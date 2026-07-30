EN EXCLUSIVITÉ-L'activiste Jana exhorte Fiserv à revoir l'ensemble de son portefeuille et à renouveler son conseil d'administration

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Jana souhaite qu'un examen officiel et approfondi soit mené chez Fiserv

* Le fonds reproche au conseil d'administration de ne pas avoir su attirer et retenir les talents

* Jana intensifie la pression après des mois de discussions en coulisses

par Svea Herbst-Bayliss

L'investisseur activiste Jana Partners intensifie la pression sur la société de paiement Fiserv FISV.O , l'incitant à lancer un examen formel de l'ensemble de son portefeuille plutôt que de vendre ses actifs au coup par coup, selon une lettre consultée jeudi par Reuters. Le fonds spéculatif new-yorkais, qui détient une participation dans Fiserv depuis fin 2025, a salué le fait que la société envisagerait, selon certaines informations, de céder ses actifs liés au réseau de cartes de débit.

Mais dans une lettre adressée au conseil d’administration et au nouveau directeur général, Scott Ostfeld, associé gérant et gestionnaire de portefeuille chez Jana, a déclaré que le fonds souhaitait désormais que la direction aille plus loin et réexamine l’ensemble du portefeuille, arguant que la cession d’actifs pourrait restaurer la crédibilité auprès des investisseurs et faire remonter le cours de l’action. Jana a également réitéré sa position selon laquelle Fiserv a besoin de nouveaux administrateurs pour résoudre les problèmes de gouvernance. Un représentant de Jana a refusé de faire tout commentaire au-delà du contenu de la lettre.

Fiserv n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

FISERV A PERDU LA MOITIÉ DE SA VALEUR AU COURS DE L’ANNÉE DERNIÈRE Après des mois de négociations privées avec Fiserv, dont le siège social est situé à Milwaukee, Jana se fait de plus en plus entendre: après avoir exprimé publiquement ses attentes vis-à-vis de la société début juin, elle enchaîne aujourd’hui avec cette lettre plus incisive adressée à l’entreprise.

Fiserv affiche une capitalisation boursière de près de 30 milliards de dollars, mais a perdu plus de la moitié de sa valeur au cours des 12 derniers mois, son cours de clôture s’établissant mercredi à 55,63 dollars. L’annonce faite le mois dernier par le directeur général Mike Lyons, qui n’occupait ce poste que depuis un an, de son départ pour prendre la tête de Truist Financial Corporation TFC.N a accentué la chute du titre.

Dans sa lettre, Jana a imputé la nervosité des investisseurs au roulement de la direction ainsi qu’à des erreurs non précisées et persistantes. Elle a notamment reproché au conseil d’administration de ne pas avoir su attirer et retenir des cadres supérieurs talentueux, et a déclaré qu’un renouveau au sein du conseil était nécessaire pour résoudre ces problèmes. Le point le plus crucial, cependant, était la nécessité d’annoncer publiquement un examen complet, indiquait la lettre.

En juillet, le Wall Street Journal a rapporté que de grandes banques, notamment JPMorgan Chase JPM.N et Bank of America

BAC.N , avaient mené des discussions préliminaires et provisoires en vue d’un éventuel rachat des actifs du réseau de cartes de débit de Fiserv. Aucun accord n’a été annoncé.

Fiserv a annoncé des initiatives de moindre envergure plus tôt cette année, notamment un partenariat avec Bridgeport Partners visant à créer une coentreprise qui regrouperait ses services de gestion de distributeurs automatiques, sa logistique de trésorerie et ses réseaux MoneyPass. L’entreprise a également cédé son activité de gestion des prêts étudiants « Education Solutions » à Infinite Computer Solutions.

Jana, qui possède une expérience dans l’accompagnement des entreprises du secteur financier vers une meilleure performance, avait précédemment déclaré qu’elle estimait que Fiserv pouvait aider les banques et les coopératives de crédit à adopter des outils d’intelligence artificielle dans leurs propres activités, notamment grâce à une collaboration récemment annoncée avec OpenAI.

Il y a trois ans, Jana avait réussi à pousser Fidelity National Information Services FIS.N , concurrent de Fiserv, à céder son activité de paiement Worldpay. Le fonds spéculatif milite actuellement en faveur d’un important rachat d’actions et d’une scission de la société holding Markel Group MKL.N , ainsi que de la vente de la plateforme bancaire numérique Alkami Technology ALKT.O .