EN EXCLUSIVITÉ-GM annule son accord avec une nouvelle usine américaine de fabrication d'aimants à terres rares, selon des documents

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(Ajoute au paragraphe 11 que VAC réclame des dommages-intérêts pour rupture de contrat abusive)

* L'usine de VAC a été construite pour vendre 90 % des quelque 2 000 tonnes métriques d'aimants produites chaque année à GM

* Selon des documents, VAC réclame des dommages-intérêts suite à la notification de résiliation de GM

* Energy Fuels indique que le prix d’achat pourrait être ajusté pour tenir compte du litige

par Eric Onstad

General Motors GM.N , le principal client d’une usine américaine fabriquant des aimants en terres rares pour véhicules électriques, a résilié son contrat d’approvisionnement à long terme avec le fabricant, et les deux parties sont actuellement en arbitrage, selon des documents réglementaires et une source proche du dossier.

Cette décision met en lumière les défis auxquels sont confrontées les entreprises occidentales pour développer leur production nationale de terres rares et réduire leur dépendance vis-à-vis de la Chine, qui produit environ 90 % des aimants permanents mondiaux.

Elle montre également à quel point le paysage de l’industrie automobile américaine a changé depuis le retour de Donald Trump à la Maison Blanche en 2025 et la suppression des aides fédérales en faveur des véhicules électriques.

La société allemande Vacuumschmelze, ou VAC, a signé en 2023 un accord à long terme avec GM pour fournir des aimants permanents destinés à ses véhicules électriques depuis une nouvelle usine située en Caroline du Sud.

Energy Fuels UUUU.A , qui s’était engagée en juin à verser 1,9 milliard de dollars pour acquérir VAC , a indiqué dans des documents déposés la semaine dernière auprès de la Commission américaine des opérations boursières (SEC) qu’un client de l’usine avait résilié son contrat d’approvisionnement le 1er juillet, et que VAC avait engagé une procédure d’arbitrage à l’encontre de ce client quelques jours plus tard.

Elle n’a pas nommé ce client, mais GM a indiqué cette semaine dans un document déposé auprès de la SEC qu’un fournisseur de composants pour moteurs de traction de véhicules électriques "avait engagé une procédure d’arbitrage à notre encontre afin d’obtenir des dommages-intérêts après que nous avons résilié un accord d’approvisionnement stratégique", sans préciser les raisons de cette résiliation.

Une source proche du dossier a confirmé que GM était bien le client ayant résilié le contrat avec la filiale américaine de VAC, e-VAC Magnetics.

GM et Energy Fuels ont refusé de commenter cette procédure d’arbitrage, celle-ci étant confidentielle.

Ce litige n’avait pas été rapporté auparavant et aucune des sociétés concernées n’a publié de communiqué de presse à ce sujet.

VAC a inauguré fin de l’année dernière son usine américaine de production d’aimants, d’un investissement de 500 millions de dollars, d’une capacité d’un peu moins de 2 000 tonnes métriques par an. 90 % de la production devaient être vendus à GM, le reste étant destiné au gouvernement américain, avait déclaré le directeur général de VAC, Erik Eschen, à Reuters en septembre dernier.

La filiale américaine de VAC a indiqué qu’elle réclamait des dommages-intérêts dans le cadre d’une procédure d’arbitrage pour rupture de contrat abusive.

"Nous n’avons aucune inquiétude quant au succès commercial de VAC et à sa capacité à produire des aimants permanents en terres rares selon les spécifications des clients", a déclaré Energy Fuels.

Toutefois, Energy Fuels a indiqué à Reuters qu’il pourrait y avoir "des ajustements potentiels du prix d’achat de VAC en fonction de l’issue de l’arbitrage".

GM RÉDUIT SES VENTES DE VÉHICULES ÉLECTRIQUES

GM a réduit ses ventes de véhicules électriques, qui ont toujours été déficitaires, à la suite de la suppression par l’administration Trump des incitations et des allègements fiscaux destinés à soutenir le secteur.

En janvier, GM a comptabilisé une charge de 6 milliards de dollars afin de se désengager de certains investissements dans les véhicules électriques. Lorsque GM et VAC ont annoncé leur accord d’approvisionnement il y a trois ans, VAC avait déclaré que l’usine soutiendrait GM pendant au moins 10 ans et approvisionnerait une large gamme de modèles.

Selon les documents de la SEC, le litige a éclaté pour la première fois en avril 2026. Energy Fuels a déclaré avoir eu connaissance de ce litige lors des négociations en vue de l’acquisition de VAC.

Energy Fuels, un producteur d’uranium destiné à l’industrie nucléaire, a déclaré que cette acquisition lui permettrait de devenir l’un des plus grands producteurs non chinois au monde d’aimants utilisés dans les secteurs de l’aérospatiale, de la défense et des énergies renouvelables.

VAC fournit des aimants à plus de 1 000 clients depuis ses sites situés en Allemagne, en Malaisie et dans d’autres pays.