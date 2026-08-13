EN EXCLUSIVITÉ-Ford va transférer la production de certains modèles Lincoln de la Chine vers les États-Unis

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* Ford prévoit de transférer la production de certains modèles Lincoln de la Chine vers les États-Unis à partir de 2030, selon son directeur général

* Les modèles fabriqués aux États-Unis seraient commercialisés sur le marché américain, où la Lincoln Nautilus assemblée en Chine est soumise à un droit de douane de 52,5 %

* Le directeur général Farley explique que ces droits de douane ont motivé la décision de Ford; la réglementation interdisant certaines technologies chinoises dans les voitures américaines a également joué un rôle

(Mise à jour avec des informations contextuelles sur la Lincoln Nautilus, la réglementation relative aux véhicules connectés et la production américaine des modèles Lincoln dans les paragraphes 5 à 12) par Nora Eckert

Ford Motor F.N prévoit de transférer la production de certains modèles Lincoln de la Chine vers les États-Unis à partir de 2030, a déclaré mercredi le directeur général de Ford à Reuters, précisant que cette décision était difficile mais nécessaire pour renforcer la base industrielle automobile américaine. Les voitures à essence et les véhicules électriques importés de Chine sont soumis à des droits de douane élevés. Le droit de douane américain sur la Lincoln Nautilus, le principal véhicule importé par Ford depuis la Chine, s’élève à 52,5 %, a confirmé Ford. “ Nous avons pris cette décision dès que la politique de l’administration a été définie ”, a déclaré Jim Farley, directeur général de Ford, en référence aux droits de douane. “ Nous savions exactement ce qu’ils voulaient faire, et nous savions exactement ce que cela signifiait pour Ford ”, a ajouté M. Farley lors d’une interview conjointe avec Howard Lutnick, secrétaire américain au Commerce.

Les Lincoln fabriquées aux États-Unis seraient commercialisées sur le marché intérieur dans le cadre d’un effort important visant à augmenter la production, a précisé M. Farley, bien que l’entreprise n’ait pas révélé où elles seraient produites.

M. Lutnick a ajouté: “ Ford a un avantage. La fabrication nationale a un avantage. ”

Son concurrent de Détroit, General Motors, a annoncé qu’il allait transférer la production de son Buick Envision de la Chine vers les États-Unis à partir de 2028. Outre les droits de douane, les constructeurs automobiles ont dû faire face à des restrictions imposées par la “Connected Vehicle Rule”, qui interdit l’utilisation de certaines technologies et de certains composants chinois dans les modèles américains. M. Farley a déclaré que ces deux réglementations avaient incité Ford à prendre cette décision, même s’il a souligné que les droits de douane en étaient le facteur déterminant. Ford faisait partie des nombreuses entreprises ayant sollicité une autorisation auprès du ministère américain du Commerce afin de pouvoir continuer à commercialiser des véhicules susceptibles d’être soumis à des restrictions en vertu de ce règlement. Les constructeurs automobiles qui se sont vu refuser cette autorisation, à l’instar du constructeur de véhicules électriques Polestar, se voient interdire la vente de certains produits sur le marché américain. Un porte-parole du constructeur automobile basé à Dearborn, dans le Michigan, a déclaré mercredi qu’après des discussions avec le ministère du Commerce, l’entreprise avait constaté que le Lincoln Nautilus n’avait plus besoin d’autorisation pour être commercialisé aux États-Unis. L’entreprise avait précédemment indiqué que le logiciel du Nautilus avait été développé aux États-Unis mais installé dans le véhicule en Chine, ce qui nécessitait l’accord du gouvernement pour poursuivre sa commercialisation aux États-Unis. Ford a vendu environ 34 000 véhicules Nautilus aux États-Unis l’année dernière. Les législateurs américains ont cherché à renforcer encore les interdictions au-delà de celles introduites dans la “Connected Vehicle Rule”. L’une de ces initiatives, approuvée en juillet par la commission du commerce du Sénat américain, interdirait aux entreprises détenues à plus de 15 % par des entités chinoises de vendre des véhicules aux États-Unis. Si elle était mise en œuvre, elle empêcherait Mercedes-Benz de vendre des véhicules neufs aux États-Unis.

Ford a déclaré que la décision annoncée mercredi s’appuie sur la base de production américaine de Lincoln. Lincoln assemble le Navigator dans une usine de Louisville, dans le Kentucky, et l’Aviator à l’usine d’assemblage de Chicago, et exporte ces deux modèles vers des marchés tels que le Canada, le Mexique et le Moyen-Orient.