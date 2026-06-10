EN EXCLUSIVITÉ-GM pourrait abandonner les batteries LFP pour ses futurs véhicules électriques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Abhirup Roy et Kalea Hall

General Motors GM.N pourrait abandonner son projet d'utiliser une composition chimique de batterie à base de fer, moins coûteuse, que de nombreux constructeurs automobiles utilisent pour réduire les coûts des véhicules électriques, a déclaré le responsable de la technologie des batteries chez GM.

Le constructeur automobile de Detroit avait annoncé son intention de développer des batteries au lithium-phosphate de fer (LFP) destinées à ses futurs modèles de véhicules électriques, et prévoyait de commencer à les fabriquer fin 2027 dans une usine détenue en commun dans le Tennessee.

Mais Kurt Kelty, responsable des batteries chez GM, a déclaré à Reuters que GM se concentrait désormais sur le développement d'une autre composition chimique de batterie, le lithium-manganèse (LMR), dont la fabrication aux États-Unis coûterait à peu près autant que celle des batteries LFP, mais qui permettrait de stocker plus d'énergie pour un poids et une taille identiques.

M. Kelty a déclaré que GM pourrait ne plus envisager l'utilisation de la technologie LFP pour ses véhicules électriques. Il a précisé que l'usine du Tennessee commencerait ce mois-ci la production de cellules LFP, mais que celles-ci étaient destinées à des systèmes de stockage d'énergie.

“Il est possible que la technologie LFP ne trouve pas sa place dans notre portefeuille”, a déclaré M. Kelty à l’issue d’un événement GM à San Francisco mardi, qualifiant la technologie LMR de “cheval de bataille” de GM. “C’est là que nous allons utiliser les gros volumes”, a-t-il ajouté.

GM travaille sur la technologie LMR depuis plus d’une décennie. Son rival local, Ford Motor F.N , a déclaré l’année dernière qu’il s’efforçait de développer la chimie LMR en vue de son utilisation dans les futurs véhicules électriques. Malgré les avantages de cette chimie, notamment la réduction de la dépendance vis-à-vis des minéraux critiques, des défis techniques tels que la dégradation de la batterie à l'usage font que son adoption massive n'est pas prévue dans un avenir proche , a déclaré S&P Global l'année dernière.

LES CONCURRENTS ADOPTENT LA CHIMIE LFP

Le fait de ne pas opter pour la technologie LFP marquerait un changement significatif par rapport aux stratégies de nombreux concurrents de GM en matière de batteries.

Les constructeurs automobiles chinois ont été les premiers à utiliser la chimie LFP, moins coûteuse mais moins dense – ce qui se traduit par une autonomie réduite –, tout en étant considérée comme plus sûre et plus durable que les batteries riches en nickel utilisées par de nombreux constructeurs américains et européens. De nombreux constructeurs automobiles mondiaux, dont Tesla

TSLA.O , Rivian RIVN.O et Ford Motor F.N , ont ajouté des véhicules électriques à base de LFP afin de réduire les coûts et de proposer des options électriques plus abordables alors que la demande de voitures à batterie ralentit aux États-Unis. GM a commercialisé plus d’une douzaine de véhicules électriques aux États-Unis ces dernières années, tous équipés d’une technologie à base de nickel plus puissante. Mais sa Chevrolet Bolt, lancée récemment et qui est son véhicule électrique le moins cher sur le marché américain, utilise des cellules LFP fournies par le géant chinois des batteries CATL , comme l’ont rapporté Reuters et d’autres médias.

GM a déclaré l'année dernière que son objectif était de lancer la production commerciale de cellules LMR dans une usine américaine en 2028. M. Kelty n'a pas confirmé si cette date était toujours d'actualité, mais a déclaré que le projet LMR “avançait comme prévu”.