EN EXCLUSIVITÉ-L'Inde saisit des milliers de bouteilles de whisky et de vodka de la marque Diageo dans le cadre d'une opération de contrôle de la sécurité alimentaire

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* Des responsables indiens ont inspecté une usine d'une filiale de Diageo à Bengaluru

* Diageo et d'autres entreprises sous pression concernant les arômes et les étiquettes

* Saisie de stocks dans le cadre d'un contrôle des marquages sur le plastique recyclé

* Diageo confirme la visite des autorités et indique être en contact avec l'organisme de réglementation

* Cette enquête touche l'industrie indienne de l'alcool, qui pèse 40 milliards de dollars

par Aditya Kalra

Des inspecteurs indiens ont saisi environ 18 000 cartons de bouteilles de spiritueux de Diageo

DGE.L , au motif qu’elles ne porteraient pas les marquages indiquant qu’elles ont été fabriquées à partir de plastique recyclé conforme aux normes de sécurité, ont indiqué des sources gouvernementales. Il s’agit du dernier coup dur en date pour le plus grand groupe mondial de spiritueux.

Diageo India a confirmé cette mesure réglementaire, précisant que certaines de ses bouteilles “ont été mises en quarantaine par les autorités jusqu’à nouvel ordre”. L’entreprise a indiqué qu’elles provenaient d’un recycleur agréé par l’Autorité indienne de sécurité alimentaire et des normes (FSSAI) et que les tests obligatoires avaient été effectués par les fournisseurs.

“Nos produits sont tout à fait sûrs pour la consommation… Nous sommes en contact avec la FSSAI pour obtenir des instructions supplémentaires à ce sujet”, a déclaré United Spirits, la filiale de Diageo en Inde, dans un communiqué adressé à Reuters.

Des agents de la FSSAI se sont rendus la semaine dernière à l’usine d’ UNSP.NS , exploitée par United Spirits à Bengaluru, où il leur a été indiqué que cette filiale de Diageo India utilisait des bouteilles en plastique recyclé. Ils ont toutefois constaté que les marquages obligatoires faisaient défaut, selon une note de service du gouvernement.

“Cela a soulevé de graves préoccupations en matière de sécurité alimentaire, de publicité trompeuse et de non-conformité de l’étiquetage concernant la sécurité des boissons alcoolisées finies pour les consommateurs”, indique la note. La saisie a été effectuée dans l’intérêt de la santé publique, ajoute le document.

La FSSAI n’a pas répondu aux questions concernant la saisie de milliers de bouteilles de Diageo, dont Reuters fait état pour la première fois. L’autorité de régulation des normes alimentaires adopte une ligne de conduite de plus en plus stricte à l’égard des entreprises de spiritueux, des fabricants de boissons énergisantes , notamment PepsiCo PEP.O , et des fabricants de produits alimentaires en matière d’étiquetage et de conformité.

CONTRÔLE DE CERTAINES BOUTEILLES DE SMIRNOFF ET DE WHISKY

Au cours de leurs contrôles, les inspecteurs ont constaté que les bouteilles de Diageo ne portaient que des marquages indiquant qu’elles étaient fabriquées en polyéthylène téréphtalate (PET), alors qu’elles auraient dû arborer le symbole de PET recyclé imposé par le gouvernement, qui indique également qu’elles sont de qualité alimentaire, selon une deuxième note du gouvernement.

Alors que la plupart des grandes bouteilles de boissons Diageo sont en verre, l’opération s’est concentrée sur les bouteilles en plastique utilisées pour la vente au détail du produit en petites quantités, généralement de 180 millilitres.

Des produits d’une valeur d’environ 1,6 million de dollars ainsi que des matériaux plastiques ont été saisis lors de l’inspection menée dans cette ville du sud du pays, ce qui a concerné plus d’une demi-douzaine de marques, notamment le whisky DSP Black Deluxe, la vodka aromatisée Smirnoff Zesty Lime Triple Distilled et le whisky écossais blended VAT 69, comme l’indiquent les notes de service. Diageo, qui a qualifié l’Inde de “marché de consommation de la décennie”, a déclaré se conformer à la loi .

Diageo a enregistré un chiffre d’affaires de 3 milliards de dollars en Inde au cours de l’exercice clos en mars 2026, ce qui en fait l’un des deux principaux acteurs étrangers sur le marché, aux côtés du français Pernod Ricard PERP.PA . Cette décision de la FSSAI intervient quelques jours après qu’elle a interdit deux marques de whisky populaires de Diageo, invoquant des déclarations trompeuses concernant la maturation de l’alcool et l’utilisation d’arômes artificiels.

Cette répression concernant les arômes, qui vise également certaines entreprises indiennes, a secoué l’industrie indienne de l’alcool, évaluée à 40 milliards de dollars, car elle touche certaines marques populaires d’“Indian Made Foreign Liquor” (IMFL), c’est-à-dire des spiritueux produits localement sur le modèle de marques internationales. La FSSAI a également mis en garde Diageo, lui reprochant d’avoir affirmé de manière trompeuse que l’un de ses whiskies les plus vendus était “vieilli en fûts de chêne américain”, alors que la majeure partie du produit n’avait pas été vieillie , a rapporté Reuters samedi.