EN EXCLUSIVITÉ-La chaîne de restaurants Jersey Mike's fixe le prix de son introduction en Bourse à 23 dollars par action, selon certaines sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Abigail Summerville et Echo Wang

La chaîne de sandwichs Jersey Mike's a fixé mercredi le prix de son introduction en Bourse aux États-Unis (IPO) à23 dollars par action, soit le point médian de la fourchette de prix indiquée, ce qui en fait l'une des plus importantes introductions en Bourse dans le secteur de la restauration de ces dernières années, ont déclaré des sources proches du dossier. Cette introduction en Bourse a permis de lever environ 1 milliard de dollars grâce à la vente d'environ 43,5 millions d'actions , ce qui valorise la chaîne de restauration soutenue par Blackstone à environ 7,3 milliards de dollars .

Ces sources ont souhaité garder l'anonymat avant l'annonce officielle. Jersey Mike's n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. Blackstone n'a pas souhaité s'exprimer.