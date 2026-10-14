EN EXCLUSIVITÉ-L'Arabie saoudite autoriserait les dirigeants à participer à distance à la conférence FII suite aux attentats, selon certaines sources

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(Ajout de l'attaque contre Aramco survenue mardi au paragraphe 5, et d'informations supplémentaires sur le contexte général des conférences aux paragraphes 11 et 12)

par Timour Azhari et Federico Maccioni

L'Arabie saoudite prévoit d'organiser sa conférence phare sur l'investissement sous forme d'événement hybride, offrant ainsi aux dirigeants la possibilité d'y participer à distance, après que les attaques meurtrières perpétrées ce week-end contre l'aéroport de Riyad ont conduit à repenser les déplacements vers le royaume, ont déclaré deux personnes proches du dossier.

Certains participants devraient tout de même prendre l’avion et pourraient atterrir sur des aérodromes situés en dehors de Riyad, voire dans des États voisins du Golfe, avant de se rendre en voiture dans la capitale pour assister à la Future Investment Initiative prévue dans le courant du mois, a précisé l’une de ces sources.

Le service de presse du gouvernement saoudien n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Au début du mois, les organisateurs avaient déclaré que l’événement se tiendrait comme prévu malgré les attaques de missiles et de drones dans le royaume, qui ont frappé des cibles stratégiques.

Un bâtiment administratif du siège de la compagnie pétrolière publique Saudi Aramco, dans la ville de Dhahran, à l’est du pays, a été attaqué mardi soir, a indiqué le ministère de l’Énergie, précisant qu’il n’y avait eu ni blessés ni morts.

Interrogé à ce sujet, un porte-parole de la FII a renvoyé Reuters à un communiqué conjoint du directeur général et du président de l’Institut FII, publié avant les attaques de samedi.

“Alors que nous nous préparons à accueillir des milliers de délégués à Riyad pour la 10e édition exceptionnelle de la Future Investment Initiative, leur sécurité et leur bien-être restent notre priorité absolue”, ont déclaré Maha Al Saud, directrice générale, et Richard Attias, président du comité exécutif.

“DAVOS DANS LE DÉSERT”

Lundi, de grands dirigeants du secteur pétrolier se sont retirés d’une conférence internationale à Riyad, qui s’est poursuivie en présentiel comme prévu dans un centre de congrès situé à 10km (6 miles) de l’aéroport de Riyad.

Le passage à un modèle hybride pour le FII montre comment l’Arabie saoudite tente de maintenir ses efforts pour attirer les investissements mondiaux malgré une guerre qui s’intensifie contre les Houthis , ce qui a remis en cause ses efforts pour faire de Riyad une plaque tournante des événements mondiaux. Le royaume s’est servi du FII pour présenter ses projets visant à diversifier son économie au-delà du pétrole et à attirer les investissements étrangers.

La présence habituelle d’un grand nombre de dirigeants mondiaux, de chefs d’entreprise et de financiers a valu à cet événement le surnom de “Davos du désert”, en référence à la réunion annuelle du Forum économique mondial en Suisse.

La période de septembre à décembre correspond généralement à la saison des conférences la plus chargée dans le Golfe, le temps plus clément attirant des dirigeants d’entreprise, des décideurs politiques et des investisseurs étrangers vers une série d’événements de premier plan. Mais le conflit a jeté une ombre sur le calendrier de cette année.

Les Émirats arabes unis doivent accueillir la conférence sur l’énergie ADIPEC à Abou Dhabi début novembre et la “Abu Dhabi Finance Week” mi-décembre, tandis que le Forum de Doha, au Qatar, accessible uniquement sur invitation et qui a attiré ces dernières années des chefs d’État et des ministres des Affaires étrangères, est prévu pour la première semaine de décembre.

À Riyad, les organisateurs ont annoncé lundi que le Misk Global Forum de cette année, un rassemblement annuel axé sur la jeunesse et créé par le prince héritier Mohammed ben Salmane, n’aurait pas lieu, invoquant des difficultés d’organisation et de logistique.

Des géants de la finance mondiale, dont David Solomon, directeur général et président de Goldman Sachs GS.N , Bill Winters, directeur général de Standard Chartered STAN.L , et Jane Fraser, directrice générale de Citi, devaient prendre la parole lors de l’événement du FII , selon un projet de programme publié sur son site internet le 6 octobre.

Citi C.N et Goldman Sachs ont refusé de commenter la participation de leurs dirigeants, tandis que Standard Chartered n’a pas souhaité faire de commentaire dans l’immédiat.

L’événement du FII, qui en est à sa 10e édition, doit se tenir au Centre international de conférences du roi Abdulaziz, à l’ouest de Riyad.