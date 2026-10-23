EN EXCLUSIVITÉ-Chevron s'inspire de la stratégie mise en œuvre dans le bassin du Permien pour redonner vie à la région pétrolière argentine dite de « Dead Cow »

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* Chevron entend accélérer la réalisation de son objectif visant à tripler sa production en Argentine

* La société prévoit de mettre en service une deuxième plate-forme de forage en juin de l'année prochaine et une troisième début 2029

* La production de « Vaca Muerta » n'a jamais atteint son plein potentiel

par Sheila Dang

Dans un champ pétrolier isolé et balayé par les vents en Argentine, Chevron

CVX.N fait venir des travailleurs, du matériel et de l’expertise américains, pariant qu’elle pourra reproduire le boom du schiste du bassin permien qui a transformé l’industrie pétrolière américaine il y a deux décennies, cette fois-ci dans la formation de Vaca Muerta, où le succès se fait attendre depuis longtemps.

Le producteur de pétrole américain espère accélérer la réalisation de son objectif de tripler sa production en Argentine, avec des projets visant à passer d’une à trois plates-formes de forage sur son bloc d’El Trapial d’ici début 2029, a déclaré un dirigeant de la société à Reuters. À plus long terme, l’entreprise s’efforce d’obtenir l’accord du gouvernement pour son projet d’investir 13,8 milliards de dollars sur 30 ans afin d’augmenter la production sur ce bloc, l’un des trois projets de Chevron dans cette formation, ont indiqué des responsables de l’entreprise.

Vaca Muerta, qui signifie « vache morte » en espagnol, est l’un des plus grands bassins de schiste au monde. La production n'y a jamais atteint son plein potentiel en raison de l’instabilité économique de l’Argentine, marquée par des épisodes de protectionnisme, des défauts de paiement de la dette souveraine, l’hyperinflation et des contrôles des capitaux qui ont rendu difficile l’accès des entreprises aux dollars américains pour payer leurs importations.

« On s’est toujours attendu à ce que Vaca Muerta produise davantage qu’elle ne l’a fait jusqu’à présent », a déclaré Adrian Lara, analyste principal au cabinet de conseil en énergie Wood Mackenzie.

La situation est en train de changer sous la présidence de Javier Milei, dont les réformes radicales ont accéléré un boom pétrolier qui devrait permettre à l’Argentine de dépasser la Guyane et de devenir le troisième plus grand producteur de liquides d’Amérique du Sud d’ici 2028, selon les estimations de Wood Mackenzie.

Le pays devrait produire en moyenne 910.000 barils équivalent pétrole par jour cette année, soit une hausse de 42 % par rapport à 2023, année de l’entrée en fonction de Milei, selon les données de Wood Mackenzie.

Même avec une politique gouvernementale favorable, les producteurs doivent encore faire face à des coûts plus élevés et à une chaîne d’approvisionnement moins développée que dans le bassin du Permien, où Chevron produit à lui seul environ 1 million de barils équivalent pétrole par jour (boepd).

L’histoire de plus de 25 ans de Chevron en Argentine et sa participation dans le futur oléoduc d’exportation Vaca Muerta Oil Sur témoignent de la confiance dans la capacité du secteur pétrolier argentin à maintenir sa trajectoire ascendante, a déclaré la directrice nationale Ana Simonato lors d’une interview à Buenos Aires.

« La différence réside dans la manière dont nous établissons des partenariats et travaillons ensemble. C’est un élément essentiel pour permettre le développement de Vaca Muerta », a-t-elle ajouté.

L’importance du pétrole et du gaz pour l’économie argentine signifie que même si Milei n’est pas réélu en 2027, un nouveau gouvernement pourrait éviter de mettre en place des politiques susceptibles de freiner le secteur énergétique, a déclaré Lara. Les opérateurs sont toujours confrontés à la question de la stabilité des réformes de Milei alors qu’ils envisagent des investissements à long terme, a-t-il ajouté.

NOUVELLES PLATES-FORMES, INSTALLATIONS MODERNISÉES

Chevron a révélé en juin avoir soumis un plan d’investissement de 13,8 milliards de dollars pour El Trapial, mais le calendrier et son projet de mise en service de plates-formes supplémentaires ainsi que d’accélération de la croissance de la production à travers le pays n’avaient pas encore été communiqués.

Le producteur de pétrole avait déclaré l’année dernière qu’il triplerait sa production en Argentine d’ici 2035 pour atteindre 195.000 boepj. Ce calendrier pourrait s’accélérer s’il parvient à ajouter une deuxième plate-forme de forage en juin de l’année prochaine et une troisième vers le début de 2029 à El Trapial, a déclaré Gerbert Schoonman, président de la division « schiste et formations compactes » de Chevron.

« J’espère que nous pourrons gagner un an ou deux », a-t-il déclaré.

Chevron détient et exploite à 100 % El Trapial, qui produit actuellement 40.000 barils équivalent pétrole par jour. La société détient également une participation de 50 % dans Loma Campana, qui produit environ 110.000 barils équivalent pétrole par jour, et dans Narambuena, qui n’a pas encore commencé sa production. La société énergétique YPF YPFDm.BA exploite ces deux sites, qui sont également situés à Vaca Muerta.

El Trapial occupe une place centrale dans la stratégie à long terme de Chevron pour Vaca Muerta. Chevron envisage de prolonger son contrat pour la partie ouest du bloc au-delà de son expiration en 2032 et de construire des installations supplémentaires, telles que des réservoirs destinés à séparer le pétrole de l’eau, afin de faire face à l’augmentation de la production, a déclaré Simonato.

L’éloignement du site nécessite un vol charter de 45 minutes depuis la ville de Neuquén. Chevron remplace les anciens logements du campement où séjournent les équipes par des bâtiments réaménagés comprenant chacun huit chambres. Le menu du réfectoire propose du steak — ce qui n’est pas surprenant dans un pays réputé pour son bœuf — tandis qu’un nouveau terrain de football et des courts de padel, un sport de raquette dont la popularité ne cesse de croître dans le monde entier, se trouvent à quelques pas.

LES COÛTS ÉLEVÉS RESTENT UN PROBLÈME

Les obstacles à l’exploitation du gisement restent considérables. La mise en production d’un puits coûte environ 30 % plus cher que dans le bassin permien, même si le meilleur rendement pétrolier de Vaca Muerta contribue à réduire cet écart, a déclaré Juan Pablo Romano, directeur des opérations de Chevron Argentine, lors d’unevisite de presse organisée en septembre sur le site de Trapial.

Le sable utilisé pour la fracturation hydraulique, ou « fracking », est acheminé par des camions qui parcourent près de 2.000 kilomètres (1 240 miles) depuis le nord de Buenos Aires, car les sources locales de sable n’ont pas encore donné de résultats satisfaisants pour ce procédé à haute pression, a expliqué Schoonman.

Schoonman a précisé que lorsque la deuxième plate-forme sera livrée en juin, Chevron sera en mesure de constituer un stock suffisant de puits forés pour qu’une équipe de fracturation puisse travailler en continu sur le site, plutôt que selon le calendrier intermittent actuel.

La capacité à forer et à fracturer des puits en continu a changé la donne pour le bassin du Permien et d’autres bassins de schiste américains, a ajouté Schoonman.

« Il en ira de même à Vaca Muerta. J’en suis convaincu à 100 % », a-t-il déclaré.