EN EXCLUSIVITÉ-Le producteur américain de gaz naturel Gulfport Energy nomme Dell'Osso au poste de directeur général

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Réécriture intégrale pour intégrer le contenu de la déclaration) par David French

Gulfport Energy GPOR.N a nommé mardi Domenic Dell'Osso au poste de directeur général de ce producteur américain spécialisé dans le gaz naturel. Cette décision, qui confirme les informations publiées plus tôt dans la journée par Reuters, intervient trois mois après que M. Dell'Osso a quitté son poste de directeur général chez son grand rival Expand Energy EXE.O . M. Dell'Osso prendra ses fonctions chez Gulfport le 28 mai, selon un communiqué de la société.

« Gulfport est extrêmement bien positionnée, avec un portefeuille d'actifs de grande qualité, étendu et concentré, à proximité de centres de demande en pleine croissance, un bilan solide et une équipe talentueuse à tous les niveaux », a déclaré M. Dell'Osso dans le communiqué.

« L'environnement macroéconomique, combiné aux atouts particulièrement attractifs de cette entreprise, jette les bases d'un succès à long terme. »

Connu sous le nom de Nick, M. Dell'Osso a dirigé Expand Energy ainsi que Chesapeake Energy, qui a fusionné avec Southwestern Energy en 2024 pour créer Expand. Son départ d'une entreprise qu'il avait rejointe en 2008 et au sein de laquelle il a occupé le poste de directeur financier de Chesapeake pendant plus d'une décennie a été annoncé en même temps que la nouvelle selon laquelle Expand allait transférer son siège social d'Oklahoma City à Houston d'ici le milieu de l'année 2026. Gulfport est sans directeur général permanent depuis l’annonce faite le 9 mars du départ de John Reinhart après trois ans à la tête de l’entreprise. Elle a été dirigée dans l’intervalle par un comité du conseil d’administration présidé par Timothy Cutt, qui a salué M. Dell’Osso comme un « leader confirmé doté de la vision stratégique, de la discipline financière et de l’expertise opérationnelle nécessaires pour faire avancer Gulfport ».

Gulfport opère dans les bassins schisteux des Appalaches et dans la formation Midcontinent de l'Oklahoma.