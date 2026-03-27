EN DIRECT-Trump reporte son ultimatum sur les centrales énergétiques iraniennes à début avril

Le président américain Donald Trump a annoncé qu'il s'abstiendrait pendant 10 jours de mettre à exécution sa menace de détruire les centrales énergétiques iraniennes si Téhéran ne rouvrait pas le détroit d'Ormuz, axe essentiel du transport maritime du brut, repoussant à nouveau son ultimatum.

Le locataire de la Maison blanche a déclaré que les discussions entre Washington et Téhéran se passaient "très bien", bien qu'un responsable iranien de haut rang ait dit que la proposition américaine de sortie du conflit qui avait été transmise à l'Iran par l'intermédiaire du Pakistan était "à sens unique et injuste" et n'ouvrait aucune perspective de négociation.

"Les discussions se poursuivent et, malgré les déclarations erronées affirmant le contraire, diffusées notamment par les médias relayant de "fausses informations", elles se déroulent très bien", a dit Donald Trump sur son réseau Truth Social.

Il a ajouté plus tard que l'Iran avait demandé une pause de sept jours. Téhéran n'a pas réagi dans l'immédiat.

Le POINT SUR le conflit au Moyen-Orient nL8N40E28H

LES DERNIERS DÉVELOPPEMENTS (heure de Paris)

09h32 - Les Gardiens de la révolution en Iran exhortent les civils à quitter les zones à proximité des bases où sont stationnées les forces armées américaines, rapportent les médias iraniens.

09h24 - La ministre britannique des Affaires étrangères Yvette Cooper déclare, en amont d'une réunion du G7 qui se tient en France, que la Grande-Bretagne et les pays du G7 sont profondément préoccupés par le renforcement des liens entre la Russie et l'Iran, après que les puissances européennes ont accusé Moscou d'aider Téhéran à cibler les forces américaines dans la guerre au Moyen-Orient.

09h11 - Le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Volker Turk, appelle les Etats-Unis et Israël à mettre fin à leurs frappes contre l'Iran et invite Téhéran à cesser de s'en prendre à ses voisins.

07h50 - Le port de Shuwaikh, au Koweït, a été touché par des drones, causant des dégâts matériels mais aucun blessé n'a été signalé, déclare l'autorité portuaire du pays.

07h44 - Le ministre allemand des Affaires étrangères Johann Wadephul assure, sur les ondes de Deutschlandfunk, que les Etats-Unis et l'Iran ont eu des négociations indirectes et que des représentants des deux parties prévoient de se rencontrer prochainement au Pakistan.

06h01 - Les Emirats arabes unis disent aux Etats-Unis et aux alliés occidentaux qu'ils seraient prêts à jouer un rôle dans la réouverture du détroit d'Ormuz, rapporte le Financial Times citant des personnes au fait de la question.

04h13 - Le secrétaire d'État américain Marco Rubio s'est entretenu jeudi avec le Premier ministre du gouvernement régional du Kurdistan (GRK), Masrour Barzani, indique le département américain d'État, ajoutant qu'il a exprimé sa "gratitude" au GRK pour avoir permis au pétrole irakien d'arriver sur les marchés mondiaux.

01h31 - Trois missiles visent un immeuble de la banlieue sur de Beyrouth, disent des sources sécuritaires.

Aucun détail supplémentaire n'est disponible dans l'immédiat.

01h23 - Le Pentagone envisage de déployer 10.000 soldats supplémentaires au Moyen-Orient afin de fournir davantage d'options au président américain Donald Trump, rapporte le Wall Street Journaln citant des responsables du département de la Défense au fait de la question.

01h12 - SMIC, le premier fabricant chinois de semiconducteurs, a fourni des équipements de fabrication de puces à l'armée iranienne, disent deux responsables de l'administration américaine.

00h32 - Le ministre iranien des Affaires étrangères dit au secrétaire général des Nations unies que l'Iran a le "droit légal" d'empêcher les navires liés à "l'ennemi et à ses alliés" de traverser le détroit d'Ormuz, rapportent les médias d'Etat iraniens.

A VOIR AUSSI

Le DIRECT de la journée de jeudi

(Reportage de Reuters, rédigé par le bureau de Paris)