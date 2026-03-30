Guerre au Moyen-Orient : les derniers développements

Panaches de fumée au-dessus de la banlieue sud de Beyrouth après des frappes israéliennes, le 30 mars 2026 ( AFP / ibrahim AMRO )

Voici les derniers événements en lien avec la guerre au Moyen-Orient, lundi, au 31e jour après le déclenchement du conflit :

. La Turquie annonce avoir intercepté un quatrième missile tiré depuis l'Iran

La Turquie a annoncé lundi l'interception d'un quatrième tir de missile dirigé contre son territoire, attribué à l'Iran selon le ministère de la Défense.

"Une munition balistique, dont il a été établi qu'elle avait été tirée depuis l'Iran et qu'elle avait pénétré dans l'espace aérien turc, a été neutralisée par les moyens de défense aérienne et antimissile de l'OTAN déployés en Méditerranée orientale" a indiqué le ministère dans un communiqué.

. Le G7 prêt "à prendre toutes les mesures nécessaires" pour la stabilité du marché de l'énergie

Le G7 des ministres des Finances et de l'Énergie s'est dit disposé lundi à "prendre toutes les mesures nécessaires" pour assurer la stabilité du marché de l'énergie, selon un communiqué de la présidence française du groupe des sept économies avancées.

"Nous sommes prêts à prendre toutes les mesures nécessaires, en étroite coordination avec nos partenaires, notamment pour préserver la stabilité et la sécurité du marché de l'énergie", déstabilisé par la guerre au Moyen-Orient, selon le communiqué diffusé à l'issue d'une réunion en visioconférence.

. Wall Street ouvre en légère hausse, espère des discussions entre Washington et Téhéran

La Bourse de New York évoluait en petite hausse lundi, les investisseurs voulant croire aux propos de Donald Trump évoquant des "discussions sérieuses" avec l'Iran, alors que Wall Street souffre des effets de la guerre depuis son déclenchement.

Vers 14H00 GMT, le Dow Jones prenait 0,44% et l'indice élargi S&P 500 glanait 0,22%. L'indice Nasdaq était proche de l'équilibre (+0,02%). "Les récentes déclarations" du président américain ont fait souffler un vent "d'optimisme matinal" sur la place américaine, résument les analystes de Briefing.com.

. Appel du président égyptien al-Sissi à Trump: "Aide-nous à stopper la guerre"

Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi a appelé Donald Trump à "stopper la guerre" au Moyen-Orient, lundi lors d'un discours au Caire.

"Je m'adresse au président Trump pour lui dire: +personne sauf toi ne peux arrêter la guerre dans le Golfe (...). S'il te plaît, aide-nous à arrêter la guerre, tu en es capable", a-t-il dit lors d'une conférence dédiée à l'énergie, aux côtés du président chypriote Nikos Christodoulides.

. Israël dit avoir frappé une université de Téhéran dirigée par les Gardiens de la Révolution

"Ces derniers jours, l'un des principaux sites d'infrastructure militaire du Corps des Gardiens de la Révolution islamique (CGRI) a été frappé. Il est situé dans l'enceinte de l'université Imam Hossein, la principale institution universitaire militaire du CGRI, qui sert également de ressource d'urgence pour les organes militaires du régime", affirme l'armée dans un communiqué.

"Sous couvert d'activités civiles, des activités de recherche et développement sur des armes de pointe étaient menées au sein de l'université", ajoute ce texte.

. Trump menace d'"anéantir" l'île de Kharg si les discussions avec l'Iran n'aboutissent pas "rapidement"

Donald Trump, continuant de souffler le chaud et le froid sur la guerre au Moyen-Orient, a menacé lundi l'Iran d'anéantir l'île de Kharg, un site pétrolier essentiel pour l'Iran, si le détroit d'Ormuz n'est pas rouvert et si les discussions avec Téhéran, qu'il qualifie de "sérieuses", n'aboutissent pas "rapidement".

"D'énormes progrès ont été réalisés mais, si pour une raison quelconque un accord n’est pas conclu rapidement, ce qui sera probablement le cas, et si le détroit d'Ormuz n'est pas immédiatement +ouvert aux affaires+, nous conclurons notre charmant +séjour+ en Iran en faisant exploser et en anéantissant complètement toutes leurs centrales électriques, leurs puits de pétrole et l'île de Kharg (et peut-être toutes les usines de dessalement !)", a écrit le président américain sur son réseau Truth Social.

. Liban: trois membres du Hezbollah tués dans une frappe près de la banlieue de Beyrouth

Trois membres du Hezbollah ont été tués et trois autres gravement blessés dans une frappe israélienne qui a visé lundi matin un immeuble résidentiel près de la banlieue sud de Beyrouth, bastion du groupe pro-iranien, a indiqué une source de sécurité à l'AFP.

L'équipe de l'AFP a vu un appartement au troisième étage soufflé par la frappe, alors que des membres du Hezbollah en armes établissaient un cordon de sécurité autour de l'immeuble visé, dans le quartier de Bir Hassan.

. Casques bleus blessés dans le sud du Liban

Plusieurs Casques bleus ont été blessés lors d'un "incident" dans une ville frontalière du sud du Liban, où des affrontements opposent le Hezbollah à l'armée israélienne, a annoncé lundi à l'AFP la porte-parole de la Finul, Kandice Ardiel.

"Un incident impliquant des Casques bleus s'est produit près de Bani Hayyan, et il y a des blessés", a-t-elle précisé, au lendemain de la mort d'un soldat indonésien de la Force intérimaire des Nations Unies au Liban (Finul), tué par l'explosion d'un projectile d'origine inconnue.

. Irak: tirs de roquettes sur une base militaire à Bagdad

Frappe israélienne sur le village de Yohmor, dans le sud du Liban, le 30 mars 2026 ( AFP / - )

Des roquettes ont visé une base militaire irakienne située dans l'enceinte de l'aéroport de Bagdad, a annoncé lundi le ministère irakien de la Défense.

La base ciblée dans la nuit se trouve à proximité d'un pôle diplomatique et logistique américain au sein du complexe aéroportuaire, régulièrement pris pour cible depuis le début de la guerre.