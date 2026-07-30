EN EXCLUSIVITÉ-Intel fournit une technologie de puces à une start-up dirigée par un co-investisseur de Tan, dans le cadre d'un accord exceptionnel

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Selon une source, Intel prévoit de fournir à Rosaic le code RTL de la technologie Atom

* Un dépôt modifié auprès de l'État du Delaware indique que Rosaic pourrait lever 10 millions de dollars lors d'un tour de table d'amorçage

* L'équipe fondatrice de Rosaic compte d'anciens collaborateurs de Rivos, selon une source et des documents

(Mise à jour de l'article du 29 juillet pour ajouter l'évolution du cours de l'action Intel jeudi dans le dernier paragraphe) par Max A. Cherney et Tom Hals

SAN FRANCISCO/WILMINGTON, dans le Delaware, 30 juillet (Reuters) -I ntel INTC.O a accordé l’accès à une partie de sa technologie de processeurs à une nouvelle start-up, selon une source et des documents consultés par Reuters, une initiative rare pour le fabricant américain de puces.

Le directeur général d’Intel, Lip-Bu Tan, et le dirigeant de la start-up sont des co-investisseurs de longue date.

La start-up, RosaicLabs Inc., a déposé ses premiers documents de constitution dans le Delaware en mai, selon un certificat de constitution délivré par l’État. Reuters n’a pas pu trouver de site web ni de profil LinkedIn pour cette société, ce qui est courant pour les start-ups de puces électroniques en phase de démarrage opérant dans le plus grand secret. Le directeur général de Rosaic est Amarjit Gill, selon un dépôt de documents modifié en juillet. Il s’agit d’un investisseur chevronné en capital-risque et d’un dirigeant du secteur des puces électroniques qui a aidé Tan à constituer l’équipe fondatrice d’une autre société de puces appelée Rivos, que Meta

META.O a acquise l’année dernière, en surenchérissant sur Intel. Tan était alors président de Rivos . Tan et Gill ont tous deux réalisé des investissements en phase d'amorçage dans une troisième start-up spécialisée dans les puces, Nuvia, qui a été vendue à Qualcomm.

Intel n’a pas souhaité faire de commentaire.

ROSAIC ACCÈDE À LA TECHNOLOGIE ATOM: SOURCE

L'équipe fondatrice de Rosaic comprend d'anciens collaborateurs de Rivos, selon une source informée du dossier et les documents. Amit Parikh, l'ancien directeur financier de Rivos, a signé l'acte constitutif.

Intel donne à Rosaic accès à sa technologie Atom, les composants de base des processeurs centraux, qui fonctionnent sur l’architecture x86 de l’entreprise, a indiqué la source.

Accorder cet accès à Rosaic constitue une initiative inhabituelle de la part d’Intel, qui, historiquement, n’a guère concédé de licences pour des éléments de son architecture x86 ni fourni la technologie Atom. La technologie Atom d’Intel est conçue pour fonctionner avec une faible consommation d’énergie et générer peu de chaleur, des atouts précieux pour les appareils mobiles et les périphériques de bord.

Intel a pour objectif de fournir à la start-up le code de niveau de transfert de registres (RTL) de la technologie des processeurs Atom, que les concepteurs utilisent pour décrire les fonctions des puces, a indiqué la source.

Selon un dirigeant chevronné du secteur des puces électroniques, cela permettrait au client d’avoir un accès complet à la propriété intellectuelle d’Intel et de créer sa propre conception sur mesure.

Parikh et Gill n’ont pas répondu aux messages envoyés via LinkedIn.

Rosaic a ajouté une description de la structure du capital de la société, y compris le nombre d’actions privilégiées et ordinaires, selon le dossier amendé déposé au Delaware en date du 24 juillet.

Le document modifié indique que Rosaic peut solliciter un tour de table de démarrage de 10 millions de dollars, selon une analyse de Reuters portant sur ce document. Les dirigeants seraient libres d’engager des dépenses d’investissement inférieures à 5 millions de dollars sans l’accord des investisseurs ou du conseil d’administration.

Jeudi après-midi, l’action Intel a bondi de 12 % alors que l’indice PHLX Semiconductor progressait de 7,4 %.