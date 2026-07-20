EN DIRECT-Nouvelle vague de frappes des USA contre l'Iran, Téhéran mène des attaques dans le Golfe

Les Etats-Unis ont dit avoir effectué une nouvelle salve de bombardements contre l'Iran, pour une neuvième nuit consécutive, tandis que Téhéran a lancé des attaques supplémentaires à travers la région contre des alliés de Washington.

Les deux pays se sont mutuellement accusés plus tôt ce mois-ci de ne pas respecter les conditions de l'accord intérimaire signé en juin et d'avoir enfreint le cessez-le-feu, jetant une ombre sur une issue diplomatique au conflit.

Si des accrochages avaient déjà eu lieu au préalable en dépit d'une trêve annoncée en avril, le regain actuel des hostilités laisse entrevoir le risque d'une reprise de la guerre à grande échelle.

Plusieurs milliers de personnes, principalement en Iran ainsi qu'au Liban, ont été tuées dans la région à la suite du déclenchement le 28 février d'une campagne militaire des Etats-Unis et d'Israël en Iran. L'Etat hébreu a lancé une offensive distincte au Liban, qu'il a envahi et occupe, présentée comme destinée à "neutraliser" le Hezbollah pro-iranien.

Deux soldats américains ont été tués vendredi dans une attaque iranienne en Jordanie, a déclaré l'armée américaine, qui a également fait savoir qu'un troisième soldat a péri dans un incident distinct au cours du week-end.

Au coeur des tensions actuelles entre les Etats-Unis et l'Iran se trouve le détroit d'Ormuz, bloqué de facto par Téhéran en réponse aux bombardements américano-israéliens initiaux et rouvert seulement brièvement dans le cadre de l'accord intérimaire conclu le mois dernier.

Washington dit frapper l'Iran avec l'objectif de détruire les capacités militaires iraniennes près d'Ormuz et a réinstauré un blocus des ports iraniens, tandis que Téhéran a exprimé sa volonté de réaffirmer sa souveraineté sur le détroit.

Les Gardiens iraniens de la révolution ont revendiqué dans la nuit avoir fait exploser deux pétroliers qui tentaient de transiter par la route méridionale du détroit d'Ormuz.

Un représentant américain a déclaré samedi à Reuters que les Etats-Unis acheminaient des moyens militaires supplémentaires dans la région dans ce contexte d'escalade des tensions.

LES DERNIERS DÉVELOPPEMENTS (heure de Paris):

04h07 - L'armée américaine a bouclé "avec succès" à 02h00 GMT une neuvième nuit consécutive de frappes contre l'Iran, dit son commandement central (Centcom).

Des centres de commandement de l'armée iranienne, des sites de défense aérienne et de surveillance côtière ainsi que des capacités maritimes iraniennes ont été ciblées, ajoute-t-il dans un communiqué publié sur le réseau social X.

03h43 - Les Gardiens iraniens de la révolution revendiquent une attaque de missiles contre un appareil militaire américain situé à l'aéroport jordanien d'Aqaba.

03h21 - Les Gardiens iraniens de la révolution disent avoir fait exploser deux pétroliers qui tentaient de transiter par la route méridionale du détroit d'Ormuz.

"Aucune goutte" de pétrole ni de gaz ne pourra passer par le détroit tant que les "actions" des Etats-Unis dans la région se poursuivront, ajoutent-ils.

02h08 - Des explosions supplémentaires ont été signalées dans le sud de l'Iran, notamment à Bushehr, rapporte l'agence de presse semi-officielle Fars.

02h04 - L'Iran a lancé une nouvelle salve de missiles en direction de "cibles ennemies", rapporte l'agence de presse iranienne Irna, sans plus de détails.

01h51 - L'agence britannique de sécurité maritime (UKMTO) déclare avoir été informée d'un incident impliquant un navire situé à huit milles nautiques au nord-ouest du port omanais de Kumzar. Elle ne donne pas davantage de précisions dans l'immédiat.

01h46 - D'après l'agence de presse iranienne Mehr, plusieurs explosions ont retenti dans le sud-est du pays, à Chabahar.

01h37 - Les systèmes iraniens de défense aérienne ont été activés à Konarak, dans le sud-est de l'Iran, selon l'agence de presse semi-officielle Mehr.

01h34 - Plusieurs explosions ont été entendues dans le sud-ouest de l'Iran, notamment à Bandar Mahshahr, rapporte l'agence de presse semi-officielle Tasnim.

01h17 - L'armée américaine mène une nouvelle vague de frappes contre l'Iran, pour une neuvième nuit consécutive, dit son commandement central (Centcom).

00h28 - Les systèmes de défense aérienne du Koweït font face à des menaces de "drones hostiles", dit l'armée koweïtienne.

VOIR AUSSI

Le DIRECT de la journée de dimanche

(Reportage de Reuters, rédigé par le bureau de Paris)