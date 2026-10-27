EN EXCLUSIVITÉ-La directrice générale de JetBlue affirme qu'il n'y a pas de négociations avec les créanciers et qu'une restructuration de la dette n'est pas envisagée

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les obligations de JetBlue s'effondrent à des niveaux de détresse alors que les créanciers font appel à des conseillers en restructuration

* La perte nette sur neuf mois a presque doublé pour atteindre 823 millions de dollars, alors que la consommation de trésorerie d'exploitation s'aggrave

* La compagnie aérienne met en avant 2,2 milliards de dollars de liquidités et 7 milliards de dollars d’actifs non grevés pour financer son redressement

(Ajout de commentaires de la directrice générale et d'informations contextuelles tout au long de l'article)

par Doyinsola Oladipo

JetBlue Airways JBLU.O n’est pas en pourparlers avec ses créanciers et n’envisage pas de restructuration de sa dette, a déclaré mardi la directrice générale Joanna Geraghty à Reuters, alors que la compagnie aérienne cherche à apaiser les inquiétudes concernant sa santé financière suite à une forte chute du cours de ses obligations.

Ses commentaires interviennent quelques jours après qu’un groupe de créanciers a engagé les conseillers en restructuration PJT Partners et Akin Gump, selon des informations parues dans la presse, soulevant des questions quant à la capacité de la compagnie à gérer sa dette.

La question qui préoccupe les investisseurs est de savoir si JetBlue pourra financer son redressement sans avoir à renégocier sa dette. La compagnie aérienne affiche environ 8,4 milliards de dollars de dette et d’engagements liés à des contrats de crédit-bail; elle n’a pas enregistré de bénéfice annuel depuis 2019 et a vu sa perte nette sur neuf mois presque doubler pour atteindre 823 millions de dollars, dans un contexte de flambée des coûts du carburant.

“Nous ne sommes pas en pourparlers avec nos créanciers”, a déclaré Mme Geraghty. “L’un des objectifs de cette journée, comme je l’ai mentionné, était de mettre les choses au clair et de montrer que nous faisons des progrès dans nos activités de base.”

Elle a réaffirmé qu’une restructuration de la dette n’était pas à l’ordre du jour.

L’obligation senior garantie “TrueBlue” de JetBlue, un titre adossé au programme de fidélité de la compagnie aérienne, a subi une forte pression à la vente ce mois-ci: son cours a été divisé par deux pour s’établir à environ 47 dollars et son rendement a grimpé à des niveaux alarmants, dépassant les 30 % au 26 octobre, selon les données de LSEG.

“Nos résultats brossent un tableau très différent de celui que nos détenteurs d’obligations véhiculent sur le marché”, a-t-elle déclaré.

La compagnie aérienne a utilisé 273 millions de dollars de trésorerie provenant de ses activités d’exploitation au cours des neuf premiers mois de 2026, soit près du double des 143 millions de dollars de l’année précédente. Sa trésorerie et ses placements non affectés ont baissé d’environ 850 millions de dollars depuis décembre pour s’établir à 1,6 milliard de dollars à la fin du mois de septembre, ce qui s’explique en partie par des achats d’avions.

JetBlue a déclaré disposer de 2,2 milliards de dollars de liquidités et d’environ 7 milliards de dollars d’actifs non encore donnés en garantie aux prêteurs, ce qui pourrait l’aider à lever des fonds supplémentaires.

La compagnie aérienne vise à renouer avec la rentabilité opérationnelle en 2027, mais a revu à la baisse ses prévisions de marge pour l’ensemble de l’année malgré des tarifs plus élevés. Elle prévoit un flux de trésorerie disponible positif en 2028.