EN EXCLUSIVITÉ-BP va céder 20 % de sa participation dans le gisement de gaz de Manakin à la société trinidadienne NGC

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* Selon certaines sources, la décision finale d'investissement pourrait être prise d'ici la fin de l'année

* La majeure partie de la production est destinée à Atlantic LNG, qui souffre de pénuries de gaz à Trinidad

(Ajout des commentaires du président de NGC aux paragraphes 5 et 6) par Curtis Williams

BP BP.L a accepté de céder une participation de 20 % dans un bloc comprenant la partie trinidadienne du gisement transfrontalier de gaz naturel de Cocuina-Manakin à la société publique National Gas Company (NGC), a annoncé lundi la société dans un communiqué envoyé par e-mail.

BP et la NGC ont signé lundi l'accord portant sur la participation dans la partie « Manakin » du gisement de gaz,a ajouté BP.

Le gisement de Cocuina-Manakin, qui recèle 1 000 milliards de pieds cubes de réserves de gaz naturel, chevauche la frontière maritime entre Trinité-et-Tobago et le Venezuela, la partie Cocuina faisant partie du projet gazier non développé de la plateforme Deltana au Venezuela.

La NGC détient déjà une participation de 20 % dans la partie « Cocuina » située du côté vénézuélien. Ce nouvel accord intervient moins de quatre mois après que le Venezuela a accordé à BP une licence pour l’exploitation de ce gisement.

Étant donné que 66 % du gisement de gaz de Cocuina-Manakin se trouve du côté trinidadien de la frontière, la NGC ne souhaitait pas détenir une participation de 20 % du côté vénézuélien et aucune du côté trinidadien, a déclaré à Reuters le présidentde la NGC, Gerald Ramdeen, après la signature.

« Notre stratégie consiste à acquérir une participation en amont dans la plupart des projets gaziers afin de pouvoir produire du gaz et le revendre aux utilisateurs à un prix raisonnable », a déclaré M. Ramdeen.

BP et la NGC ont convenu de commercialiser 70 % du gaz issu du projet auprès d’Atlantic LNG, qui exploite la plus grande installation d’exportation de gaz naturel liquéfié d’Amérique latine,a précisé la NGC.

Le complexe a connu des difficultés ces dernières années en raison de la baisse des approvisionnements nationaux en gaz naturel à Trinité-et-Tobago, qui a limité sa production et contraint à la fermeture de l’un de ses quatre trains de production.

BP détient une participation de 45 % dans Atlantic LNG, tandis que NGC en détient 10 % et que Shell SHEL.L détient les 45 % restants. Le ministère vénézuélien du pétrole, dirigé par l’ , n’a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Le projet de Cocuina-Manakin progresse en vue d’une décision finale d’investissement, que les deux sources ont déclaré attendre d’ici la fin de l’année. Les 30 % restants du gaz naturel produit à Cocuina-Manakin seront utilisés dans l’industrie pétrochimique.