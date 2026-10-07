EN EXCLUSIVITÉ-L'Arabie saoudite ouvre une enquête sur la sécurité aérienne suite à l'incident impliquant flydubai, selon certaines sources

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* L'Arabie saoudite va mener une enquête sur ce vol conformément aux règles internationales, selon certaines sources

* Une agression au couteau dans le cockpit a failli provoquer le crash d'un vol flydubai la semaine dernière

* Israël propose de participer à l'enquête de sécurité saoudienne mais n'a pas été invité, selon le responsable israélien des enquêtes sur les accidents

(Ajout: le NTSB a désigné un représentant (paragraphe 7); contexte tout au long de l'article)

par Allison Lampert, Tim Hepher, Steven Scheer et Federico Maccioni

L'Arabie saoudite a ouvert une enquête sur l'accident aérien à la suite de l'agression au couteau survenue la semaine dernière dans le cockpit d'un avion de flydubai , tandis que des experts examinent les répercussions éventuelles sur la sécurité aérienne parallèlement à une enquête pénale distincte menée par les Émirats arabes unis, ont déclaré trois personnes proches du dossier.

Les enquêtes de sécurité visant à garantir la sécurité des vols sont courantes après un accident, mais elles ne sont pas obligatoires lorsqu’il s’agit d’un acte délibéré, comme la tentative présumée d’un copilote de faire s’écraser l’avion de flydubai à destination d’Israël le 30 septembre.

Jusqu’à présent, on ignorait si l’Arabie saoudite allait mener une telle enquête, qui, selon les experts, pourrait mettre à l’épreuve un système de coopération internationale destiné à formuler des recommandations en matière de sécurité sans chercher à attribuer la responsabilité.

Ces sources proches du dossier ont indiqué que l’Arabie saoudite avait informé les agences aéronautiques spécialisées à l’étranger qu’elle mènerait une enquête de sécurité, conformément aux règles internationales, sur le vol FZ1073, qui se trouvait dans l’espace aérien saoudien lorsque le copilote a attaqué le commandant de bord à la hache.

L’une de ces sources a toutefois précisé qu’il n’était pas certain que les enquêteurs saoudiens publieraient leurs conclusions.

Le Centre national saoudien de sécurité des transports, chargé des enquêtes sur les accidents, n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires. Le gouvernement saoudien et l’autorité de régulation du pays n’ont pas non plus répondu aux demandes de commentaires.

Le Bureau national américain de la sécurité des transports (NTSB), qui serait étroitement associé à toute enquête puisque le Boeing 737 MAX ayant survécu à une chute vertigineuse a été fabriqué aux États-Unis, a confirmé avoir désigné un représentant pour participer à l’enquête.

Les autorités des Émirats arabes unis n’ont pas répondu aux demandes de commentaires. En vertu des règles internationales connues dans le secteur sous le nom d’Annexe 13, les Émirats arabes unis seraient également automatiquement impliqués, car l’avion y est immatriculé et la compagnie aérienne est basée à Dubaï.

Les Émirats arabes unis ont déjà ouvert une enquête pénale distincte sur cet incident, que leur procureur général a qualifié d’"attaque terroriste ".

Israël, dont les ressortissants représentaient la quasi-totalité des 172 personnes à bord, a proposé de participer à toute enquête de sécurité menée par l’Arabie saoudite, mais n’a pour l’instant pas été invité à s’y joindre, a déclaré à Reuters Ofer Vaknin, directeur de l’Autorité d’enquête sur la sécurité aérienne.

Il a toutefois ajouté qu’Israël n’aurait peut-être pas besoin de s’y associer, car il ne s’agissait pas d’un problème opérationnel ou de sécurité lié à l’appareil.

BAISSE DU NOMBRE D’ACCIDENTS

L’Arabie saoudite et Israël n’entretiennent pas de relations diplomatiques, bien que les experts estiment que le système de coopération en matière de sécurité, mis en place il y a plusieurs décennies sous l’égide de l’ONU, a démontré qu’il pouvait fonctionner au-delà des clivages géopolitiques.

Le règlement de l’annexe 13 accorde le statut d’observateur aux pays ayant enregistré un nombre important de morts ou de blessés, mais ne précise pas ce qu’il advient lorsque tous les passagers s’en sortent indemnes, comme c’est le cas ici.

En évitant les questions de responsabilité et en se concentrant exclusivement sur les aspects techniques, les enquêtes sur les accidents aériens sont largement reconnues pour avoir permis de réduire considérablement le nombre d’accidents au cours des dernières décennies.

Elles sont généralement restées à l’écart des considérations diplomatiques, ce qui a permis aux spécialistes de coopérer indépendamment des relations diplomatiques.

En 2020, malgré les tensions accrues suite à la destruction en vol d’un avion ukrainien par l’Iran, des responsables de l’aviation américains et iraniens ont participé conjointement à l’écoute des enregistrements du poste de pilotage dans les locaux du BEA français, ont indiqué des participants.

Cependant, des frictions croissantes sont apparues ces dernières années entre les enquêtes civiles et judiciaires concernant l’accès aux éléments de preuve.

En 2015, le BEA a mené une enquête civile de sécurité après s’être heurté au parquet au sujet de l’accès aux éléments de preuve à la suite du crash d’un avion de Germanwings, provoqué par le suicide du pilote.

Les responsables de la sécurité affirment que, même si le parquet prend le relais lorsqu’un acte criminel est soupçonné, même les cas d’actes délibérés peuvent fournir des enseignements sur des sujets tels que le recrutement ou la sécurité dans le cockpit.