EN DIRECT-Un casque bleu tué au Sud-Liban, des drones lancés depuis le Yémen vers Israël

L'Iran s'est dit prêt dimanche à répondre à une opération militaire au sol des Etats-Unis, accusant Washington de préparer une offensive terrestre tout en affirmant vouloir négocier, tandis que plusieurs pays régionaux se sont réunis au Pakistan pour discuter de propositions destinées à mettre fin au conflit.

D'après des sources informées, les discussions organisées à Islamabad entre les ministres des Affaires étrangères pakistanais, égyptien, turc et saoudien se sont concentrées sur des propositions visant à rouvrir le détroit d'Ormuz à la navigation.

Le Pakistan a déclaré qu'il se préparait à accueillir dans les prochains jours des "discussions significatives" entre les parties prenantes au conflit, sans que l'on sache si les États-Unis et l'Iran avaient accepté d'y participer.

A Téhéran, le président du Parlement iranien a accusé les Etats-Unis de relayer des messages diplomatiques tout en projetant d'envoyer des soldats au sol. Il a ajouté que l'Iran était prêt à riposter en cas d'opération américaine terrestre. "Tant que les Américains veulent la reddition de l'Iran, notre réponse est que jamais nous n'accepterons l'humiliation", a dit Mohammad Baqer Qalibaf dans une adresse à la nation.

Pour la première fois depuis le début du conflit, les Houthis du Yémen, alliés de Téhéran, ont lancé samedi des missiles sur Israël, faisant craindre un élargissement supplémentaire du conflit.

Citant des responsables américains, le Washington Post a rapporté que le Pentagone se préparait à plusieurs semaines d'opérations terrestre en Iran. Le secrétaire d'Etat américain, Marco Rubio, a toutefois déclaré que les Etats-Unis pouvaient atteindre leurs objectifs sans déployer de troupes au sol, ajoutant que les soldats déployés dans la région ont pour but de donner au président américain Donald Trump des options pour faire face aux imprévus.

L'armée israélienne a indiqué dimanche soir avoir mené plus de 140 frappes aériennes sur le centre et l'ouest de l'Iran au cours des dernières 24 heures, disant avoir visé des sites de lancement de missiles balistiques et des dépôts, entre autres.

Téhéran a de son côté poursuivi ses attaques contre Israël et plusieurs États du Golfe. Une usine chimique dans le sud de l'Etat hébreu, près de la ville de Beer-Sheva, a notamment été touchée par un missile ou des débris de missile.

Le POINT SUR le conflit au Moyen-Orient nL8N40H012

LES DERNIERS DÉVELOPPEMENTS (heure de Paris)

01h23 - Un travailleur indien a été tué dans une attaque iranienne contre une usine de désalinisation au Koweït, rapporte via le réseau social X le ministère koweïtien de l'Electricité et de l'Eau.

Un bâtiment adjacent a également été endommagé.

00h22 - L'armée israélienne dit avoir intercepté deux drones lancés depuis le Yémen.

00h07 - La Force intérimaire des Nations unies au Liban (Finul) déclare qu'un casque bleu a été tué dimanche dans l'explosion d'un projectile sur l'une des positions de la Finul à Adchit-Qousseir au Sud-Liban.

Un autre casque bleu a été grièvement blessé, ajoute la Finul dans un communiqué.

"Nous ne connaissons pas l'origine du projectile", est-il écrit dans le communiqué. "Nous avons ouvert une enquête pour déterminer toutes les circonstances".

A VOIR AUSSI

Le DIRECT de la journée de dimanche nL8N40H011

(Reportage de Reuters, rédigé par le bureau de Paris)