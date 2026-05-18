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EN EXCLUSIVITÉ-Compass Minerals envisage de revenir sur le marché du lithium grâce à son partenariat avec EnergyX
information fournie par Reuters 18/05/2026 à 12:36

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Ernest Scheyder

Compass Minerals CMP.N prévoit de faire son retour sur le marché du lithium en s'associant à la start-up technologique EnergyX pour extraire ce métal utilisé dans les batteries du Grand Lac Salé, dans l'Utah. Cette initiative intervient alors que les prix de ce minerai essentiel sont en hausse et s'inscrit dans le cadre d'un effort plus large visant à stimuler la production américaine. Les deux entreprises ont signé un protocole d'accord qui, s'il aboutit, verrait EnergyX , soutenue par General Motors

GM.N , investir plus de 400 millions de dollars et utiliser sa technologie d'extraction directe du lithium (DLE) pour filtrer le métal du lac hypersalin , dont les réserves sont estimées à plus de 2,4 millions de tonnes de lithium.

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