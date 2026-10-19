EN DIRECT-Macron refuse la démission de Nuñez après les violences du 17 octobre

Emmanuel Macron a rejeté la proposition de démission présentée par le ministre de l'Intérieur, Laurent Nuñez, à la suite des violences qui ont émaillé la vaste mobilisation de samedi contre la vie chère dans toute la France, a indiqué lundi l'Élysée.

Le chef de l'Etat a déclaré que Laurent Nuñez devait rester à son poste afin de garantir le maintien de la chaîne de commandement au sein de la police et des forces de sécurité, et lui a également demandé de mettre en place dès que possible de nouvelles mesures pour faire face aux pillards, a ajouté l'Élysée.

De son côté, Laurent Nuñez a dit avoir présenté sa démission en s'estimant "responsable de tout ce qui se passe".

La veille, le chef de l'Etat avait dénoncé, dans une allocution à la télévision, une "violence débridée" qu'il a imputée à des "factieux" d'ultra-gauche et à des délinquants.

Initialement né sur les réseaux sociaux, l'appel à manifester de samedi avait été relayé par les syndicats lycéens qui se mobilisent depuis la mi-septembre pour obtenir de meilleures conditions d'enseignement, ainsi que par des organisations syndicales.

Le ministère de l'Intérieur a dénombré 550.000 manifestants dans tout le pays samedi, dont 110.000 à Paris, la CGT faisant état pour sa part de 800.000 personnes dans les cortèges, qui se sont dans l'ensemble déroulés sans incident.

PRINCIPAUX DÉVELOPPEMENTS :

09h08 - Les principales Bourses européennes reculent en début de séance, le CAC 40 parisien étant particulièrement touché après un week-end marqué par des violences dans les rues françaises, qui ont ravivé les craintes politiques et budgétaires autour de la deuxième économie de la zone euro.

L'indice vedette de la Bourse de Paris .FCHI perd 0,98% à 7.878,81 points, plombé par le secteur bancaire et une nouvelle flambée des rendements obligataires.

09h00 - Le rendement de l'OAT française à dix ans

FR10YT=RR progresse de 6,6 points de base pour s'établir à 4,8467%, alors que son équivalent allemand de même échéance

DE10YT=RR est pratiquement stable, à 3,41%.

08h55 - L'association des maires de France invite à des rassemblements devant les mairies à midi.

08h44 - "Il n'y a pas assez de forces de sécurité dans nos villes", déclare le maire de Paris, Emmanuel Grégoire, sur France Inter, dénonçant "Des scènes insupportables, des groupes de pilleurs repartis dans la ville."

Selon lui, plus de 30 commerces ont été pillés et saccagés dans la nuit du samedi au dimanche.

08h38 - "J'ai demandé au directeur de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne de mettre en place dès aujourd'hui une task force autour des enquêteurs des quatre sûretés territoriales", écrit sur X, le préfet de police, Patrice Faure.

08h37 - "Hier à Paris, des groupes de jeunes délinquants ont à nouveau cherché à dégrader et piller des commerces au cours de la soirée et de la nuit", écrit la Préfecture de police, sur X.

"Intervenant systématiquement avec détermination et agilité, les policiers ont pu procéder à 351 interpellations. La plus grande fermeté demeure la règle face à ces comportements inacceptables".

08h36 - "Il y avait un défaut dans les bons renseignements (...) qui n'a manifestement pas su lutter correctement contre l'ultra gauche", déclare Gérald Darmanin, ministre de la Justice, sur France 2.

08h34 - "Les vrais responsables, les premiers responsables, ce sont les factieux et ce sont les racailles qui se sont attaquées à la République ce week-end", déclare Maud Bregeon, porte-parole du gouvernement, sur LCI.

"Les premiers responsables, ce sont ceux qui ont pillé des commerces, ce sont ceux qui ont brûlé des mairies, ce sont ceux qui se sont attaqués à des commissariats, à des offices du tourisme et encore une fois à l'ensemble des représentants de l'État", ajoute-t-elle.

08h33 - Le rendement des obligations françaises à dix ans grimpe de quatre points de base, à 4,823% après les violences qui ont émaillé la mobilisation du week-end.

L'indice boursier parisien CAC 40 devrait ouvrir en baisse plus marquée ce matin par rapport au reste de l'Europe.

08h20 - "La situation n'est pas hors de contrôle", déclare le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez sur France Inter, répondant à une question sur les violences qui ont émaillé la mobilisation du week-end.

Laurent Nuñez a également estimé qu'un recours à l'état d'urgence était une hypothèse à la main du gouvernement en cas de menace grave ou de péril imminent, mais que cela n'était pas nécessaire pour le moment.

08h05 - Serge Papin, ministre des Petites et Moyennes entreprises et du Commerce, a annonce qu'il réunira ce lundi à 9h à Bercy les fédérations des commerçants, enseignes, artisans, et restaurateurs ainsi que les représentants des banques et assurances.

Cette réunion aura pour objet d'établir le bilan des dégâts matériels, l'impact sur l'activité économique et de définir les actions possibles en soutien à la réparation et à la pérennité des entreprises touchées.

07h45 - La procureure de la République de Paris, Laure Beccuau, déclare que 557 placements en garde à vue, dont 433 concernant des personnes majeures, ont été effectués, après la journée de samedi. Elle ajoute ne pas pouvoir confirmer qu'il s'agit de membres du courant de l'ultra gauche.

07h58 - "Je remets ma démission parce que je suis responsable de tout ce qui se passe", déclare Laurent Nuñez, sur France Inter, reconnaissant une "asymétrie" entre le dispositif policier et la violence de certains manifestants, tout en mettant en cause l'ultra gauche.

07h18 - L'Élysée annonce qu'Emmanuel Macron a rejeté la proposition de démission présentée par le ministre de l'Intérieur, Laurent Nuñez, et lui a demandé de mettre en place de nouvelles mesures pour faire face aux pillards.

(Rédaction de Paris; paris.newsroom@thomsonreuters.com;)