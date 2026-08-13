EN EXCLUSIVITÉ-La rémunération des directeur général du S&P 500 atteint un niveau record alors que les plans de rémunération inspirés de ceux de Musk se généralisent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les données de l'AFL-CIO montrent que le rapport moyen entre la rémunération des directeur général et celle des salariés des entreprises du S&P 500 s'élève à 312:1, sans compter Musk

* Si l'on inclut le plan d'actionnariat de Tesla, la rémunération moyenne des directeur général du S&P 500 atteint 340,1 millions de dollars, selon une étude de l'AFL-CIO

* Welltower verse 821 millions de dollars à son directeur général, Shankh Mitra, et recueille 19 % des voix lors du vote sur la rémunération

par Ross Kerber

Les accords de rémunération exceptionnels conclus avec Elon Musk ont ouvert la voie à des rémunérations colossales pour les directeur général d’autres entreprises du S&P 500, comme le montre une nouvelle étude.

Même en excluant le directeur général de Tesla TSLA.O et de SpaceX SPCX.O , la rémunération moyenne des dirigeants du S&P 500 a bondi de 21 % pour atteindre 22,8 millions de dollars en 2025, selon des données qui seront publiées plus tard dans la journée de jeudi par l’American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations. Il s’agit du montant le plus élevé depuis que la principale fédération syndicale américaine a commencé à suivre ce chiffre dans les années 1990. Cette hausse s’explique par le nombre croissant de plans de rémunération colossaux inspirés de l’accord de rémunération de Musk chez Tesla, d’une valeur pouvant atteindre 1 000 milliards de dollars s’il atteint tous les objectifs possibles, ont indiqué des responsables syndicaux. Les actionnaires du constructeur de véhicules électriques ont approuvé en novembre dernier un plan d’actions restreintes que la société a évalué à 158 milliards de dollars . En incluant ce chiffre, la rémunération moyenne des directeur général du S&P 500 a atteint 340,1 millions de dollars l’année dernière, selon l’édition de cette année de l’étude « Paywatch » de l’AFL-CIO, très suivie. Musk est également devenu le premier « trillionnaire » au monde , grâce à sa participation dans la société de satellites et d’intelligence artificielle SpaceX SPCX.O .

La rémunération de Musk « change la donne lorsque d’autres plans de rémunération de directeur général sont abordés; les conseils d’administration s’en servent comme référence », a déclaré Fred Redmond, secrétaire-trésorier de l’AFL-CIO, lors d’un entretien téléphonique.

L'AGGRANDISSEMENT DES ÉCARTS SALARIAUX ALIMENTE LA COLÈRE DES SYNDICATS Parallèlement, a ajouté M. Redmond, les salaires des employés sont freinés par l’essor de l’intelligence artificielle et par un Conseil national des relations du travail dirigé par des républicains, que les dirigeants syndicaux considèrent comme hostiles aux efforts de syndicalisation .

Ces deux facteurs ont contribué à porter le rapport moyen entre la rémunération des directeur général et celle des salariés à 312 pour 1 dans les entreprises du S&P 500 l’année dernière, contre 285 pour 1 en 2024, sans compter la rémunération de Musk chez Tesla. Si l’on inclut la rémunération de Musk chez Tesla, le rapport salarial moyen entre les directeur général et les salariés a atteint 5 387 pour 1 l’année dernière. « Lorsque nous discutons avec nos adhérents, ils sont furieux de ce qui leur arrive et estiment qu’ils devraient se faire davantage entendre pour attirer l’attention sur les inégalités », a déclaré M. Redmond. Il a souligné que la représentation syndicale avait atteint son plus haut niveau depuis 16 ans. La hausse des rémunérations des directeur général et les inégalités s’inscrivent dans des débats politiques plus larges sur les raisons pour lesquelles les travailleurs américains ont du mal à se payer un logement , des soins de santé et d’autres produits de première nécessité. Le salaire annuel moyen de l’ensemble des travailleurs américains s’élevait à 69 770 dollars en mai 2025, soit une hausse de 3 % par rapport à l’année précédente, selon les statistiques du ministère américain du Travail .

Les comités de rémunération des conseils d’administration affirment souvent que leurs plans de rémunération sont liés à la valeur actionnariale et incitent les dirigeants à obtenir des résultats. Ils soulignent que les investisseurs, y compris les plus grands gestionnaires d’actifs, soutiennent généralement ces plans de rémunération lors des assemblées générales annuelles des entreprises.

Le taux moyen de soutien à ces votes consultatifs (« say on pay ») au sein des entreprises du S&P 500 s’élevait à 90,6 % à la fin du mois de juin, selon le cabinet de conseil en rémunération Semler Brossy , contre 89,4 % pour l’ensemble de l’année 2025.

VOTES SENSIBLES Cette tendance ne s’applique toutefois pas toujours à la multiplication des primes exceptionnelles, a constaté Semler Brossy. « Ces primes, qui sont généralement censées être ponctuelles et ne relèvent pas des programmes de rémunération annuels, constituent un sujet sensible », a constaté le cabinet .

Parmi les entreprises du S&P 500 ayant divulgué des primes exceptionnelles, la banque de Wall Street Goldman Sachs GS.N a versé 118,9 millions de dollars à David Solomon l’année dernière, dont une importante prime de fidélisation. Lors d’un vote consultatif, 71 % des voix exprimées ont soutenu cette rémunération, un chiffre inférieur à la moyenne. Invité à commenter, le porte-parole de Goldman Sachs, Tony Fratto, a déclaré: « Nous sommes très satisfaits de la forte majorité qualifiée obtenue lors de ce vote. »

Par ailleurs, la société d’investissement immobilier Welltower WELL.N a versé à son directeur général, Shankh Mitra, 821 millions de dollars, somme censée couvrir la majeure partie de sa rémunération pour la décennie à venir. Seuls 19 % des voix exprimées ont approuvé cette rémunération.

« Le conseil d’administration et le comité de rémunération de Welltower restent déterminés à dialoguer avec les actionnaires afin de recueillir leurs commentaires et de comprendre leurs points de vue », a déclaré un porte-parole.