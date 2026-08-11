 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

EN EXCLUSIVITÉ-BP va céder 20 % de sa participation dans le gisement de gaz de Manakin à la société trinidadienne NGC
information fournie par Reuters 11/08/2026 à 00:49
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Selon certaines sources, la décision finale d'investissement pourrait être prise d'ici la fin de l'année

* La majeure partie de la production est destinée à Atlantic LNG, qui souffre de pénuries de gaz à Trinidad

(Ajout des commentaires du président de NGC aux paragraphes 5 et 6) par Curtis Williams

BP BP.L a accepté de céder une participation de 20 % dans un bloc comprenant la partie trinidadienne du gisement transfrontalier de gaz naturel de Cocuina-Manakin à la société publique National Gas Company (NGC), a annoncé lundi la société dans un communiqué envoyé par e-mail.

BP et la NGC ont signé lundi l'accord portant sur la participation dans la partie « Manakin » du gisement de gaz,a ajouté BP.

Le gisement de Cocuina-Manakin, qui recèle 1 000 milliards de pieds cubes de réserves de gaz naturel, chevauche la frontière maritime entre Trinité-et-Tobago et le Venezuela, la partie Cocuina faisant partie du projet gazier non développé de la plateforme Deltana au Venezuela.

La NGC détient déjà une participation de 20 % dans la partie « Cocuina » située du côté vénézuélien. Ce nouvel accord intervient moins de quatre mois après que le Venezuela a accordé à BP une licence pour l’exploitation de ce gisement.

Étant donné que 66 % du gisement de gaz de Cocuina-Manakin se trouve du côté trinidadien de la frontière, la NGC ne souhaitait pas détenir une participation de 20 % du côté vénézuélien et aucune du côté trinidadien, a déclaré à Reuters le présidentde la NGC, Gerald Ramdeen, après la signature.

« Notre stratégie consiste à acquérir une participation en amont dans la plupart des projets gaziers afin de pouvoir produire du gaz et le revendre aux utilisateurs à un prix raisonnable », a déclaré M. Ramdeen.

BP et la NGC ont convenu de commercialiser 70 % du gaz issu du projet auprès d’Atlantic LNG, qui exploite la plus grande installation d’exportation de gaz naturel liquéfié d’Amérique latine,a précisé la NGC.

Le complexe a connu des difficultés ces dernières années en raison de la baisse des approvisionnements nationaux en gaz naturel à Trinité-et-Tobago, qui a limité sa production et contraint à la fermeture de l’un de ses quatre trains de production.

BP détient une participation de 45 % dans Atlantic LNG, tandis que NGC en détient 10 % et que Shell SHEL.L détient les 45 % restants. Le ministère vénézuélien du pétrole, dirigé par l’ , n’a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Le projet de Cocuina-Manakin progresse en vue d’une décision finale d’investissement, que les deux sources ont déclaré attendre d’ici la fin de l’année. Les 30 % restants du gaz naturel produit à Cocuina-Manakin seront utilisés dans l’industrie pétrochimique.

Venezuela

Valeurs associées

BP
521,300 GBX LSE -0,63%
Gaz naturel
2,79 USD NYMEX +5,83%
Pétrole Brent
89,25 USD Ice Europ +1,56%
Pétrole WTI
83,63 USD Ice Europ +1,63%
SHELL
3 316,500 GBX LSE +0,56%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
89,22 +1,52%
HAFFNER ENERGY
0,534 +2,89%
2CRSI
29,08 +1,32%
CAC 40
8 725,27 0,00%
INNATE PHARMA
1,838 +0,33%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank