EN EXCLUSIVITÉ-Le constructeur automobile Ford va transférer la production de certains modèles Lincoln de la Chine vers les États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Nora Eckert

Le constructeur automobile Ford Motor F.N prévoit de transférer la production de certains modèles Lincoln de la Chine vers les États-Unis d'ici 2030, a déclaré mercredi le directeur général de Ford à Reuters, ajoutant que cette décision était difficile mais nécessaire pour renforcer le secteur automobile américain.

Les voitures à essence et les véhicules électriques importés de Chine sont soumis à des droits de douane élevés. Le droit de douane américain sur la Lincoln Nautilus, le principal modèle importé par Ford depuis la Chine, s’élève à 52,5%.

“Nous avons pris cette décision dès que la politique de l'administration a été définie”, a déclaré Jim Farley, directeur général de Ford, en référence aux droits de douane. “Nous savions exactement ce qu'ils voulaient faire, et nous savions exactement ce que cela signifiait pour Ford”, a-t-il ajouté lors d'une interview conjointe avec Howard Lutnick, secrétaire américain au Commerce.

“Ford a un avantage. La production nationale a un avantage”, a déclaré M. Lutnick.