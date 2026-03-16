EN DIRECT-Macron appelle l'Iran à la désescalade, Téhéran prêt à se défendre tant que nécessaire

Emmanuel Macron a fait savoir dimanche soir qu'il s'était entretenu avec son homologue iranien Massoud Pezeshkian, l'exhortant à "mettre fin immédiatement aux attaques inacceptables que l'Iran mène contre les pays de la région, qu'elles soient directes ou via des proxies".

"L'escalade incontrôlée à laquelle nous assistons plonge toute la région dans un chaos aux conséquences majeures aujourd'hui et pour les années à venir", a écrit le président français sur le réseau social X. Il a ajouté avoir également demandé à Téhéran de rétablir au plus vite la liberté de navigation dans le détroit d'Ormuz.

Alors que le conflit entre lundi dans son dix-septième jour, Washington a cherché à se montrer rassurant face à la hausse des prix du pétrole et les incertitudes économiques liées à la guerre, prédisant que l'intervention en Iran ne durerait pas.

Mais le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araqchi a prévenu dimanche sur la chaîne américaine CBS que Téhéran était prêt "à se défendre aussi longtemps qu'il le faudra". "Ce n'est pas une guerre de survie. Nous sommes suffisamment stables et forts", a-t-il dit, démentant par ailleurs toute volonté de négociation d'un cessez-le-feu, comme l'ont laissé supposer des commentaires de Donald Trump.

Le président américain a menacé de frapper à nouveau l'île iranienne de Kharg, "pour le plaisir", et a dit par ailleurs espérer que plusieurs pays, dont la France, envoient des navires de guerre pour sécuriser le détroit d'Ormuz, via lequel transite en temps normal 20% du pétrole mondial - alors que le baril est à plus de 100 dollars.

D'après le Wall Street Journal, Washington prévoit d'annoncer sous peu la constitution d'une coalition pour escorter les navires dans le passage, mais des discussions sont encore en cours pour savoir si ces opérations de sécurisation débuteraient avant ou après un arrêt des hostilités.

LES DERNIERS DÉVELOPPEMENTS (heure de Paris)

00h24 - Le prince héritier d'Arabie saoudite Mohammed ben Salman et le président des Emirats arabes unis Cheikh Mohamed ben Zayed Al Nahyan ont affirmé lors d'un entretien téléphonique que les attaques continues de l'Iran contre les pays du Conseil de coopération du Golfe (CCG) représentaient une escalade dangereuse menaçant la sécurité et la stabilité régionales, rapporte la presse officielle saoudienne.

00h21 - L'avenir de l'Otan sera "très mauvais" si les alliés de Washington ne viennent pas en aide aux Etats-Unis pour permettre de rouvrir le détroit d'Ormuz, prévient Donald Trump dans une interview au Financial Times.

"Il est évidemment approprié que les gens qui bénéficient du détroit aident à garantir que rien de mal ne se passe là-bas", dit le président américain.

Donald Trump indique également qu'il pourrait décider de reporter sa visite à Pékin, prévue à la fin du mois, lors de laquelle il doit rencontrer son homologue chinois Xi Jinping.

"Je pense que la Chine doit aider parce qu'elle obtient 90% de son pétrole via le détroit" d'Ormuz, dit-il, ajoutant vouloir connaître la position de Pékin sur le sujet avant de s'y rendre. "On pourrait reporter".

00h06 - Le gouvernement britannique dit "fermement" condamner les attaques menées actuellement par le Hezbollah libanais contre Israël.

Il ajoute dans un communiqué saluer les engagements pris par le gouvernement libanais à l'encontre du mouvement chiite armé aligné sur l'Iran, citant la décision notamment d'interdire toutes les activités militaires du Hezbollah.

Le Foreign Office annonce par ailleurs une aide humanitaire d'urgence à destination du Liban, soulignant qu'il s'agit d'une priorité, de même que des efforts diplomatiques avec ses alliés pour éviter une escalade.

VOIR AUSSI

Le direct de la journée de dimanche nL8N4020EO

(Reportage de Reuters, rédigé par le bureau de Paris)