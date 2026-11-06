EN EXCLUSIVITÉ-La société de réseaux Extreme Networks envisagerait une vente, selon des sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Extreme Networks aurait suscité des manifestations d'intérêt en vue d'une acquisition, selon des sources

* Parmi les acquéreurs potentiels figureraient Fortinet, Cisco Systems et NetApp, selon certaines sources

* Extreme Networks travaillerait avec une banque d'affaires sur le processus de cession, selon certaines sources

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(Mise à jour avec la réaction du cours de l'action au troisième paragraphe)

par Milana Vinn

Le fabricant américain de logiciels et d’équipements réseau Extreme Networks EXTR.O envisage une cession après avoir suscité des manifestations d’intérêt en vue d’une acquisition, selon des personnes proches du dossier.

La société, dont la capitalisation boursière s'élève à environ 3 milliards de dollars, travaille avec une banque d'investissement sur un processus de vente à la suite de ces manifestations d'intérêt, ont déclaré ces personnes sous couvert d'anonymat, les discussions étant confidentielles.

Vendredi, le cours de l’action Extreme Networks a bondi d’environ 17%.

Basée à Morrisville, en Caroline du Nord, Extreme Networks fournit des logiciels et des équipements qui aident les entreprises à gérer leurs réseaux filaires et sans fil.

Parmi les acquéreurs stratégiques potentiels d’Extreme Networks pourraient figurer le fournisseur de solutions de cybersécurité Fortinet FTNT.O , le géant des réseaux Cisco Systems CSCO.O et le fournisseur d’infrastructures de données NetApp NTAP.O , entre autres, ont indiqué ces sources.

Extreme Networks et NetApp ont refusé de commenter. Fortinet et Cisco Systems CSCO.O n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Une telle vente viendrait s’ajouter à une série d’opérations dans le secteur des réseaux, les entreprises technologiques multipliant les acquisitions pour renforcer leurs capacités en matière d’IA et de réseaux. Hewlett Packard Enterprise a finalisé en 2025 l’acquisition de Juniper Networks pour 14 milliards de dollars, l’une des plus importantes opérations récentes du secteur.

Fondée dans la Silicon Valley en 1996, Extreme Networks fabriquait à l’origine des commutateurs Ethernet et s’est depuis diversifiée dans les logiciels et outils de réseau basés sur le cloud qui utilisent l’IA pour gérer les réseaux et résoudre les problèmes.

Le fournisseur de solutions de réseau basées sur l’IA et le cloud a enregistré une croissance de 13% de son chiffre d’affaires au cours de l’exercice 2026. Lors d’une conférence téléphonique sur les résultats financiers en août, le directeur général Ed Meyercord a déclaré que la demande pour son offre “Platform ONE”, axée sur l’IA, s’accélérait, ce produit représentant plus de 30% des abonnements souscrits dès sa première année de commercialisation.