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EN EXCLUSIVITÉ-Le projet d'extension de la production de GNL de QatarEnergy devrait démarrer en novembre, selon certaines sources
information fournie par Reuters 07/10/2026 à 15:01

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails)

par Marwa Rashad

Le premier train de production de gaz naturel liquéfié (GNL), dans le cadre du projet d'extension « North Field East » de QatarEnergy, est prêt à entrer en service en novembre, ont déclaré deux personnes au courant des projets de la société, offrant ainsi au Qatar un moyen de récupérer une partie de la production perdue à la suite des attaques iraniennes.

Cette mise en service constituerait une étape majeure pour le plus grand projet d'extension de GNL au monde, alors que le Qatar continue de faire face aux dégâts causés par les attaques contre Ras Laffan, qui ont anéanti 17 % de la capacité de GNL du pays.

Le directeur général de QatarEnergy, Saad al-Kaabi, a déclaré le mois dernier que le projet devrait entrer en production au cours du premier semestre 2027, malgré la guerre menée par les États-Unis et Israël contre l’Iran et les perturbations qui en résultent pour le trafic maritime dans le détroit d’Ormuz.

La société prévoit de commencer les essais de production de GNL en novembre, ont indiqué deux sources du secteur, l’une d’entre elles précisant que la production commerciale pourrait être reportée au premier trimestre 2027 tant que le détroit d’Ormuz restera fermé.

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