EN EXCLUSIVITÉ-Comment un pirate informatique a utilisé des agents d'IA et quelques milliers de dollars pour pirater des dizaines de sites

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Un rapport révèle que des agents IA ont tenté 1 200 intrusions et compromis plus de 100 sites

* Reuters a identifié des victimes, notamment Deere, SharkNinja et Cummins, en analysant l'activité du pirate

* Un pirate parlant chinois figurait parmi plusieurs autres identifiés par un chercheur en cybersécurité

par Raphael Satter

Au cours des deux dernières semaines, un chercheur en cybersécurité a observé un pirate parlant chinois s'introduire sur les sites web de plus de 100 entreprises, dont le fabricant de matériel agricole Deere

DE.N , le fabricant d'appareils électroménagers SharkNinja

SN.N et le constructeur de moteurs Cummins CMI.N .

Pourtant, le pirate n’a pratiquement rien fait lui-même.

Le cybercriminel a en effet presque entièrement externalisé cette vague de piratages à l’intelligence artificielle, chargeant des agents IA de passer des heures à explorer et à s’introduire de manière autonome dans les sites ciblés, selon Snorre Fagerland, chercheur principal en menaces chez la société de cybersécurité NorForge.

Dans un rapport transmis à Reuters avant sa publication lundi , M. Fagerland a déclaré que ce pirate informatique faisait partie d’un groupe qu’il avait découvert en parcourant le Web à la recherche d’instances de Cairn exposées par inadvertance, une plateforme open source d’IA dédiée à la résolution de problèmes et très prisée des pirates. À partir du 2 octobre environ, M. Fagerland a déclaré avoir repéré une vingtaine d’instances de Cairn utilisées à des fins malveillantes, ce qui lui a permis d’observer discrètement les cybercriminels à l’œuvre alors qu’ils lâchaient leurs outils d’IA sur le monde.

Le rapport de M. Fagerland sur ce pirate de langue chinoise ne citait pas le nom des victimes, mais Reuters a pu établir leur identité en examinant de manière indépendante l’activité du pirate sur Cairn.

À l’heure où l’inquiétude ne cesse de croître face à la puissance des outils d’IA autonomes, M. Fagerland a déclaré que sa découverte constituait la preuve concrète que des agents d’IA disponibles dans le commerce pouvaient mener à bien des intrusions complexes de A à Z sans intervention humaine, ce qui renforce considérablement le pouvoir d’un seul acteur malveillant.

"C'est désormais un tout autre monde", a déclaré M. Fagerland.

Reuters n’a pas pu déterminer dans quelle mesure ces intrusions avaient donné lieu à un vol de données.

Deere a indiqué à Reuters avoir pris "les mesures correctives nécessaires" à la suite de l’incident et n’avoir "aucune indication laissant penser que des informations sensibles aient été consultées". SharkNinja a précisé que le piratage avait touché un site autonome ne contenant que des informations d’assistance produit et que la menace avait été maîtrisée. Cummins a déclaré qu’elle "enquêtait sur le signalement d’une cyberattaque potentielle visant un site web exploité par l’un de ses fournisseurs tiers".

Deux petites entreprises ont également reconnu avoir été compromises. Les autres victimes répertoriées dans les données de Cairn n’ont pas répondu à nos messages.

PEU D’INSTRUCTIONS, DE NOMBREUSES PIRATERIES

L’un des pirates observés par Fagerland a dérobé une mine de données de cartes de crédit. Un autre a tenté d’utiliser des agents IA pour dévaliser une plateforme d’échange de cryptomonnaies. Le pirate parlant chinois s’est révélé le plus prolifique. À partir du 25 septembre, il a lancé son armée d’IA à l’assaut de sites de commerce électronique américains, canadiens, australiens et japonais.

Ses instructions étaient laconiques, décrivant ses tactiques d’intrusion préférées en moins de 100 caractères chinois. À la fin de la semaine dernière, leurs agents avaient tenté de s’introduire sur plus de 1 200 sites. Les intrusions réussies nécessitaient généralement environ 23 heures de recherche de failles. M. Fagerland a estimé que cette campagne, qui semblait utiliser un mélange de DeepSeek (Chine) et de Claude Code (Anthropic), avait consommé environ 5 000 dollars de jetons, soit environ 50 dollars par piratage réussi.

M. Fagerland — qui travaille dans le domaine de la cybersécurité depuis près de trois décennies — s’est dit impressionné par certaines des techniques utilisées par les agents pour compromettre leurs victimes. Dans un cas précis, après avoir échoué à trouver la moindre faille dans l’application publique d’une grande entreprise, les agents IA ont passé au crible les archives numériques pour identifier l’infrastructure associée, ont localisé un panneau de contrôle accessible au public, ont découvert une faille subtile dans la manière dont les données étaient traitées et, après des heures d’essais et d’erreurs, ont indiqué avoir réussi à l’exploiter pour piéger le serveur et lui faire exécuter des commandes malveillantes.

"Ce n’est pas simple de trouver des solutions comme celle-là", a déclaré M. Fagerland. "Ce n’est pas du niveau d’un script kiddie."

L’auteur de Cairn , dont le pseudonyme sur les réseaux sociaux est "le1xia0", a accusé réception d’un message de Reuters mais n’a pas immédiatement répondu à une série de questions. Dans un message récent publié sur X, il a déclaré que sa plateforme était "un type innovant d’architecture multi-agents et qu’elle n’avait pas été conçue pour des attaques de piratage. Si elle est utilisée pour mener des attaques de piratage nuisibles, ce n’est pas mon intention."

AUCUNE SUPERVISION NÉCESSAIRE

La capacité des systèmes d’IA agentique à découvrir de manière autonome des vulnérabilités, à mener des intrusions et à voler des données est une source d’inquiétude croissante à travers le monde. Des agents rebelles, libérés par inadvertance par de grandes entreprises d’IA, se sont échappés des laboratoires informatiques , , ont piraté des sites web gouvernementaux et se sont livrés à des tentatives d’ingénierie sociale non autorisées . La Corée du Sud et le Japon ont été secoués ces dernières semaines par une série de piratages très médiatisés attribués à des cybercriminels utilisant l’IA ."

Les agents IA deviennent de plus en plus courants dans le milieu cybercriminel clandestin. En août, la société israélienne Gambit Security a découvert que des maîtres chanteurs russophones avaient exploité l’outil d’IA Cursor de SpaceX pour s’introduire dans sept organisations. En septembre, Gambit a documenté une vague d’attaques menées par des agents IA qui a entraîné des violations de sécurité dans 25 entreprises et le vol d’au moins 600 000 données de cartes de crédit. La semaine dernière, la société de cyber-renseignement Bitsight a indiqué que les discussions sur l’utilisation des agents autonomes se multipliaient sur les forums cybercriminels ."

M. Fagerland a expliqué qu’il pensait auparavant que les agents pirates auraient besoin d’au moins un minimum de supervision. Il a ajouté qu’il était désormais évident que la technologie avait dépassé ce stade.

"Les progrès dans ce domaine sont stupéfiants", a-t-il déclaré.