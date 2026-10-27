EN EXCLUSIVITÉ-La directrice générale de JetBlue affirme qu'il n'y a pas de négociations avec les créanciers, alors que la chute des cours des obligations sème le doute quant au redressement de l'entreprise

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les obligations JetBlue s'effondrent à des niveaux alarmants

* La perte nette sur neuf mois a presque doublé pour atteindre 823 millions de dollars

* La compagnie aérienne affirme disposer de liquidités pour au moins 12 mois

* JetBlue ne sollicite pas d’aide financière du gouvernement américain, déclare sa directrice générale

(Ajout d’informations sur le remboursement de la dette de JetBlue, ses perspectives de liquidité, ses options de financement et la rencontre de la directrice générale avec le secrétaire américain au Commerce)

par Doyinsola Oladipo

JetBlue Airways JBLU.O n’est pas en pourparlers avec ses créanciers et n’envisage pas de restructuration de sa dette, a déclaré mardi à Reuters la directrice générale Joanna Geraghty, alors que la compagnie aérienne cherche à apaiser les inquiétudes concernant sa santé financière suite à une forte chute du cours de ses obligations.

Ses commentaires interviennent quelques jours après qu’un groupe de créanciers a engagé les conseillers en restructuration PJT Partners et Akin Gump, selon les médias, soulevant des questions quant à la capacité de la compagnie à gérer sa dette.

La question qui préoccupe les investisseurs est de savoir si JetBlue pourra financer son redressement sans avoir à renégocier sa dette. La compagnie aérienne affiche environ 8,4 milliards de dollars de dette et d’engagements liés à des contrats de crédit-bail; elle n’a pas enregistré de bénéfice annuel depuis 2019 et a vu sa perte nette sur neuf mois presque doubler pour atteindre 823 millions de dollars, dans un contexte de flambée des coûts du carburant.

« Nous ne sommes pas en pourparlers avec nos créanciers », a déclaré Mme Geraghty. « L’un des objectifs de cette journée, comme je l’ai mentionné, était de mettre les choses au clair et de montrer que nous faisons des progrès dans nos activités de base. »

Lorsqu’on lui a demandé si la compagnie aérienne sollicitait un soutien financier du gouvernement américain, Mme Geraghty a répondu par la négative. Elle a également réaffirmé qu’une restructuration de la dette n’était pas à l’ordre du jour.

Par ailleurs, Mme Geraghty a rencontré la semaine dernière le secrétaire américain au Commerce, Howard Lutnick, pour discuter de diverses questions, selon une source proche du dossier.

JetBlue n’a pas souhaité commenter la tenue ou non de cette rencontre. Le ministère du Commerce n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Les obligations de la compagnie, d’une valeur d’environ 2 milliards de dollars et adossées à son programme de fidélité TrueBlue, se négociaient à environ 47 dollars pour chaque tranche de 100 dollars de dette le 26 octobre, contre environ 80 dollars au début du mois, selon les données de LSEG. Cette forte baisse a fait grimper les rendements – c’est-à-dire les taux exigés par les investisseurs pour détenir ces obligations – au-delà de 30 %, ce qui témoigne d’inquiétudes croissantes quant à la capacité de la compagnie aérienne à rembourser sa dette.

« Nos résultats brossent un tableau très différent de celui que nos détenteurs d’obligations véhiculent sur le marché », a-t-elle déclaré lors d’une interview.

FINANCER LE REDRESSEMENT

JetBlue a utilisé 273 millions de dollars de trésorerie provenant de ses activités d’exploitation au cours des neuf premiers mois de 2026, soit près du double des 143 millions de dollars de l’année précédente. Sa trésorerie et ses placements non affectés ont baissé d’environ 850 millions de dollars depuis décembre pour s’établir à 1,6 milliard de dollars à la fin du mois de septembre, ce qui s’explique en partie par des achats d’avions.

La compagnie aérienne doit faire face à des remboursements de dette et de crédits-bails prévus s’élevant à 477 millions de dollars en 2027 et à 582 millions de dollars en 2028, avant qu’un montant plus important de 1,8 milliard de dollars n’arrive à échéance en 2029, selon son rapport trimestriel.

JetBlue a déclaré disposer de 2,2 milliards de dollars de liquidités et d’environ 7 milliards de dollars d’actifs non encore donnés en garantie aux prêteurs, ce qui pourrait l’aider à lever des fonds supplémentaires.

Dans son rapport trimestriel, JetBlue a indiqué disposer de liquidités suffisantes pour répondre à ses besoins pendant au moins les 12 prochains mois. Les dirigeants se sont également dits confiants mardi quant à la capacité de la compagnie aérienne à obtenir des financements supplémentaires pour soutenir son redressement jusqu’en 2028.

La compagnie prévoit de lever 250 millions de dollars supplémentaires au titre de financements garantis par des avions au quatrième trimestre. Lors de la conférence téléphonique sur les résultats de mardi, Mme Geraghty a également identifié des sources de financement potentielles au-delà des emprunts traditionnels, notamment l’activité de voyage Paisly de JetBlue, des investissements en capital-risque et un partenariat de carte de crédit co-marquée, mais n’a donné aucun détail sur des projets spécifiques.

Malgré une hausse des recettes liées à la vente de billets, la flambée des coûts du carburant continue de compromettre son redressement. Le chiffre d’affaires du troisième trimestre a augmenté de 21 %, mais les dépenses de carburant ont bondi de 61 %.

JetBlue table désormais sur une marge d'exploitation ajustée pour l'ensemble de l'année comprise entre -4,5% et -6,5%, soit une prévision plus défavorable que celle de juillet, qui s'échelonnait entre -2% et -5%.

La compagnie aérienne vise toujours un retour à la rentabilité opérationnelle en 2027 et la génération d’un flux de trésorerie disponible positif en 2028.