EN EXCLUSIVITÉ-Bank of America perd des banquiers, mais annonce à son personnel de grandes ambitions et la poursuite des embauches

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des précisions sur le financement des marchés de capitaux lié à l'IA au paragraphe 7)

* La banque d'investissement de Bank of America subit la pression de ses concurrents

* La banque d’investissement a perdu une place dans les classements et a vu partir plusieurs de ses dirigeants

* Les hauts dirigeants de la banque d’investissement se sont réunis en août pour rassurer le personnel

* La banque affirme qu'elle s'attache à recruter de nouveaux banquiers seniors

par Svea Herbst-Bayliss, Saeed Azhar et Milana Vinn

Les plus hauts dirigeants de la division « BAC.N » de Bank of America ont été confrontés à un problème au cours de la première semaine d’août. Amy Lissauer, banquière chevronnée et l’une des femmes occupant les plus hautes fonctions au sein de l’entreprise, envisageait de rejoindre le concurrent JPMorgan Chase JPM.N , ont indiqué des sources proches du dossier.

Finalement, les tentatives du directeur général Brian Moynihan et de Faiz Ahmad, codirecteur mondial de la banque d’investissement, pour convaincre Mme Lissauer de rester ont échoué, ont ajouté ces sources. Mais son départ, qui fait suite à celui de plusieurs autres négociateurs de premier plan au cours de l’année écoulée, a tellement ébranlé le personnel que les dirigeants ont estimé devoir réagir, ont déclaré des sources proches de la banque.

Le roulement des cadres est une réalité incontournable à Wall Street, et les banques perdent régulièrement des négociateurs chevronnés. Mais ces départs, dont trois ont été annoncés au cours de la semaine du 5 août, ont incité les dirigeants de BofA à prendre contact avec le personnel pour tenter de limiter les répercussions éventuelles.

Cette prise de contact a mis en évidence les craintes des dirigeants selon lesquelles une perte continue de responsables clés en période de plein essor des marchés financiers pourrait nuire au moral et renforcer l’impression que la deuxième plus grande banque du pays avait pris du retard sur ses concurrents dans le domaine de la banque d’investissement, ont déclaré des sources proches du dossier.

« Nous bénéficions d’une forte dynamique dans l’ensemble de nos activités mondiales et représentons nos clients en tant que conseillers principaux dans de nombreuses transactions marquantes pour le secteur », a déclaré un porte-parole de la BofA dans un communiqué adressé à Reuters. « Nous avons recruté cette année des dizaines de banquiers seniors issus de nos principaux concurrents, ce qui témoigne de la solidité de notre plateforme et de l’étendue de nos solutions au service de nos clients aux États-Unis et dans le monde entier. »

LA CONCURRENCE S’INTENSIFIE

Les banquiers des institutions concurrentes de Wall Street ont décrit le personnel bancaire de BofA comme de redoutables concurrents pour les opérations de fusion et la conquête de clients. Mais la banque se classe quatrième au classement mondial de Dealogic concernant les commissions de banque d’investissement en 2025 et 2026, après que le boom de l’ de l’IA a propulsé Morgan Stanley MS.N devant BofA à la troisième place, a indiqué la société de données et d’analyse Dealogic. En 2022, 2023 et 2024, Bank of America occupait la troisième place derrière JPMorgan et Goldman Sachs GS.N et devant Morgan Stanley, a précisé Dealogic.

BofA a souligné qu’elle était leader du marché des financements liés à l’IA sur les marchés des capitaux. Dealogic a indiqué que la banque avait agi en tant que teneur de livre pour un volume d’émissions de 818 milliards de dollars depuis janvier 2026, ce qui représente 59 % du total des capitaux levés liés à l’IA sur les marchés de la dette notée « investment grade », du financement par endettement et des capitaux propres.

Par ailleurs, une vague constante de départs au cours de l’année écoulée a attiré l’attention. Fin 2025, Kevin Brunner, spécialiste des opérations technologiques, connu pour avoir tissé des liens étroits avec l’éditeur de logiciels Salesforce

CRM.N pendant plus d’un quart de siècle au sein de la banque, a annoncé qu’il rejoindrait JPMorgan. David Fishman, qui était codirecteur des fusions-acquisitions dans les secteurs de la technologie, des médias et des télécommunications chez Bank of America et comptait 16 ans d’ancienneté, rejoindra JPMorgan dans le courant de l’année. La semaine où Mme Lissauer a quitté la banque, le codirecteur de la banque d’investissement mondiale Mike Joo et le banquier spécialisé dans le secteur technologique Ed Liu ont également démissionné.

Le départ de Mme Lissauer a été particulièrement remarqué, car elle était reconnue comme une figure de proue dans la défense des entreprises clientes face aux investisseurs activistes qui cherchent à imposer des remaniements managériaux et stratégiques. Et JPMorgan Chase, la plus grande banque des États-Unis, cherchait à la débaucher depuis des années, ont indiqué des dirigeants proches de la banque — et l’entreprise n’a pas tardé à rendre publique cette embauche.

Conserver Mme Lissauer était une priorité pour BofA, mais une source proche du dossier a indiqué que l’offre proposée par JPMorgan était telle que BofA estimait ne pas pouvoir rivaliser.

LES DIRIGEANTS S'EMPLOIENT À RASSURER LE PERSONNEL

Alors que la nouvelle des départs survenus début août se répandait, Ahmad, qui était codirecteur de la banque d’investissement aux côtés de Joo avant le départ de ce dernier, a cherché à rassurer le personnel lors d’une réunion le 10 août, ont indiqué des personnes ayant reçu l’invitation à cette réunion en présentiel.

Plus de 50 personnes, dont des vice-présidents et des directeurs, ont été encouragées à participer à cette réunion dans une salle de conférence de l’immeuble de la banque situé à Midtown Manhattan afin de discuter des changements au sein du groupe chargé des fusions-acquisitions, ont indiqué des personnes ayant reçu l’invitation. M. Ahmad était accompagné lors de cet événement par d’autres hauts responsables de la banque, notamment les présidents des activités mondiales de fusions-acquisitions, Steven Baronoff et Patrick Ramsey.

Les participants ont rapporté que les dirigeants avaient promis que la banque s’engageait pleinement à grimper dans les classements, ces palmarès concurrentiels qui classent les banques de Wall Street, les cabinets d’avocats, les analystes et autres acteurs en fonction du volume des opérations et des commissions perçues. Une personne a déclaré que Bank of America visait la première place de ces classements et que la banque recrutait davantage de banquiers seniors, en mettant particulièrement l’accent sur le secteur technologique.

« Tous nos groupes de banque d’investissement tiennent régulièrement des réunions hebdomadaires pour discuter des sujets d’actualité et de la conjoncture du marché », a déclaré le porte-parole de la banque dans un communiqué.

Matthew Koder, président de la division mondiale de banque d'affaires et d'investissement de BofA, a réitéré ce message dans une note interne en août. Bank of America a enregistré au premier semestre de cette année le deuxième plus haut niveau de commissions de banque d'affaires de son histoire. Les commissions de conseil et d'émission de dette ont atteint leur plus haut niveau pour un premier semestre depuis 2009.

« Nous continuons d’investir dans des talents exceptionnels à tous les niveaux et sommes ravis d’avoir accueilli plus de 40 nouveaux directeurs généraux » au sein de la division Banque d’entreprise et d’investissement cette année, a écrit M. Koder, selon une copie de la note consultée par Reuters.

Parmi les recrutements de haut niveau effectués cette année par Bank of America figurent les banquiers chevronnés du secteur technologique Jason Rowe, Gary Kirkham et Richard Hardegree, ainsi que Bryce Dakin, qui rejoindra l’établissement plus tard dans l’année. La banque a également recruté George Murphy, banquier spécialisé dans le secteur industriel, et Alban de La Sablière au poste de vice-président chargé des opérations de fusion-acquisition dans le secteur de la santé en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique.

« Nos recrutements de directeurs généraux seniors ont dépassé les départs », a déclaré le porte-parole de la BofA.

DES INQUIÉTUDES CONCERNANT LES RÉMUNÉRATIONS

Mais des banquiers ont confié à Reuters qu’ils s’inquiétaient de la diminution des effectifs à New York parmi les banquiers chargés de la relation client, qui gèrent les relations avec des entreprises spécifiques et entretiennent des liens étroits avec le monde des affaires américain. Ces banquiers ont noté que certaines embauches s’étaient concentrées sur la banque d’investissement régionale, une initiative menée par Mike Joo, qui a lui aussi quitté la banque en août.

Certains banquiers se sont également plaints des rémunérations proposées par la banque et ont indiqué que cela avait joué un rôle dans certains départs. La structure de primes de BofA pour les négociateurs, qui augmente dans certains cas la rémunération différée, a donné à des concurrents tels que JPMorgan et Citigroup une marge de manœuvre C.N pour débaucher des banquiers de BofA, ont déclaré plusieurs personnes.

Une source proche du dossier a reconnu que les règles relatives aux primes pouvaient poser des difficultés à certains banquiers devant acheter un logement ou payer des frais de scolarité, mais a précisé que la structure de rémunération n’était souvent pas un facteur déterminant pour le recrutement de cadres supérieurs.

Les cadres supérieurs nient que le moral soit au plus bas. Selon eux, les revenus solides, la participation à des opérations telles que le rachat de Warner Bros Discovery par Paramount Skydance – pour lequel la banque a joué le rôle de conseiller – ainsi qu’une politique de recrutement dynamique contribuent à un climat de confiance.

« Nos collaborateurs constatent les avantages liés à l’arrivée de collègues talentueux au sein de notre entreprise, à nos investissements dans la technologie et à la dynamique que nous avons acquise grâce à nos rôles de premier plan dans des transactions phares », a déclaré le porte-parole de BofA.