EN EXCLUSIVITÉ-ByteDance, Alibaba et Tencent passent des commandes de puces Nvidia pour un montant total de plus de 35 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* ByteDance, Alibaba et Tencent ont commandé plus de 3 millions de cartes graphiques RTX PRO 5500 pour stations de travail

* Cette nouvelle puce est conforme aux contrôles à l'exportation américains à l'égard de la Chine

* Cette demande montre à quel point la pénurie de ressources de calcul pour l'IA en Chine continue de susciter l'intérêt pour Nvidia malgré les restrictions

ByteDance, Alibaba et Tencent ont commandé plus de 3 millions de nouvelles cartes graphiques RTX PRO 5500 de Nvidia, pour un prix catalogue total de plus de 35 milliards de dollars, ont déclaré deux personnes proches du dossier, dans une course à l’acquisition d’une puce moins puissante mais conforme aux règles d’exportation, compte tenu des restrictions américaines sur le commerce avec la Chine.

Le fabricant américain de puces Nvidia NVDA.O a indiqué à ses clients et partenaires qu’il ne pouvait garantir l’honoration de ces commandes, car la demande des entreprises technologiques chinoises dépasse de loin la production prévue, ont déclaré ces deux sources ainsi qu’une troisième personne proche du dossier. Elles ont souhaité garder l’anonymat car elles ne sont pas autorisées à s’exprimer dans les médias.

La RTX PRO 5500 est une puce pour stations de travail, conçue pour des ordinateurs professionnels puissants plutôt que pour les grands clusters de centres de données qui utilisent les processeurs d’IA les plus avancés de Nvidia. Elle figure toutefois parmi les puces Nvidia les plus puissantes encore accessibles aux acheteurs chinois.

La puce pour centres de données B300 de Nvidia, basée sur l’architecture Blackwell, ne peut être vendue à des acheteurs chinois en vertu des contrôles à l’exportation américains, tandis que les exportations de sa puce H200, basée sur l’architecture Hopper, sont examinées au cas par cas et soumises à des conditions d’octroi de licence.

Une source a indiqué que Nvidia avait informé ses partenaires qu’ils ne pourraient recevoir que 5 % à 10 % des quantités demandées. Une autre a précisé que l’entreprise avait laissé entendre qu’elle ne pourrait pas produire plus de 3 millions de cartes RTX PRO 5500 dans le monde en 2027. Le total des commandes des clients chinois a dépassé les 6 millions, ont déclaré deux de ces sources.

Les commandes des trois géants chinois de la technologie portent sur des cartes dont le prix s’élève à environ 11 400 dollars chacune, ont précisé deux de ces sources, ce qui leur confère une valeur potentielle cumulée de plus de 35 milliards de dollars.

L'ampleur de ces commandes, qui n'avaient pas été rapportées auparavant, souligne l'engouement persistant des entreprises chinoises pour le matériel Nvidia malgré les restrictions américaines.

Jensen Huang, directeur général de Nvidia, a déclaré que ces restrictions avaient réduit la part de marché de Nvidia sur le marché chinois des puces pour centres de données d’IA, la faisant passer d’un quasi-monopole à pratiquement rien. Mais la demande pour la RTX PRO 5500 suggère que Nvidia conserve un marché potentiel considérable en Chine grâce à des produits moins puissants qui pourraient encore être disponibles.

Cette flambée de la demande met également en évidence la manière dont les restrictions américaines ont restreint l’offre de puissance de calcul dans la deuxième économie mondiale, alors que les entreprises chinoises se livrent à une course effrénée pour développer des modèles d’IA de pointe et soutenir les efforts de Pékin visant à déployer cette technologie dans l’ensemble de ses secteurs d’activité.

Les restrictions imposées par Washington ont poussé les entreprises chinoises à se tourner vers des fournisseurs nationaux, tandis que Pékin a encouragé l’utilisation de puces développées localement.

Huawei, en particulier, a gagné des parts de marché, même si les fabricants chinois de puces ont généralement eu du mal à rivaliser avec les produits américains de pointe, en partie parce que des restrictions distinctes ont limité l’accès aux équipements étrangers utilisés pour fabriquer les semi-conducteurs les plus avancés.

Un porte-parole de Nvidia a déclaré que les fabricants chinois de puces et de cartes pour stations de travail avaient connu “une croissance sans précédent depuis 2022”, date à laquelle les restrictions ont été imposées pour la première fois.

“Les entreprises américaines continuent d’être freinées par une combinaison de contrôles à l’exportation américains obsolètes, qui couvrent des produits de jeux vidéo commercialisés il y a près de cinq ans, et par les propres restrictions de la Chine sur les importations en provenance des États-Unis”, a déclaré le porte-parole.

ByteDance, Alibaba 9988.HK et Tencent 0700.HK n’ont pas répondu aux demandes de commentaires.

Le Bureau de l’industrie et de la sécurité du ministère américain du Commerce, qui supervise les contrôles à l’exportation, ainsi que le ministère chinois de l’Industrie et des Technologies de l’information n’ont pas répondu aux demandes de commentaires.

UNE ALTERNATIVE CONFORME AUX RÈGLES D'EXPORTATION

La RTX PRO 5500 est moins puissante que les puces H200 et B300 de Nvidia, qui sont conçues pour être reliées en grand nombre afin de prendre en charge les charges de travail les plus exigeantes en matière d’entraînement et de déploiement de l’IA.

Les entreprises chinoises cherchent à utiliser ces cartes principalement pour l’inférence IA, c’est-à-dire pour exécuter des modèles entraînés afin de générer des réponses de chatbots, ont indiqué les trois sources. L’inférence nécessite généralement moins de puissance de calcul que l’entraînement de modèles sur des ensembles de données massifs.

La RTX PRO 5500 offre des performances similaires à celles de la RTX 6000D, selon les spécifications techniques consultées par Reuters.

Nvidia a lancé la RTX 6000D au milieu de l’année dernière en tant que produit aux capacités réduites, conçu pour respecter les restrictions américaines à l’exportation. Les grandes entreprises technologiques chinoises n’avaient initialement manifesté que peu d’intérêt, certaines refusant même de passer commande, avait rapporté Reuters l’année dernière.

À l’époque, les acheteurs considéraient ces puces comme trop chères au regard de leurs capacités et espéraient que Washington autoriserait à terme la vente de processeurs Nvidia plus puissants.

Ces attentes se sont estompées, les restrictions étant restées en vigueur et la capacité de calcul en IA restant limitée, ce qui fait de la RTX PRO 5500 une alternative plus attractive, ont déclaré deux de ces sources.

PÉNURIE D'APPROVISIONNEMENT

L’incapacité de Nvidia à garantir l’intégralité des livraisons s’explique à la fois par une forte hausse de la demande et par ses priorités en matière de fabrication, ont indiqué deux de ces sources.

À partir de 2027, Nvidia devrait consacrer une grande partie de sa capacité chez Taiwan Semiconductor Manufacturing Co

2330.TW , à Rubin, sa plateforme de nouvelle génération destinée aux centres de données à grande échelle, plutôt qu’à des produits tels que la RTX PRO 5500, ont déclaré deux de ces sources. TSMC n’a pas souhaité faire de commentaire.

Nvidia a indiqué à ses clients qu’ils pouvaient s’attendre à recevoir les premiers échantillons en décembre, les livraisons commerciales devant débuter au premier trimestre 2027, ont-elles ajouté.

La RTX 6000D a depuis été retirée du marché et son prix en Chine a doublé, a indiqué l’une des sources.

Dans un communiqué publié le 13 octobre, la société Tansun Technology, spécialisée dans la fintech et les services informatiques basés sur l’IA et cotée à Shenzhen, a déclaré avoir conclu un accord pour l’achat de 20 000 cartes RTX PRO 5500 auprès d’une contrepartie non identifiée.

Elle a toutefois averti que des pénuries d’approvisionnement, la demande du secteur et les restrictions technologiques à l’étranger pourraient retarder les livraisons ou réduire les volumes.