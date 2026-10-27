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EN EXCLUSIVITÉ-La directrice générale de Jetblue affirme que la compagnie n'est pas en pourparlers avec ses créanciers
information fournie par Reuters 27/10/2026 à 18:14

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

JetBlue Airways JBLU.O n'est pas en pourparlers avec ses créanciers et n'envisage pas de restructuration de sa dette, a déclaré mardi à Reuters sa directrice générale, Joanna Geraghty, alors que la compagnie aérienne cherche à apaiser les inquiétudes concernant sa santé financière suite à une forte chute du cours de ses obligations.

Ses déclarations interviennent quelques jours après qu'un groupe de créanciers a engagé les cabinets de conseil en restructuration PJT Partners et Akin Gump, selon des informations parues dans la presse, alimentant ainsi les spéculations sur la capacité de la compagnie à gérer sa dette alors qu'elle peine à renouer avec la rentabilité.

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