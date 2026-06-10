EN EXCLUSIVITÉ-Le négociant en matières premières Gunvor finance une opération visant à acquérir des actifs de production de gaz naturel aux États-Unis

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* Gunvor annonce son soutien à Western Natural Resources, basée à Oklahoma City

* Les centres de données devraient faire exploser la demande en gaz naturel

* Selon certaines sources, Gunvor aurait contribué au financement de l'acquisition par Western d'actifs liés au schiste pour un montant de 300 millions de dollars

par Shariq Khan et David French

Le négociant en matières premières Gunvor a déclaré mercredi à Reuters avoir apporté son soutien financier à une équipe de dirigeants du secteur de l'énergie dans le cadre de leurs efforts visant à acquérir des actifs de production de gaz naturel dans les principaux bassins de schiste américains. Un porte-parole de Gunvor a confirmé que la société avait soutenu Western Natural Resources, un producteur privé de pétrole et de gaz basé à Oklahoma City qui a déjà développé des projets de production d'énergie en partenariat avec le gestionnaire d'actifs KKR KKR.N . Le soutien financier apporté à Western renforce l'exposition de Gunvor à la production de gaz naturel aux États-Unis, dans l'espoir que cela apporte un avantage à long terme au portefeuille du négociant en matières premières. La demande mondiale en combustibles fossiles devrait croître de manière exponentielle à mesure que les centres de données, grands consommateurs d'énergie et moteurs de la révolution de l'intelligence artificielle, se mettent en service et que les efforts d'électrification industrielle s'intensifient. Le gaz naturel américain est également devenu plus attractif , la guerre en Iran obligeant les importateurs à repenser leur mix de fournisseurs.

“Les États-Unis sont actuellement un excellent endroit où investir,” a déclaré le porte-parole de Gunvor. “Cet accord s'appuie sur les investissements existants de Gunvor dans le secteur énergétique américain et contribuera à l'expansion de l'approvisionnement énergétique national,” a-t-il ajouté. Reuters avait rapporté pour la première fois en novembre que Gunvor menait des discussions actives pour soutenir des sociétés privées nouvellement créées dans l'achat d'actifs gaziers américains en son nom. Gunvor avait précédemment annoncé son entrée dans la production gazière en amont aux États-Unis dans ses résultats annuels pour 2024.

UN PARI À LONG TERME SUR LE GAZ

Alors que le porte-parole de Gunvor a refusé de donner plus de détails sur ce partenariat, quatre sources proches du dossier ont indiqué que la société avait déjà commencé à investir dans des actifs par l'intermédiaire de la coentreprise Western. Le mois dernier, Gunvor a fourni des capitaux pour soutenirune acquisition d'environ 300 millions de dollars par Western d'actifs de production de gaz naturel dans le bassin schisteux de Haynesville, au Texas et en Louisiane, ont déclaré deux de ces sources. Ces actifs ont été acquis auprès de Nadel and Gussman NV et de Quantent Energy Partners, deux sociétés du portefeuille de la société de capital-investissement Post Oak Capital, ont précisé les sources. Alors que Post Oak a annoncé la vente le 27 mai, l'une des quatre cessions conclues par le gestionnaire de fonds spécialisé dans l'énergie au cours du mois dernier, l'identité de l'acheteur et l'implication de Gunvor dans la transaction n'avaient pas été révélées auparavant. Les sources ont souhaité garder l'anonymat pour pouvoir discuter de détails confidentiels. Post Oak a refusé de commenter.

Gunvor continuera à soutenir Western dans ses futurs efforts d’acquisition visant à constituer un portefeuille d’actifs de production de gaz de schiste aux États-Unis, ont déclaré les quatre sources . Western est en pourparlers actifs pour de telles transactions dans le bassin de Haynesville et d’autres grands bassins de schiste américains reliés à des infrastructures d’exportation, dans l’espoir de tirer parti d’une vague de ventes d’actifs par des entreprises se débarrassant de leurs superficies excédentaires et par des sociétés de rachat cédant des investissements détenus de longue date, ont indiqué trois des sources.

Le montant exact que Gunvor a investi dans Western jusqu'à présent, ou prévoit d'investir à l'avenir, n'a pas pu être déterminé immédiatement.

“Gunvor se réjouit à l'idée de réaliser de nouveaux investissements dans le secteur américain de l'électricité et du gaz, tant directement qu'avec des partenaires,” a déclaré le porte-parole de Gunvor.