EN EXCLUSIVITÉ-La directrice générale de JetBlue affirme qu'il n'y a pas de négociations avec les créanciers, alors que la chute des cours des obligations sème le doute quant à son redressement

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(Ajout des chiffres relatifs à la perte nette et au chiffre d'affaires du 3e trimestre au paragraphe 9, ainsi que des estimations des coûts de carburant pour les 12 prochains mois au paragraphe 17)

* Les obligations de JetBlue s'effondrent à des niveaux de détresse

* La perte nette sur neuf mois a presque doublé pour atteindre 823 millions de dollars

* La compagnie aérienne affirme disposer de liquidités pour au moins 12 mois

* JetBlue ne sollicite pas d'aide financière auprès du gouvernement américain, déclare sa directrice générale

par Doyinsola Oladipo

JetBlue Airways JBLU.O n’est pas en pourparlers avec ses créanciers et n’envisage pas de restructurer sa dette, a déclaré mardi à Reutersla directrice générale Joanna Geraghty , après qu’une forte vague de ventes des obligations de la compagnie aérienne a suscité des inquiétudes quant à sa situation financière.

Les déclarations de Mme Geraghty interviennent quelques jours après qu’un groupe de créanciers a engagé les cabinets de conseil en restructuration PJT Partners et Akin Gump, selon les médias, soulevant des questions quant à la capacité de la compagnie à financer son redressement sans avoir à renégocier sa dette.

La compagnie aérienne, qui affiche environ 8,4 milliards de dollars de dette et d’engagements liés à des contrats de crédit-bail, n’a pas enregistré de bénéfice annuel depuis 2019 et a annoncé lundi que sa perte nette au troisième trimestre s’était creusée, passant de 143 millions de dollars un an plus tôt à 257 millions de dollars, principalement en raison de la flambée des coûts du carburant.

"Nous ne sommes pas en pourparlers avec nos créanciers", a déclaré Mme Geraghty. "L’un des objectifs de cette journée, comme je l’ai mentionné, était de mettre les choses au clair: nous réalisons des progrès dans nos activités sous-jacentes."

Lorsqu’on lui a demandé si la compagnie aérienne sollicitait un soutien financier du gouvernement américain, Mme Geraghty a répondu par la négative. Elle a également réaffirmé qu’une restructuration de la dette n’était pas à l’ordre du jour.

Par ailleurs, Mme Geraghty a rencontré la semaine dernière le secrétaire américain au Commerce, Howard Lutnick, pour discuter de diverses questions, selon une source proche du dossier.

JetBlue n’a pas souhaité commenter la tenue ou non de cette rencontre. Le ministère du Commerce n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Les obligations de la compagnie, d’une valeur d’environ 2 milliards de dollars et adossées à son programme de fidélité TrueBlue, se négociaient à environ 47 dollars pour chaque tranche de 100 dollars de dette le 26 octobre, contre environ 80 dollars au début du mois, selon les données de LSEG. Cette forte baisse a fait grimper les rendements – c’est-à-dire les taux exigés par les investisseurs pour détenir ces obligations – au-delà de 30 %, ce qui témoigne des inquiétudes quant à la capacité de la compagnie aérienne à rembourser sa dette en raison de la volatilité des coûts du carburant.

Les dépenses de carburant ont bondi de 61 % au troisième trimestre, mais la compagnie a déclaré avoir pu en récupérer 87 %, grâce à la hausse des tarifs dans l’ensemble du secteur et à l’absence de baisse significative du nombre de passagers. La compagnie aérienne a indiqué dans son rapport trimestriel qu’une hausse de 10 % des prix du carburant augmenterait ses coûts de carburant d’environ 376 millions de dollars au cours de l’année à venir, sur la base de sa consommation de carburant prévue.

Le chiffre d’affaires de la période a augmenté de plus d’un cinquième pour atteindre 2,8 milliards de dollars.

"Nos résultats brossent un tableau très différent de celui que nos détenteurs d’obligations présentent sur le marché", a-t-elle déclaré lors d’une interview.

L'action JetBlue a clôturé en hausse de 19 % mardi, mais elle affiche une baisse de 38 % depuis le début de l'année.

FINANCER LE REDRESSEMENT

JetBlue a utilisé 273 millions de dollars de trésorerie provenant de ses activités d’exploitation au cours des neuf premiers mois de 2026, soit près du double des 143 millions de dollars de l’année précédente. Sa trésorerie et ses placements non affectés ont baissé d’environ 850 millions de dollars entre décembre et fin septembre, pour s’établir à 1,6 milliard de dollars, en partie en raison d’achats d’avions, et son déficit de fonds de roulement s’est creusé, passant de 1,2 milliard de dollars à la fin de l’année dernière à 1,6 milliard de dollars.

La compagnie aérienne doit faire face à des remboursements prévus de dettes et de crédits-bails s'élevant à 477 millions de dollars en 2027 et à 582 millions de dollars en 2028, avant qu'un montant plus important de 1,8 milliard de dollars n'arrive à échéance en 2029, selon son rapport trimestriel. Elle a versé 372 millions de dollars d'intérêts nets en trésorerie au cours des neuf premiers mois de l'année.

JetBlue a déclaré disposer de 2,2 milliards de dollars de liquidités et d’environ 7 milliards de dollars d’actifs non encore donnés en garantie aux prêteurs, ce qui pourrait l’aider à lever des fonds supplémentaires. La compagnie a précisé dans son rapport qu’elle disposait de liquidités suffisantes pour couvrir ses besoins pendant au moins les 12 prochains mois. Environ deux tiers de ses immobilisations corporelles, de ses équipements et de ses actifs incorporels, en valeur comptable, étaient déjà donnés en garantie dans le cadre de divers contrats de prêt.

La compagnie prévoit de lever 250 millions de dollars supplémentaires au titre de financements garantis par des avions au quatrième trimestre. Lors de la conférence téléphonique sur les résultats de mardi, Mme Geraghty a identifié des sources de financement potentielles au-delà des emprunts traditionnels, notamment l’activité de voyage Paisly de JetBlue, des investissements dans des entreprises en capital-risque et un partenariat de carte de crédit co-marquée, mais n’a donné aucun détail sur des projets spécifiques.

JetBlue table désormais sur une marge d’exploitation ajustée pour l’ensemble de l’année comprise entre -4,5 % et -6,5 %, soit une détérioration par rapport aux prévisions de juillet, qui tablaient sur une fourchette de -2 % à -5 %.

La compagnie aérienne vise toujours un retour à la rentabilité opérationnelle en 2027 et la génération d’un flux de trésorerie disponible positif en 2028.