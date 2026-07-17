EN EXCLUSIVITÉ-La refonte de la législation indonésienne sur le droit d'auteur met Google et les plateformes d'IA en garde

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Un projet de loi obligerait les plateformes à rémunérer les aperçus des liens vers des articles d'actualité et l'utilisation de l'IA à des fins d'entraînement

* Seules les œuvres assistées par l'IA et comportant une contribution créative humaine significative seraient éligibles à la protection du droit d'auteur

* Les plateformes qui ne se conformeraient pas à ces dispositions s'exposeraient à des sanctions, pouvant aller jusqu'au retrait de leur licence d'exploitation en Indonésie

* Google estime que les règles de divulgation sont trop générales

par Stanley Widianto

L'Indonésie s'apprête à modifier en profondeur sa législation sur le droit d'auteur, notamment en accordant des droits d'auteur aux personnes qui utilisent l'intelligence artificielle pour générer du contenu, comme le révèle un projet de loi examiné par Reuters, ce qui pourrait déboucher sur un bras de fer entre le gouvernement et les grandes plateformes technologiques. S'il est adopté, ce projet de loi ferait de l'Indonésie le premier pays d'Asie du Sud-Est à intégrer l'IA dans sa législation sur le droit d'auteur, alors que les gouvernements du monde entier sont confrontés à l'impact de cette technologie sur les règles du droit d'auteur, notamment l'utilisation d'œuvres créées par des humains pour entraîner des modèles d'IA.

On ignore pour l’instant quand ce projet de loi, qui émane du Parlement et a été transmis au gouvernement pour avis, sera adopté.

Hermansyah Siregar, un responsable du ministère indonésien de la Justice chargé de la propriété intellectuelle, a confirmé l’authenticité de ce projet de loi et a déclaré à Reuters qu’il marquerait la première reconnaissance explicite de l’IA dans la législation indonésienne sur le droit d’auteur.

« Le développement de l’IA générative a bouleversé le cadre du droit d’auteur », a déclaré M. Siregar. « Si elle n’est pas réglementée, elle pourrait sonner le glas de la création humaine. »

DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION ÉQUITABLE

Les clauses spécifiques à l’IA, qui n’avaient pas encore été rendues publiques, prévoient notamment l’interdiction d’utiliser l’IA pour imiter le « style distinctif » d’un créateur et l’obligation de mentionner l’utilisation de l’IA dans les contenus. Le projet de loi impose également aux plateformes technologiques de verser une rémunération pour l’agrégation, la republication ou la mise en avant de liens vers des contenus d’actualité, ainsi que pour leur utilisation à des fins d’entraînement de l’IA. Cette rémunération serait versée à des organismes de gestion collective supervisés par l’État, qui distribueraient les fonds aux éditeurs de presse.

Ces règles s’appliqueraient à divers types de contenus, notamment les jeux vidéo, la photographie, les programmes informatiques, le journalisme et les films. Les œuvres assistées par l’IA ne seraient éligibles à la protection du droit d’auteur que si elles répondaient à des critères d’intervention humaine, tandis que les œuvres entièrement générées par l’IA en seraient exclues. Le projet ne précise pas quel niveau d’intervention humaine est nécessaire pour bénéficier de cette protection.

L’utilisation d’œuvres protégées par le droit d’auteur pour entraîner des modèles d’IA serait également soumise aux dispositions relatives à l’usage loyal ou à des accords de licence, précise le projet.

Ari Juliano Gema, avocat spécialisé dans la propriété intellectuelle et le divertissement, a déclaré que le projet de loi indonésien pourrait susciter des inquiétudes parmi les entreprises technologiques, car il semblait confondre l’utilisation commerciale de l’IA avec son utilisation à des fins de recherche. Des géants de la technologie tels que Google GOOGL.O , qui a publié le mois dernier un communiqué critiquant la refonte du droit d’auteur, pourraient faire l’objet de sanctions s’ils ne se conformaient pas aux dispositions du projet de loi, pouvant aller jusqu’au retrait de leurs autorisations d’exploitation locales.

« Des dispositions rigides et trop générales porteraient toutefois préjudice aux créateurs locaux, ralentiraient l’innovation et feraient de l’Indonésie un cas à part sur la scène internationale, ce qui, en fin de compte, découragerait les investissements nécessaires pour assurer son avenir numérique », a déclaré Google dans son communiqué, ajoutant qu’il dialoguerait avec le gouvernement au sujet de ce projet de loi.

Meta META.O et TikTok n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires sur ces propositions. Les plateformes Instagram et Facebook de Meta sont très populaires auprès des Indonésiens. M. Siregar a déclaré que la réglementation de l’IA était un enjeu mondial, citant une affaire en cours devant les tribunaux menée par le New York Times , l’une des nombreuses actions intentées par des titulaires de droits d’auteur contre des entreprises technologiques pour utilisation abusive présumée de leur contenu afin d’entraîner des systèmes d’IA.

Le projet n’était pas définitif et le gouvernement sollicitait d’autres contributions, a ajouté M. Siregar.

LA POUSSÉE DE L'INDONÉSIE EN MATIÈRE D'IA Les propositions de l’Indonésie interviennent alors que la plus grande économie d’Asie du Sud-Est prône une adoption plus large de l’IA et que le gouvernement s’efforce d’intégrer l’ de l’IA dans des programmes clés. Jeudi, l’Indonésie figurait parmi les 29 pays ayant signé à Shanghai un accord visant à créer un organisme intergouvernemental qui, selon la Chine, favorisera la coopération et la gouvernance mondiale de l’IA. Vendredi, le président chinois Xi Jinping a présenté sa vision d’un nouvel ordre mondial en matière d’IA , dans lequel la Chine partagerait sa technologie d’IA open source et son expertise avec les paysen développement.

Xi a également appelé à ce que les systèmes d’IA restent sous contrôle humain et a exhorté les pays à mettre en place des mécanismes d’alerte précoce et d’intervention d’urgence pour gérer les risques liés à l’IA, soulignant l’importance de la supervision et du contrôle humains.

Les exigences indonésiennes en matière de divulgation des informations relatives à l’IA reflètent les règles de transparence qui voient le jour ailleurs.

La loi sur l’IA de l’Union européenne impose aux entreprises d’indiquer clairement lorsque l’IA a été utilisée pour générer ou modifier des images, des vidéos ou des contenus audio « constituant un deepfake », bien qu’elle prévoie des exemptions pour certaines œuvres artistiques ou satiriques.

L’IA n’est pas explicitement mentionnée dans les lois sur le droit d’auteur des États-Unis ou de Singapour, mais leurs offices du droit d’auteur ont déclaré que la protection du droit d’auteur exigeait une contribution humaine.