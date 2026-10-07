EN EXCLUSIVITÉ-Le projet d'extension de la production de GNL de QatarEnergy devrait entrer en service en novembre, selon certaines sources

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(Ajout de citations et d'informations contextuelles dans les paragraphes 3 à 4 et 5 à 9)

par Marwa Rashad

Le premier train de gaz naturel liquéfié (GNL) du projet d’extension « North Field East » de QatarEnergy sera prêt à entrer en service en novembre, ont déclaré deux personnes au courant des projets de la société, offrant ainsi au Qatar un moyen de récupérer une partie de la production perdue à la suite des attaques iraniennes.

La mise en service de cette unité constituerait une étape majeure pour le plus grand projet d’extension de GNL au monde, à un moment où le Qatar se remet encore des dégâts causés par les attaques contre Ras Laffan, qui ont entièrement anéanti 17 % de la capacité de GNL du pays.

La production de GNL de cette ligne devrait débuter au premier trimestre 2027, ont précisé ces sources.

QatarEnergy n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Reuters.

Le directeur général de QatarEnergy, Saad al-Kaabi, a déclaré le mois dernier que le projet devrait entrer en production au cours du premier semestre 2027, malgré la guerre américano-israélienne contre l’Iran et les perturbations qui en découlent pour le trafic maritime dans le détroit d’Ormuz.

Mehdy Touil, spécialiste en chef du GNL chez Calypso Commodities, qui développe des solutions d’IA pour le GNL, a déclaré que la prochaine étape majeure serait l’introduction du gaz d’alimentation, suivie d’une progression graduelle sur plusieurs semaines vers la première production de GNL.

“Une montée en puissance durable nécessitera à terme la reprise d’un transit sans restriction dans le détroit d’Ormuz, mais je m’attends à ce que QatarEnergy ait le premier train de production (du North Field East) prêt quoi qu’il arrive”, a-t-il ajouté.

Les attaques iraniennes menées en mars contre le site de Ras Laffan, au Qatar, ont endommagé deux trains de GNL, dont la remise en état pourrait prendre trois ans, ainsi qu’une usine de liquéfaction du gaz dont les réparations s’achèveront au premier trimestre 2027.

Malgré ces dégâts, le Qatar serait en mesure de reprendre ses activités gazières normales en quelques semaines dès la réouverture du détroit, a déclaré Kaabi le mois dernier, ajoutant que QatarEnergy ne produisait actuellement que très peu de GNL.