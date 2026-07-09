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EN DIRECT-Les Etats-Unis effectuent de nouvelles frappes en Iran
information fournie par Reuters 09/07/2026 à 04:56

L'armée américaine a dit mercredi avoir lancé de nouvelles frappes contre l'Iran afin de garantir la navigation dans le détroit d'Ormuz quelques heures après que Donald Trump a décrit l'accord intérimaire conclu le mois dernier avec Téhéran comme "fini".

"Les forces du Commandement central américain ont commencé à effectuer de nouvelles frappes contre l'Iran afin de détériorer davantage leur capacité à menacer la liberté de navigation dans le détroit d'Ormuz", a écrit le Commandement central de l'armée américaine (Centcom) sur le réseau social X.

"Les Etats-Unis tiennent l'Iran pour responsable des récentes agressions injustifiées contre le trafic maritime commercial et les équipages civils navigant librement dans une voie navigable internationale essentielle."

L'armée américaine mènera davantage de frappes mercredi qu'elle ne l'a fait la veille, a dit à Reuters un responsable américain.

"Il s'agit d'un châtiment pour les bombardements contre des navires effectués hier par l'Iran. Si cela se reproduit, ce sera bien pire", a écrit le président américain sur son réseau Truth Social.

Washington avait déjà mené mardi soir des frappes en Iran présentées comme une réponse à l'attaque imputée à Téhéran de pétroliers dans le détroit d'Ormuz, où la circulation des navires commerciaux devait être pleinement rétablie pour une durée de 60 jours dans le cadre de leur protocole d'accord.

LES DERNIERS DÉVELOPPEMENTS (heure de Paris):

04h32 - Les Gardiens de la révolution iranienne disent avoir attaqué deux bases militaires américaines au Koweït et deux autres à Bahreïn.

Leur réponse s'étendra à d'autres bases militaires américaines dans la région si les Etats-Unis lancent de nouvelles attaques, ajoutent-ils.

03h49 - Les sirènes d'alarme résonnent pour la deuxième fois à Bahreïn, dit le ministère de l'Intérieur.

03h37 - Le président du Parlement et négociateur en chef iranien, Mohammed Baqer Qalibaf, déclare sur le réseau social X que seuls les "dispositions iraniennes" permettront l'ouverture du détroit d'Ormuz et non pas "les menaces américaines".

02h45 - Les défenses aériennes du Koweït repoussent des attaques de roquettes et de drones, annonce le ministère de la Défense.

02h41 - Des messages indiquant que la menace a été éliminée sont envoyés à la population au Qatar, selon un témoin.

02h33 - Des messages d'alerte avertissant d'une menace accrue pour la sécurité sont émises au Qatar, selon un témoin.

02h31 - Les sirènes d'alerte retentissent à Bahreïn, annonce le ministère de l'Intérieur.

(Reportage de Reuters, rédigé par le bureau de Paris)

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