EN DIRECT-Les Etats-Unis lancent de nouvelles attaques en Iran, Téhéran riposte

Les Etats-Unis ont lancé mardi de nouvelles frappes en Iran, provoquant une riposte de la part de Téhéran, l'escalade des hostilités la plus grave depuis des semaines.

Les nouvelles frappes américaines interviennent après les échanges de tirs survenus au cours du week-end, les premiers depuis le mois de juillet.

Les prix du pétrole, déjà en hausse après les frappes américaines menées durant le week-end, ont continué mardi de grimper.

Téhéran a prévenu qu'il empêcherait toutes les exportations de pétrole depuis le Golfe, ne cédant pas aux menaces du président américain Donald Trump qui a répété mardi que Washington frapperait l'Iran "encore plus fort" en cas de réponse aux récentes attaques américaines.

Par ailleurs, l'administration Trump se prépare à imposer de nouvelles mesures destinées à intensifier la pression économique sur l'Iran, a fait savoir le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, en amont d'une réunion des ministres des Finances des pays du G20 à Asheville en Caroline du Nord.

Ni les menaces de bombardements, ni l'annonce de sanctions économiques supplémentaires ne semblent avoir concrètement modifié le rapport de forces, alors que l'Iran fait l'objet de lourdes sanctions économiques depuis près de cinq décennies.

LES DERNIERS DÉVELOPPEMENTS (heure de Paris):

02h46 - Le secrétaire américain à l'Energie, Chris Wright, déclare que 17 millions de barils de pétrole ont transité lundi par le détroit d'Ormuz.

02h34 - L'armée américaine a attaqué deux navires-citernes lors des frappes menées mardi, rapporte le site d'information Axios, citant des responsables américains.

00h51 - Le ministère de l'Intérieur de Bahreïn émet une alerte contre une possible menace et appelle la population à rester calme et à se rendre dans les abris les plus proches.

00h38 - L'armée américaine a terminé sa dernière vague de frappes aériennes en Iran, dit son commandement central (Centcom).

"Ces frappes font suite aux récentes tentatives d'attaques menées par le Corps des gardiens de la Révolution islamique (CGRI) contre des navires marchands dans le détroit d'Ormuz et contre des militaires américains déployés dans la région", a déclaré le Commandement central de l'armée américaine dans un communiqué publié sur X.

00h09 - Les défenses aériennes du Koweït repoussent une attaque de drones, annonce l'armée.

(Reportage de Reuters, rédigé par le bureau de Paris)