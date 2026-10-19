EN EXCLUSIVITÉ-DXC serait en négociations avancées pour céder sa division de logiciels d'assurance pour 2,4 milliards de dollars, selon certaines sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* L'accord pourrait valoriser la division logiciels et services d'assurance de DXC à environ 2,4 milliards de dollars

* Selon certaines sources, Eldridge envisagerait de regrouper cette activité avec Zinnia

* Cette cession permettrait à DXC de poursuivre la rationalisation de son portefeuille après plusieurs années de baisse de son chiffre d'affaires

(Complète les informations sur la transaction et les entreprises)

par Milana Vinn

La société de services informatiques DXC Technology DXC.N serait en pourparlers avancés en vue de céder sa division de logiciels et de services d’assurance à la société d’investissement privée Eldridge Industries pour environ 2,4 milliards de dollars, selon des sources proches du dossier.

Eldridge envisage de regrouper cette activité avec Zinnia, sa plateforme technologique dédiée à l’assurance qui fournit des logiciels et une infrastructure numérique aux prestataires d’assurance-vie et de rentes, ont indiqué ces sources.

Un accord pourrait être conclu dans les semaines à venir, bien qu’il n’y ait aucune certitude quant à la finalisation de la transaction, ont déclaré ces personnes, qui ont souhaité garder l’anonymat car les discussions sont confidentielles.

DXC Technology, Eldridge et Zinnia n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Cette transaction marquerait une cession importante pour DXC, le prestataire de services informatiques cherchant à rationaliser son portefeuille après plusieurs années de baisse de son chiffre d’affaires.

Cette cession permettrait à DXC de se retirer d’une activité qui fournit des services technologiques et d’externalisation aux assureurs du monde entier,aidant ainsi le prestataire de services informatiques à rationaliser ses opérations après plusieurs années de baisse de son chiffre d’affaires. Sa division assurance propose des systèmes de gestion des contrats ainsi que d’autres logiciels et services de processus métier aux assureurs des marchés de l’assurance vie, de la gestion de patrimoine, de l’assurance dommages et de l’assurance de biens.

Pour Eldridge, cette opération permettrait de combiner la plateforme technologique de Zinnia dédiée à l’assurance vie et aux rentes avec les activités de DXC Technology en matière de logiciels d’assurance et de services liés aux processus métier, créant ainsi un prestataire de grande envergure proposant des logiciels, des solutions d’administration et des technologies de gestion des services aux assureurs.