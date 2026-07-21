EN DIRECT-Un nouveau front dans le conflit USA-Iran s'ouvre avec les Houthis

Deux pétroliers transportant du brut saoudien destiné à l'Asie ont fait demi-tour en mer Rouge à la suite de menaces formulées par les Houthis, mouvement yéménite aligné sur l'Iran, qui ont annoncé bloquer le détroit de Bab el-Mandeb, entravant une autre voie cruciale pour les livraisons énergétiques mondiales.

Les Houthis ont dit reprocher à l'Arabie saoudite ses agissements au Yémen, où Ryad a mené pendant des années une intervention militaire contre le mouvement chiite armé.

Des sources ont déclaré par le passé à Reuters que Téhéran a demandé aux Houthis de se tenir prêts à bloquer Bab el-Mandeb si les Etats-Unis mettaient à exécution leur menace de détruire les infrastructures énergétiques iraniennes.

Le détroit de Bab el-Mandeb, à l'extrémité sud de la mer Rouge, est une voie cruciale pour les livraisons énergétiques, comme le détroit d'Ormuz, de facto bloqué par l'Iran en réponse à la campagne de bombardements lancée par les Etats-Unis et Israël le 28 février - même s'il a brièvement été rouvert dans le cadre du protocole d'accord entre Washington et Téhéran.

Conformément à la volonté du président américain Donald Trump, qui a dit vouloir venger la mort de soldats américains dans des attaques iraniennes dans la région au cours du week-end, les Etats-Unis ont mené une nouvelle vague de bombardements contre l'Iran, pour une dixième nuit consécutive.

Téhéran a poursuivi ses attaques dans la région, une situation qui laisse craindre une reprise de la guerre à grande échelle, même si des contacts diplomatiques ont été signalés.

Le ministère iranien de l'Intérieur a déclaré que des médiateurs ont présenté à Téhéran des "propositions", sans donner de précisions. Un représentant iranien de haut rang a déclaré lundi à Reuters que les médiateurs ont proposé une trêve de dix jours dans le but de sauver le protocole d'accord entre l'Iran et les Etats-Unis.

LES DERNIERS DÉVELOPPEMENTS (heure de Paris):

19h32 - Les sirènes d'alerte retentissent au Bahreïn, informe le ministère de l'Intérieur.

19h02 - D'après l'agence de presse iranienne Tasnim, l'armée iranienne indique avoir abattu un drone d'attaque hostile dans le nord-ouest du pays.

15h28 - L'armée du Koweït dit répondre à des tirs de missiles iraniens et à des attaques de drones iraniens.

15h27 - Des sirènes retentissent à Bahreïn (ministère de l'Intérieur).

15h14 - Les récents bombardements américains ont tué 50 civils et en ont blessé 500 en Iran, selon le ministère iranien de la Santé.

14h50 - Le chargé d'affaires iranien a été convoqué au ministère français des Affaires étrangères à la suite de "l'action d’intimidation extrêmement grave" qui a visé dimanche deux membres de l'ambassade de France à Téhéran, annonce le Quai d'Orsay.

14h23 - Le secrétaire américain au Trésor Scott Bessent déclare sur Fox Business Network que les importations chinoises de pétrole iranien ont sensiblement diminué. "Les Chinois, à cause des prix et de l'ampleur de leurs réserves stratégiques de brut, ont réduit leurs achats de brut ces derniers mois d'environ 40%, et cela fait directement pression sur le régime iranien", dit-il.

13h32 - Le degré "d'interaction" avec le Guide suprême Mojtaba Khamenei s'améliore de jour en jour, affirme le président iranien Massoud Pezeshkian dans une vidéo diffusée par les médias officiels. Mojtaba Khamenei a été blessé lors de l'attaque aérienne qui tué son père, Ali Khamenei, au début de la campagne militaire israélo-américaine contre l'Iran, le 28 février. Il serait grièvement blessé au visage et aux jambes, selon trois sources de son entourage.

12h43 - Les Houthis ont prévenu les compagnies maritimes qu'elles devraient se garder de charger ou de décharger des marchandises dans les ports saoudiens sous peine de voir leurs navires "pris pour cible en tout lieu", selon un courriel envoyé à des entreprises de transport maritime.

09h33 - La Jordanie a neutralisé cinq drones iraniens, rapporte l'agence de presse d'État jordanienne.

09h05 - L'armée iranienne a visé des logements abritant des militaires américains sur la base aérienne de Sheikh Isa, à Bahreïn, rapportent les médias d'État iraniens.

07h39 - Les Gardiens de la Révolution iraniens disent avoir visé des infrastructures de la société américaine Amazon à Bahreïn, selon un communiqué publié par les médias d'État iraniens. Aucune confirmation officielle n'est venue des autorités de Bahreïn.

07h33 - Les Gardiens de la Révolution iraniens ont lancé une attaque contre un site militaire américain en Jordanie, selon un communiqué relayé par les médias d'État iraniens.

04h44 - Cité par l'agence de presse officielle iranienne Irna, le gouverneur de la ville d'Abdanan, dans l'ouest de l'Iran, déclare que des "projectiles" américains ont atteint un site civil situé en périphérie de la ville.

Aucun blessé n'est à déplorer, selon la même source.

04h23 - D'après l'agence britannique de sécurité maritime (UKMTO), un pétrolier a été atteint par un projectile non-identifié dans le détroit d'Ormuz, ce qui a contraint l'équipage à abandonner le navire à bord d'un canot de sauvetage.

Le navire se trouvait à huit milles nautiques à l'est du port omanais de Limah, ajoute l'UKMTO, qui précise que cet incident lui a été signalé par plusieurs sources.

On ne sait pas dans l'immédiat s'il s'agit de l'un des pétroliers que les Gardiens iraniens de la révolution ont décrits plus tôt comme des "contrevenants" qui ont pris feu à la suite d'explosions.

03h31 - Une attaque aux drones et aux missiles est revendiquée par les Gardiens iraniens de la révolution contre des radars, des satellites et des sites de communication des Etats-Unis au Koweït.

Un entrepôt de drones américains MQ-9 a aussi été ciblé, disent-ils.

03h19 - L'armée américaine annonce avoir conclu sa nouvelle vague de frappes nocturnes contre l'Iran.

03h10 - Les Gardiens iraniens de la révolution disent également avoir mené des attaques contre des radars et des systèmes de défense américains au Bahreïn.

03h04 - Les Gardiens iraniens de la révolution déclarent que deux pétroliers ont pris feu à la suite d'explosions alors que ces navires tentaient de transiter par la route méridionale du détroit d'Ormuz.

Des incidents similaires ont été rapportés la nuit précédente par l'unité d'élite de l'armée iranienne.

00h31 - L'armée iranienne dit avoir lancé des missiles sol-air contre des systèmes américains de missiles situés sur la base d'Arifjan au Koweït.

00h28 - Des explosions ont retenti à Bandar Abbas, dans le sud de l'Iran près du détroit d'Ormuz, rapporte l'agence de presse officielle Irna.

VOIR AUSSI

Le DIRECT de la journée de lundi

(Reportage de Reuters, rédigé par le bureau de Paris)