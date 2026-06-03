EN EXCLUSIVITÉ-Cigna supprime la prise en charge des médicaments contre l'obésité à base de GLP-1 pour ses propres employés

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions sur la modification du régime aux paragraphes 11 et 12) par Amina Niasse

L'assureur santé Cigna CI.N cessera de prendre en charge les médicaments amaigrissants à base de GLP-1, notamment le Wegovy de Novo Nordisk NOVOb.CO et le Zepbound d'Eli Lilly LLY.N , dans le cadre de son régime de santé pour les employés à compter du 1er juillet, selon des documents consultés mardi par Reuters.

Les détails de cette modification du régime d'assurance maladie du groupe Cigna ont été annoncés dans un e-mail adressé aux employés le 1er juin.

Un porte-parole de Cigna a confirmé la fin de cette prise en charge.

« Étant donné que l'offre s'est élargie et que de nouvelles options sont apparues, nous avons pris la décision de mettre fin à la prise en charge des GLP-1 pour la perte de poids dans notre régime », a déclaré le porte-parole. « Nous restons déterminés à soutenir la santé de nos employés grâce à une gamme de programmes et de ressources de gestion du poids. »

Les médicaments GLP-1 très populaires, tels que Wegovy et Zepbound, favorisent la perte de poids en imitant une hormone qui procure une sensation de satiété.

Dans un document diffusé auprès des employés, Cigna a suggéré que les personnes utilisant actuellement ces médicaments puissent choisir de les payer en espèces via les sites des fabricants ou TrumpRx.

Ces achats en espèces ne seront pas pris en compte dans le calcul de la franchise ni du montant de dépenses requis avant que les assurés puissent bénéficier de leur couverture santé, précise le document.

Le prix des médicaments amaigrissants a baissé en 2026 avec le lancement de la pilule Wegovy de Novo et du Foundayo oral de Lilly, dont les prix commencent à 149 dollars par mois pour la dose la plus faible. Les Américains sont de plus en plus poussés vers le marché des médicaments payés en espèces.

Dans le même temps, les employeurs ont réduit la prise en charge de ces médicaments.

Le porte-parole a déclaré que ce changement n'aura pas d'incidence sur la couverture des régimes autres que le régime de santé des employés de Cigna, ni sur la couverture des médicaments destinés au traitement du diabète de type 2.

Les personnes qui utilisent actuellement ces médicaments ont jusqu'au 30 juin pour renouveler leur ordonnance. La reprise de poids est fréquente chez les patients qui arrêtent de prendre ces médicaments, et les bénéfices s'estompent souvent dans les deux ans, selon les premières recherches.

Cigna a déclaré que pour les employés dont la prise en charge de ces médicaments était déjà approuvée, elle continuerait à couvrir les anciens médicaments génériques amaigrissants, notamment la phentermine, le diéthylpropion, la benzphétamine et la phendimétrazine, qui sont moins efficaces que les GLP-1.

Le groupe Cigna exploite l'assureur santé Cigna, l'unité de services de santé Evernorth et le gestionnaire de prestations pharmaceutiques Express Scripts.

La société comptait 67 700 employés à la fin de l'année 2025, dont 88 % étaient basés aux États-Unis.