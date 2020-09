Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client EN DIRECT-USA 2020: Premier débat lourd d'enjeux entre Trump et Biden Reuters • 30/09/2020 à 03:49









(Actualisé) CLEVELAND, Ohio, 30 septembre (Reuters) - Le président républicain sortant Donald Trump et son rival démocrate Joe Biden sont opposés à Cleveland (Ohio) pour le premier des trois débats télévisés programmés en amont de l'élection présidentielle américaine du 3 novembre. Une opposition de styles et un affrontement musclé étaient attendus, à cinq semaines du scrutin pour lequel plus d'un million d'Américains ont déjà voté par anticipation. Les premières minutes du débat ont confirmé les tensions et l'enjeu: Donald Trump a interrompu et parlé en même temps que Joe Biden à plusieurs reprises, contraignant le journaliste Chris Wallace à effectuer un rappel à l'ordre. "Allez-vous la fermer ?", a ensuite réagi Biden en s'adressant à Trump. Il pourrait s'agir d'une soirée cruciale pour Joe Biden, 77 ans, dont la modération tranche brutalement avec la virulence parfois incendiaire de l'actuel locataire de la Maison blanche. L'ancien vice-président est en tête des intentions de vote à l'échelle nationale, mais les deux candidats sont au coude-à-coude dans les "swing states" dont dépendra l'issue du scrutin. --------------- 03h40 - TRUMP DÉFEND SA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE Donald Trump défend sa gestion de l'épidémie de coronavirus, qui a fait plus de 200.000 morts et entraîné des millions de suppressions d'emplois dans le pays. "Le Pr. Fauci (principal expert américain en maladies infectieuses, ndlr) a dit que j'avais sauvé des centaines de milliers de vies (...) La plupart des gouverneurs ont dit que j'avais fait un travail phénoménal", a déclaré Trump, déplorant d'être décrié par une presse qu'il juge partiale. "Peu importe ce que je fais, j'ai mauvaise presse, ce sont des 'fake news', c'est tout". "Vous n'auriez pas pu faire ce travail", a-t-il ajouté à l'adresse de son rival. Dénonçant l'"irresponsabilité" de l'actuel locataire de la Maison blanche, Joe Biden a reproché à celui-ci de n'avoir "pas de plan" contre la crise sanitaire. "Il savait dès février que c'était une maladie mortelle (...) Qu'est-ce qu'il a fait ?", a-t-il dit. "Vous devriez quitter vos parcours de golf et travailler", a ajouté Biden à propos de Trump. --- 03h20 - BIDEN VANTE L'"OBAMACARE", TRUMP DÉNONCE UN "DÉSASTRE" Joe Biden s'en prend à la politique d'assurance-santé pronée par Donald Trump, accusant le président sortant de dire n'importe quoi sur le sujet. "Il n'a pas de plan", dit-il. L'ancien vice-président de Barack Obama défend l'"Obamacare", assurant que 20 millions de personnes en profitent et qu'il faut préserver le système. "C'est un désastre", répond Donald Trump, qui dénonce le coût de la mesure. --- 03h09 - LA COUR SUPRÊME, THÈME D'OUVERTURE DU DÉBAT Le journaliste de Fox News chargé d'animer le débat, Chris Wallace, a ouvert le débat en questionnant les deux candidats sur le choix par Donald Trump de la juge Amy Coney Barrett à la Cour suprême en remplacement de la défunte Ruth Barber Ginsburg. "Nous avons gagné les élections. Cela a des conséquences. Nous avons le Sénat, la Maison blanche (...) Nous avons le droit de choisir", a déclaré Donald Trump. --- 03h06 - TRUMP ET BIDEN FONT LEUR ENTRÉE SUR SCÈNE Donald Trump et Joe Biden ne se sont pas serré la main après avoir fait leur entrée sur scène, une mesure décidée en accord avec les deux campagnes par précaution sanitaire du fait de l'épidémie de coronavirus. Aucun des deux candidats n'est muni d'un masque. Les organisateurs ont indiqué qu'environ 80 personnes étaient présentes dans la salle pour assister au débat, parmi lesquelles les familles des deux candidats, les équipes de campagne, des invités et des journalistes. (version française Jean-Philippe Lefief et Jean Terzian)

