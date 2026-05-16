EN EXCLUSIVITÉ-Chez Samsung, l'essor mondial de l'IA a provoqué une menace de grève et de profondes divisions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Des transcriptions révèlent que Samsung accorde des primes plus élevées aux employés du secteur de la mémoire qu'à ceux de la fonderie

* Samsung affirme que ses activités de fonderie et de circuits intégrés LSI sont déficitaires

* La fonderie de Samsung fournit des puces IA à Tesla et Nvidia

* Les employés craignent que l'écart interne en matière de primes n'accélère les départs de personnel

(Ajout du mot « prime » au paragraphe 12 pour indiquer que SK Hynix a supprimé son plafond de primes, et du mot « conseil d'administration » au paragraphe 27 pour préciser que la lettre a été envoyée par le président du conseil d'administration) par Hyunjoo Jin

Une grève de 18 jours qui menace de frapper le géant sud-coréen des puces électroniques Samsung, suscitant des inquiétudes au sein du gouvernement, ébranlant les investisseurs étrangers et menaçant les chaînes d’approvisionnement mondiales, repose sur une question cruciale: qui doit profiter des retombées du boom de l’IA?

Plus de 45 000 travailleurs menacent d'organiser la plus grande grève de l'histoire du conglomérat à partir du 21 mai, réduisant ainsi la production de puces mémoire qui sont des composants essentiels des centres de données d'IA, des smartphones et des ordinateurs portables, alors que Samsung et son syndicat peinent à trouver un compromis sur le versement des primes.

Samsung Electronics 005930.KS , qui a réalisé d'énormes bénéfices grâce à une pénurie mondiale de mémoire, a proposé de verser de généreuses primes à son personnel. Mais l'entreprise souhaite accorder aux 27 000 employés du secteur des puces mémoire au moins six fois plus qu'aux autres travailleurs de ses divisions de conception et de fabrication de puces logiques.

Son syndicat fait valoir que les 23 000 autres employés de l'entreprise – chargés de fabriquer des puces d'IA pour Tesla

TSLA.O et Nvidia NVDA.O – qui travaillent souvent dans les mêmes bâtiments que leurs collègues du secteur de la mémoire, ne devraient pas être laissés pour compte, bien qu'ils aient subi des pertes se chiffrant en milliards ces dernières années alors que l'activité de fonderie était en difficulté.

Reuters a examiné des centaines de pages de transcriptions couvrant les négociations salariales internes chez Samsung et s'est entretenu avec plus de 10 employés, dont des dirigeants syndicaux et des sources proches des discussions.

Ils ont évoqué de profondes divisions, décrit les départs d'employés et révélé comment cela pouvait être attribué à – et menacer – l'objectif inhabituel de Samsung de devenir la seule entreprise de semi-conducteurs au monde à offrir un guichet unique couvrant différents types de puces et de services, contrairement à des concurrents plus spécialisés comme Micron

MU.O ou TSMC 2330.TW .

Ces discussions internes, qui mettent en évidence des frictions entre les divisions de l'entreprise et des départs d'employés, n'avaient pas été rapportées auparavant.

JPMorgan a estimé que la grève pourrait avoir un impact sur le bénéfice d'exploitation de Samsung de 21 000 à 31 000 milliards de wons (14,08 à 20,79 milliards de dollars), tandis que les pertes de chiffre d'affaires pourraient s'élever à environ 4 500 milliards de wons.

La division Device Solutions de Samsung comprend trois activités principales – la mémoire, les systèmes LSI et la fonderie – et l'essor de l'IA a rendu ces divisions extrêmement inégales en termes de rentabilité. Samsung est le premier fabricant mondial de puces mémoire en termes de chiffre d'affaires, mais produit également des téléviseurs et des smartphones.

Ces problèmes sont “en partie le fait de l'entreprise elle-même”, a déclaré Namuh Rhee, professeur à l'université Yonsei et président d'un groupe coréen de gouvernance d'entreprise, sur les réseaux sociaux.

Il a expliqué que la décision de Samsung de regrouper différentes activités avait créé une structure commerciale complexe qui entraîne une décote de valorisation tout en provoquant des conflits d'intérêts et en limitant les opportunités commerciales. “Samsung doit permettre aux fonderies de devenir autonomes.”

MENACE DE FUITE DES TALENTS

Le mécontentement des employés de Samsung s’est accru l’année dernière après que son concurrent SK Hynix 000660.KS a supprimé le plafond de ses primes , en vigueur depuis 10 ans. Cela s’est traduit par des primes plus de trois fois supérieures à celles offertes aux employés de Samsung, ce qui a ensuite incité certaines personnes à changer de camp.

En mars, Samsung a proposé que les employés du secteur des puces mémoire reçoivent des primes supérieures à celles des employés de SK Hynix, soit 607 % de leur salaire annuel, selon les transcriptions de ses négociations salariales. Les divisions puces mémoire et puces logiques de l’entreprise bénéficiaient auparavant du même régime de primes.

Mais les employés des autres divisions, qui travaillent principalement sur les puces logiques, telles que les "base die" qui sont des composants essentiels des puces d'IA, recevraient des primes de 50 % à 100 %, selon les documents.

Les responsables syndicaux ont fait valoir que cet écart important entre les primes pousserait les employés du secteur des puces logiques à partir vers la division mémoire ou vers d'autres entreprises, ce qui paralyserait cette division alors que le président de Samsung, Jay Y. Lee, a déclaré vouloir être le "numéro 1 incontesté" sur le marché des puces logiques d'ici 2030.

"Si la division mémoire reçoit 500 millions de wons alors que la division fonderie n’en reçoit que 80 millions, quelle motivation ces employés auraient-ils pour continuer à travailler?", a déclaré le dirigeant syndical Choi Seung-ho lors des négociations, selon les transcriptions.

Certains employés ont indiqué qu’un exode était déjà en cours. Un employé qui s’est présenté sous son nom de famille, Lee, ingénieur en fonderie à Pyeongtaek, a déclaré que son équipe s’était considérablement réduite au cours des deux dernières années, certains de ses membres ayant rejoint la division mémoire de Samsung et SK Hynix.

Deux autres employés qui ont souhaité rester anonymes ont déclaré que bon nombre de leurs collègues postulent actuellement chez SK Hynix et d'autres entreprises. SK Hynix n'a pas immédiatement réagi.

Les revendications du syndicat incluent notamment la demande faite à Samsung de supprimer le plafond de 50 % du salaire annuel pour les primes et d’allouer 15 % du bénéfice d’exploitation annuel à un fonds de primes distribué aux travailleurs.

Les négociateurs de Samsung affirment que les primes de performance devraient être versées en fonction du mérite.

"Leur division de puces logiques a enregistré des pertes se chiffrant en milliers de milliards de wons et, honnêtement, sans notre entreprise, elle aurait probablement fait faillite ou fermé ses portes", a déclaré Kim Hyung-ro, cadre et négociateur de Samsung, selon les transcriptions. "Comment pouvez-vous donc justifier l'octroi de primes de performance?"

"L'entreprise continue de croire en cette activité et d'investir régulièrement dans les installations – et en réalité, ces investissements sont financés par les bénéfices générés par l'activité de mémoire."

Dans un communiqué, Samsung a déclaré: "Le secteur des puces logiques est une activité stratégiquement importante dans laquelle nous avons continuellement investi, guidés par notre vision à long terme."

"Samsung Electronics offrira à ses employés la meilleure rémunération du secteur" grâce à cette dernière proposition, a-t-il ajouté.

Samsung a également déclaré que si la grève avait lieu, l'incapacité à livrer les clients entraînerait "une perte totale de confiance".

EFFET DOMINO

La direction de Samsung, le gouvernement sud-coréen et les investisseurs ont fait part de leurs inquiétudes quant à la manière dont cette grève potentielle pourrait menacer Samsung et affecter l'économie dans son ensemble.

Dans une note interne publiée au début du mois, le président du conseil d'administration de Samsung a déclaré qu'outre les perturbations commerciales, une grève pourrait entraîner des sorties de capitaux, une baisse des recettes fiscales et un affaiblissement du won.

Fin avril, le président sud-coréen Lee Jae Myung a déclaré que certains syndicats formulaient des revendications excessives, dans des propos largement perçus comme visant les syndicats de Samsung.

La Chambre de commerce américaine en Corée a déclaré que l'incertitude sur le marché du travail pourrait affecter la confiance dans la réputation de la Corée en tant que partenaire fiable dans les chaînes de fabrication et d'approvisionnement mondiales.

Selon des analystes, d’autres entreprises observaient ce conflit comme un baromètre potentiel des relations entre employeurs et salariés.

"Si Samsung crée un précédent dans lequel les revendications syndicales sont imposées par le biais d’une grève, les entreprises pourraient se retrouver dans une position de transactions très défavorable à l’avenir", a déclaré Park Ji-soon, professeur de droit à l’université de Corée.

Reuters s'est entretenu avec des travailleurs en grève qui ont déclaré que Samsung ne reconnaissait pas la contribution de ses employés à son ascension au rang de leader mondial.

Lee, chercheur en puces électroniques depuis 30 ans, a déclaré à Reuters en marge d’un rassemblement d’environ 40 000 travailleurs fin avril que nombre de ses collègues étaient partis vers d’autres entreprises et qu’il avait postulé chez Micron.

"J’ai participé au rassemblement parce que je suis furieux", a-t-il déclaré. "Je ne peux pas simplement rester assis au bureau et travailler."

"Je ne suis plus fier de Samsung."