EN EXCLUSIVITÉ-Des données montrent que le diesel russe est acheminé vers les États-Unis à la suite d'un accord entre Poutine et Trump

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Un pétrolier transportant 40 000 tonnes de gazole russe met le cap sur New York

* Son arrivée est prévue le 7 novembre

* La Russie reprend ses exportations de gazole dans le cadre de l'accord Trump-Poutine

* Trump a déclaré que les premières exportations s'élèveraient à 300 000 tonnes

(Ajout d'informations contextuelles et de détails)

Un pétrolier battant pavillon maltais et transportant 40 000 tonnes métriques de diesel russe fait route vers New York à la suite d'un accord conclu avec le président américain Donald Trump , selon les données publiées vendredi par LSEG.

Trump a pris plusieurs mesures dans l'espoir de faire baisser les prix du diesel avant les élections de mi-mandat américaines du 3 novembre, notamment en suspendant certaines dispositions d'une nouvelle loi sur les sanctions contre la Russie et en menaçant l'Europe d'une interdiction des exportations américaines de diesel si les pays ne libéraient pas davantage de leurs réserves d'urgence.

Le pétrolier de taille moyenne Agioi Fanendes a été chargé de 40 000 tonnes de diesel à très faible teneur en soufre dans le port russe de Primorsk, sur la mer Baltique, le 22 octobre, selon les données maritimes. Il devrait arriver aux États-Unis le 7 novembre.

La Russie a accepté de lever l’interdiction qu’elle s’était elle-même imposée sur les exportations de diesel et de fournir ce carburant aux marchés mondiaux, y compris aux États-Unis, à la suite de l’accord conclu entre le président russe Vladimir Poutine et Donald Trump.

Trump a annoncé le 9 octobre que la Russie exporterait immédiatement 300 000 tonnes métriques, soit 2,25 millions de barils, puis 500 000 tonnes en novembre et 1 million de tonnes « immédiatement après ».

La Russie sera en mesure d’augmenter ses exportations de diesel pour atteindre entre 3 millions et 3,5 millions de tonnes par mois d’ici la fin de l’année, ce qui correspond au volume habituel d’exportation de ce carburant, a déclaré la semaine dernière le vice-Premier ministre Alexandre Novak.

La semaine dernière, des cargaisons de gazole destinées à l’exportation ont été chargées dans le port russe de Primorsk, sur la mer Baltique, mais leurs destinations finales ne sont pas clairement identifiées, la plupart des navires faisant route vers Gibraltar, la côte atlantique ou Port-Saïd, selon les données maritimes de LSEG.

Depuis l’entrée en vigueur, en février 2023, de l’embargo total de l’UE sur les importations de produits pétroliers russes en raison de la guerre en Ukraine, la Russie a exporté du diesel principalement vers le Brésil et la Turquie, ainsi que vers certains pays africains.