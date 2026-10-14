EN EXCLUSIVITÉ-Des documents révèlent que l'UE cherche à resserrer ses liens avec le Vietnam dans le domaine des minerais stratégiques afin de se prémunir contre la Chine

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* Le dirigeant vietnamien devrait se rendre à Bruxelles la semaine prochaine

* Les dirigeants de l'UE discutent de plans visant à réduire la dépendance vis-à-vis de la Chine

* Des documents de l’UE soulignent la nécessité de trouver des alternatives à la Chine et de garantir l’approvisionnement du Vietnam dans un contexte de concurrence croissante

* L'UE importe du tungstène et de l'antimoine, deux matières premières sensibles sur le plan de la défense, en provenance du Vietnam; elle envisage des projets de transformation

par Francesco Guarascio

L'Union européenne cherche à s'assurer davantage d'approvisionnements en minéraux critiques en provenance du Vietnam afin de réduire sa dépendance vis-à-vis de la Chine, alors que l'on craint que les approvisionnements existants ne soient menacés, selon des documents internes de l'UE consultés par Reuters.

Le Vietnam dispose d’importants gisements de minéraux critiques, notamment de tungstène, de terres rares, d’antimoine, de bismuth et de bauxite, dont on peut extraire le gallium comme sous-produit. Les exportations vers l’UE se sont jusqu’à présent largement limitées au tungstène et à l’antimoine, tous deux utilisés dans le secteur de la défense, notamment dans les munitions et les explosifs.

« Compte tenu de la nécessité pour l’Europe de se réarmer et de réduire les risques aussi rapidement que possible, l’UE ne peut se permettre d’ignorer le Vietnam en tant que fournisseur potentiel de matières premières critiques, compte tenu de ses réserves abondantes, notamment en terres rares et en tungstène », indique un document rédigé par la délégation de l’UE à Hanoï.

Le rapport et un document annexé, datés de juin 2026, recommandent un soutien financier à l’industrie minière et de transformation vietnamienne afin de « maintenir et d’élargir l’accès actuel, notamment au tungstène, au bismuth, à l’antimoine et au titane », tout en avertissant que la concurrence des pays partenaires pourrait perturber l’approvisionnement de l’UE. Le rapport et le document annexé n’avaient jamais fait l’objet d’aucune publication auparavant.

Ces documents indiquent qu’un engagement plus fort avec le Vietnam est nécessaire pour « offrir une alternative à la Chine », premier producteur mondial de minéraux critiques, d’autant plus que les restrictions à l’exportation imposées par Pékin l’année dernière ont « perturbé les chaînes d’approvisionnement européennes ».

L’un des documents exhorte les institutions européennes à se préparer à obtenir des résultats concrets lors de la visite du dirigeant vietnamien To Lam à Bruxelles, qui, selon quatre responsables européens et vietnamiens, devrait avoir lieu la semaine prochaine et s’accompagner de rencontres avec les dirigeants de l’UE prévues le 22 octobre. Cette visite n’a pas encore été officiellement annoncée.

Cette visite ferait suite au Conseil européen de cette semaine, au cours duquel les dirigeants de l’UE devraient discuter de projets visant à réduire leur dépendance vis-à-vis des produits et matières premières chinois tout en s’assurant des sources d’approvisionnement alternatives pour les ressources critiques.

« La Commission européenne évalue actuellement les possibilités d’une coopération concrète avec le Vietnam dans le secteur des matières premières critiques », a déclaré un porte-parole de l’exécutif européen, interrogé au sujet du document et de la visite de To Lam.

Le Vietnam ne figure pas actuellement parmi les 16 partenaires stratégiques de l’UE en matière de minerais bruts. Les minerais critiques devraient occuper une place prépondérante dans les discussions de la semaine prochaine, ont indiqué deux responsables. La semaine dernière, Bruxelles a retiré le Vietnam de sa liste noire des paradis fiscaux. Hanoï a également exhorté les États membres de l’UE à ratifier un accord de protection des investissements signé en 2019, qui reste bloqué par une poignée de pays, dont la France. Le Vietnam a également fait pression sur l’UE pour qu’elle lève un avertissement concernant la pêche vietnamienne.

Le ministère vietnamien des Affaires étrangères n’a pas répondu à une demande de commentaire. La délégation de l’UE a refusé de s’exprimer.

RISQUES D'APPROVISIONNEMENT

La concurrence croissante des pays partenaires est considérée comme une menace potentielle pour l’approvisionnement de l’UE.

L’un des documents évoque l’échec, l’année dernière, d’un projet impliquant des entités australiennes, américaines et canadiennes visant à acquérir une participation majoritaire dans la plus grande exploitation de tungstène du Vietnam, détenue par Masan High-Tech Materials MSR.HNO .

Ce complexe, qui comprend une mine et une raffinerie, est un fournisseur clé de tungstène pour l’Europe, en particulier l’Allemagne, bien que les exportations aient considérablement baissé l’année dernière en raison de blocages administratifs et de la flambée des prix du tungstène.

Ce projet, qui, selon deux personnes proches du dossier, aurait été orchestré par la société minière australienne EQ Resources EQR.AX , présentait «des risques pour l’approvisionnement actuel de l’UE», indique le document. Les deux sources ont souhaité rester anonymes, les discussions étant confidentielles.

EQ Resources n’a pas répondu à une demande de commentaire. Masan High-Tech a refusé de s’exprimer.

Le mois dernier, Masan High-Tech a cédé une participation de 4,99 % au groupe Elmet ELMT.O , un fournisseur de tungstène pour les stocks de défense américains.

Masan High-Tech est également en pourparlers avec un investisseur étranger non européen en vue de la cession d’une participation supplémentaire de 5 %, ont indiqué deux personnes proches des discussions. Elles ont également refusé d’être citées, les discussions étant confidentielles.

Un autre projet, mené conjointement par la société australienne Lynas Rare Earths LYC.AX et la société sud-coréenne LS Eco Energy, visant à produire des métaux de terres rares au Vietnam à partir de matières premières importées, est considéré comme une initiative supplémentaire « qui risque de laisser l’UE à la traîne », indique le document.

Il appelle l’UE à soutenir l’industrie de transformation vietnamienne, qu’il décrit comme moins sensible sur le plan politique que les activités minières.

Prêts, subventions, assistance technique et assurance-crédit à l’exportation figurent parmi les instruments proposés pour soutenir les projets liés aux minéraux critiques au Vietnam, y compris les efforts visant à cartographier les ressources avec plus de précision.

Le document met également en garde contre les risques liés à l’investissement dans les minéraux critiques du Vietnam, notamment le manque de transparence concernant l’implication de la Chine, les obstacles réglementaires et politiques, ainsi que le « nationalisme économique » du Vietnam, qui s’accompagne d’exigences en matière de transfert de technologie.