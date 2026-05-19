EN EXCLUSIVITÉ-L'Inde va surveiller les essais de Boeing sur les commutateurs de carburant, liés à l'incident d'Air India à Londres, selon des documents

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Un courriel révèle que l'autorité de régulation indienne insiste pour assister aux essais de sélecteurs de carburant à Seattle

* Les responsables indiens ont qualifié cette affaire de « sensible »

* Air India a déclaré précédemment que les contrôles des sélecteurs de carburant sur ses 787 n'avaient révélé aucun problème

* Les essais à Seattle visent à examiner le mécanisme de verrouillage du sélecteur, selon une source gouvernementale

* Ces essais coïncident avec l'anniversaire d'un accident mortel lié aux commutateurs de carburant

(Ajout d'un commentaire de l'Autorité de l'aviation civile britannique au paragraphe 21) par Aditya Kalra et Abhijith Ganapavaram

Les responsables indiens de la sécurité aérienne prévoient de se rendre à Seattle pour observer les essais menés par Boeing sur un panneau de commande de carburant qui a été retiré d'un 787 d'Air India en février après que les pilotes d'un vol Londres-Bengaluru ont signalé un éventuel défaut, selon des documents consultés par Reuters.

Ces essais, qualifiés de « sensibles » par les responsables indiens, remettent les commutateurs des Boeing BA.N Dreamliner, qui régulent le débit de kérosène vers les moteurs de l'avion, sous les feux de l'actualité, alors que les enquêteurs préparent leur rapport final sur le crash d'un 787 d'Air India qui a fait 260 morts dans l'État du Gujarat en juin dernier.

Ces commutateurs, conçus pour ne pas pouvoir être déplacés sans une action spécifique des pilotes, font l’objet d’une attention particulière depuis que le rapport préliminaire sur l’accident a révélé qu’ils avaient été désactivés presque simultanément, privant les moteurs de carburant.

Lors de l'incident survenu en février à Londres, les pilotes ont constaté, lors du démarrage des moteurs, que les commutateurs de carburant ne restaient pas en position « marche » lors des deux premières tentatives, alors qu'une légère pression verticale était exercée, mais qu'ils restaient stables lors d'une troisième tentative avant le décollage, a déclaré précédemment la Direction générale de l'aviation civile indienne (DGCA).

Les autorités britanniques ont enquêté sur l'incident, mais Boeing a informé Air India en privé en février que le module contenant les commutateurs de carburant avait été jugé « en état de marche », selon un e-mail consulté par Reuters. La DGCA avait déclaré que les commutateurs avaient passé les contrôles.

Le module a néanmoins été envoyé dans une usine Boeing à Seattle pour y être testé, selon des e-mails confidentiels consultés par Reuters et rapportés pour la première fois.

« Étant donné que cette affaire est de nature sensible, Air India est par la présente chargée de veiller à ce que l’examen et les tests effectués dans les locaux de l’OEM (Boeing) se déroulent en présence d’un agent de la DGCA », a écrit Manish Kumar, directeur adjoint de la navigabilité à la DGCA, dans son e-mail du 9 mars.

Bien qu’il ne soit pas inhabituel pour les avionneurs de réaliser de telles analyses pour leurs clients, le courriel n’expliquait pas pourquoi l’autorité de régulation indienne considérait cette question comme sensible et insistait pour y assister.

Dans un communiqué, Air India a déclaré que le module avait été confirmé comme « entièrement fonctionnel » par Boeing et la DGCA, mais que la décision de procéder à des essais supplémentaires était « comprise comme visant à garantir une évaluation approfondie et concluante ... par mesure de prudence extrême ».

Ces essais supplémentaires « impliquent un examen dans un environnement de laboratoire contrôlé afin de confirmer définitivement ses performances et son intégrité », a déclaré Air India, qui appartient au groupe Tata et à Singapore Airlines

SIAL.SI .

La DGCA, M. Kumar et Boeing n'ont pas répondu aux questions de Reuters.

L'INDE PRÉVOIT UNE VISITE EN JUIN POUR UNE ÉVALUATION « APPROFONDIE »

L'Administration fédérale de l'aviation américaine (FAA), qui réglemente les avions Boeing, a déclaré que le crash d'Air India de l'année dernière, le plus meurtrier au monde depuis une décennie, ne semblait pas avoir été causé par un problème mécanique .

L'enregistrement des échanges entre les deux pilotes à bord suggère que le commandant de bord a coupé l'alimentation en carburant des moteurs alors que le copilote pilotait l'avion, a rapporté Reuters l'année dernière en citant une source informée des premières conclusions des autorités américaines .

Une telle hypothèse a été dénoncée par un syndicat de pilotes en Inde et par le père du commandant de bord , qui ont réclamé une enquête indépendante afin d'examiner d'autres causes.

Conformément aux règles internationales, un rapport final sur l'accident, rédigé par le Bureau indien d'enquête sur les accidents d'aviation (AAIB), est attendu le mois prochain, et si cela n'est pas possible, un rapport intermédiaire est requis. L'AAIB n'a pas répondu à une demande de commentaires.

En ce qui concerne l’incident survenu en février à Londres, les courriels ont révélé que les tests du module de commutation devaient avoir lieu en juin, aux alentours de la date anniversaire du crash de l’année dernière.

La DGCA souhaite désormais examiner le mécanisme de verrouillage du commutateur, notamment pour déterminer si une pression externe appliquée sous un angle particulier pourrait le déplacer lorsqu’il est verrouillé, a déclaré un responsable du gouvernement indien expliquant les raisons de la visite à Seattle.

Le gouvernement indien « souhaite faire preuve de rigueur », a déclaré ce responsable sous couvert d'anonymat, car il s'agit d'une question sensible.

Air India prend en charge les frais du voyage, qui permettra à deux responsables de la DGCA de se rendre dans les locaux de Boeing, a indiqué une autre source proche du dossier.

Alors que la DGCA avait déclaré publiquement en février que les commutateurs « avaient été vérifiés et jugés satisfaisants », l’Autorité de l’aviation civile britannique (CAA) avait interrogé la compagnie aérienne à l’époque pour comprendre pourquoi les pilotes avaient décollé avec le défaut présumé et n’avaient signalé l’incident qu’à l’atterrissage.

Air India avait alors indiqué à la CAA que l'unité avait été jugée en état de marche, comme le montre l'un des e-mails. Dans une déclaration à Reuters, la CAA a indiqué que son examen de l'incident était en cours et qu'elle « surveillait de près le respect par Air India de ses procédures ».

Boeing a déclaré avoir publié un bulletin de service après le vol de février à l'intention de tous les exploitants de 787 pour leur rappeler les procédures existantes, mais n'a pas publié de nouvelles directives.