutant que les ventes agricoles américaines ne seraient pas incluses dans ces totaux.

Il a indiqué que la Chine pourrait réduire les droits de douane sur les produits énergétiques, les équipements médicaux et les dispositifs médicaux américains tandis que les États-Unis réduiraient probablement les droits de douane sur les biens de consommation chinois qui ne seront plus produits aux États-Unis, tels que les feux d’artifice ou les costumes d’Halloween.

Les États-Unis maintiennent des droits de douane de 7,5% sur une série de produits de consommation chinois imposés en 2019 au plus fort de la guerre commerciale menée par Trump contre la Chine au cours de son premier mandat, notamment les téléviseurs à écran plat, les dispositifs de mémoire flash, les enceintes connectées et le linge de lit.

Le Conseil des investissements traitera des questions d’investissements bilatéraux et, en ce qui concerne les investissements en provenance de Chine, il s’attachera à identifier les transactions qui ne porteraient pas atteinte à la sécurité nationale et à écarter les investissements que les États-Unis ne sont pas prêts à envisager.

"Je pense que ce Conseil de l'investissement aura pour rôle soit A, d'éviter que les dossiers ne parviennent au CFIUS, soit B, de simplement dire: "Nous ne sommes pas vraiment partants pour ça"", a déclaré Bessent.

À l’approche du sommet de Pékin, des législateurs ainsi que des groupes automobiles et sidérurgiques avaient exhorté Trump à ne pas ouvrir la porte aux investissements chinois , craignant que les entreprises chinoises soutenues par l’État ne vident de sa substance une industrie nationale clé.

Le Comité sur les investissements étrangers aux États-Unis (CFIUS), un comité puissant et opaque dirigé par le département du Trésor, contrôle les investissements étrangers aux États-Unis afin de détecter les risques pour la sécurité nationale. Ces dernières années, il a renforcé les interdictions visant les investissements chinois dans les entreprises technologiques américaines sensibles, les réduisant à un filet.

Les investissements chinois aux États-Unis ont chuté de 56,6 milliards de dollars en 2016 à seulement 3,5 milliards de dollars l'année dernière, selon le Rhodium Group.

Bessent a déclaré que les investissements des détaillants chinois font partie de ceux qui sont moins susceptibles de faire l'objet d'un examen par le CFIUS.

"Luckin Coffee, c'est génial, mais acheter tout un tas de terrains à côté d'une base de l'armée de l'air ne l'est probablement pas", a déclaré Bessent, faisant référence à la chaîne de café chinoise qui se développe aux États-Unis pour concurrencer Starbucks SBUX.O .

CONSULTATIONS SUR L'IA

Les responsables américains et chinois devraient entamer des consultations sur les garde-fous de l'IA dans les quatre à huit prochaines semaines, a déclaré Bessent. Cette initiative vise à mettre un terme à la prolifération de modèles d'IA puissants, tels que Mythos d'Anthropic , ou des outils de la société chinoise DeepSeek, auprès d'acteurs non étatiques, a-t-il ajouté.

Les inquiétudes grandissent quant aux risques pour la sécurité nationale posés par les systèmes d'IA puissants, dont les entreprises et les analystes ont averti qu'ils pourraient amplifier des cyberattaques complexes en identifiant et en exploitant des vulnérabilités jusque-là inconnues plus rapidement que les entreprises ne peuvent les corriger.