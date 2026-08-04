EN EXCLUSIVITÉ-La Maison Blanche s'apprête à prolonger la dérogation à la loi Jones alors que Trump cherche à faire baisser le prix de l'essence

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* Selon les données du gouvernement américain, la dérogation pourrait expirer le 16 août après avoir été utilisée près de 200 fois jusqu'à fin juillet

* Selon certaines sources, les responsables envisagent de restreindre la portée de la dérogation tout en préservant une certaine souplesse pour les approvisionnements en carburant essentiels

* Aucune décision définitive n’a été prise et les détails restent susceptibles d’évoluer, selon certaines sources

(Mise à jour avec les commentaires du secrétaire à l'Énergie Chris Wright aux paragraphes 6 et 7) par Jarrett Renshaw et Arathy Somasekhar

La Maison Blanche devrait prolonger dans les prochains jours une dérogation à la loi Jones, vieille d’un siècle afin de tenter de contenir les prix de l’essence, ont indiqué des sources, alors que le président Donald Trump intensifie ses attaques contre Exxon Mobil XOM.N et Chevron CVX.N qu’il accuse de gagner « trop d’argent ».

La loi Jones exige que les marchandises transitant entre les ports américains soient transportées à bord de navires construits aux États-Unis, appartenant à des entreprises américaines et dont l’équipage est composé de travailleurs américains; cette dérogation vise à faire baisser les prix de l’essence en assouplissant les règles de transport maritime et en réduisant les goulets d’étranglement logistiques.

L’industrie pétrolière s’attendait à une prolongation d’ici la fin du mois de juillet. Mais les responsables de l’administration ont poursuivi leurs réunions avec les représentants du secteur maritime et les législateurs au sujet de modifications potentielles visant à restreindre la portée de la dérogation tout en préservant la flexibilité nécessaire au transport des approvisionnements critiques en carburant, selon trois personnes proches des discussions qui ont souhaité garder l’anonymat car elles ne sont pas autorisées à s’exprimer publiquement.

La dérogation actuelle doit expirer le 16 août et constitue déjà la plus longue suspension des règles de la loi Jones de toute l’histoire du programme. Selon les données du gouvernement américain, cette dérogation a été utilisée près de 200 fois en quatre mois et demi, jusqu’à la fin du mois de juillet. Trump est à court d’options faciles pour faire baisser les prix de l’essence — qui s’élèvent actuellement à plus de 4 dollars le gallon en moyenne aux États-Unis — à l’approche des élections de mi-mandat de novembre. L’administration a déjà misé sur des mesures telles que l’intensification des efforts d’approvisionnement en pétrole et une plus grande souplesse réglementaire, tandis que Trump a intensifié lundi la pression rhétorique sur Exxon et Chevron en déclarant qu’elles devraient restituer de l’argent aux consommateurs à la pompe.

Exxon et Chevron n’ont pas répondu aux demandes de commentaires. Le secrétaire américain à l’Énergie, Chris Wright, a déclaré mardi aux journalistes à Brownsville, au Texas, que cette dérogation avait entraîné une baisse des prix de l’énergie en Californie et sur la côte Est, et qu’une nouvelle prolongation était probable. Il a ajouté que les prix des carburants devraient baisser dans les semaines à venir. « Le président Trump croit aux marchés et au capitalisme. Mais il utilisera tous les moyens à sa disposition, y compris son influence politique, pour tenter d’encourager et de faire pression afin de faire baisser les prix de l’énergie pour les Américains », a déclaré M. Wright lors d’une conférence de presse, en réponse à une question sur les commentaires de M. Trump concernant Exxon et Chevron.

Bob McNally, président de Rapidan Energy Group, a déclaré que l’option la plus efficace pour tout président américain serait de faire pression sur l’Arabie saoudite pour qu’elle augmente sa production de pétrole — une option qui n’est pas envisageable car les exportations restent limitées par les perturbations autour du détroit d’Ormuz dans le contexte du conflit avec l’Iran.

D'autres mesures potentielles, notamment un impôt sur les bénéfices exceptionnels, un contrôle des prix de l'essence ou des poursuites judiciaires à l'encontre des compagnies pétrolières, sont soit politiquement irréalistes, soit économiquement risquées, soit peu susceptibles de réduire significativement les prix, a ajouté M. McNally.

Selon M. McNally, la dérogation à la loi Jones augmenterait le nombre de pétroliers disponibles pour transporter le carburant, mais ne ferait probablement baisser le prix de l’essence que de quelques centimes par gallon.

LES DÉTRACTEURS DE LA DÉROGATION RÉCLAMENT DES LIMITES

Les détracteurs de cette prolongation réclament des limites géographiques et un contrôle plus strict de chaque expédition.

Peter Navarro, conseiller commercial de la Maison Blanche, Russell Vought, directeur du Bureau de la gestion et du budget, et le Conseil pour la domination énergétique de la Maison Blanche, entre autres, ont participé aux discussions sur la prolongation de la dérogation, ont indiqué ces sources.

Aucune décision définitive n’a été prise et les détails sont susceptibles d’évoluer, ont précisé ces sources.

Des législateurs républicains de premier plan, dont le président de la Chambre des représentants Mike Johnson et le chef de la majorité à la Chambre Steve Scalise, ont fait pression sur l’administration pour qu’elle limite cette dérogation, avertissant qu’un recours généralisé aux dérogations pourrait affaiblir la flotte nationale et compromettre les objectifs de sécurité nationale de la loi Jones.

Un responsable de la Maison Blanche a déclaré que l’administration continuait de surveiller la manière dont la dérogation était utilisée et que les discussions se poursuivaient. Toute nouvelle annonce viendrait directement du président ou de l’administration, a précisé ce responsable.

Les associations maritimes ont intensifié leur campagne contre la prolongation de la dérogation à la loi Jones: l’American Maritime Partnership a relancé ses publicités sur CNBC et Fox News, tandis que l’AMP et l’American Waterways Operators diffusent des publicités numériques.

La présidente de l’AMP, Jennifer Carpenter, a déclaré que la dérogation avait davantage profité aux opérateurs étrangers et aux entreprises énergétiques qu’aux consommateurs.

“Cette dérogation a transféré le commerce intérieur courant vers des opérateurs étrangers, notamment des entités liées à la Chine et à la Russie, tout en sapant la base industrielle maritime américaine”, a déclaré Mme Carpenter.