EN DIRECT-L'Iran rejette une proposition US, Trump menace et reporte son ultimatum

L'Iran juge que la proposition américaine de sortie du conflit qui lui a été transmise par l'intermédiaire du Pakistan est "à sens unique et injuste" et n'ouvre aucune perspective de négociation, a déclaré jeudi à Reuters un responsable iranien de haut rang, alors que le président américain Donald Trump assure, en le menaçant, que Téhéran veut à tout prix un accord de paix.

Aucun projet de pourparlers ne semble réaliste à ce stade, a insisté le responsable iranien, alors que les Etats-Unis et Israël continuent depuis près d'un mois de bombarder l'Iran, qui riposte dans toute la région du Golfe. L'Etat hébreu mène également une offensive aérienne et terrestre au Liban, avec un plan d'occupation militaire du sud du pays.

Donald Trump, qui a livré pour sa part une tout autre version des tractations indirectes en cours avec l'Iran, a annoncé en fin de journée que Washington s'abstiendrait pendant 10 jours de mettre à exécution sa menace de détruire les centrales énergétiques iraniennes, repoussant à nouveau son ultimatum en raison, a-t-il dit, de l'avancée des négociations.

Le président américain a affirmé plus tôt que les Iraniens "supplient" les Etats-Unis pour obtenir un accord et il les a invités à faire rapidement preuve de "sérieux" avant qu'il ne soit "trop tard". Il a dit également que prendre le contrôle du pétrole iranien était une option.

Donald Trump n'a pas précisé quels étaient les interlocuteurs de Washington à Téhéran. Une source pakistanaise au fait des échanges a dit à Reuters qu'Israël avait retiré de sa liste de "cibles" le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araqchi, et le président du Parlement iranien, Mohammad Baqer Qalibaf, après qu'Islamabad eut demandé à l'administration américaine de ne pas les viser.

Le POINT SUR le conflit au Moyen-Orient nL8N40E28H

LES DERNIERS DÉVELOPPEMENTS (heure de Paris)

21h13 - Donald Trump annonce via son réseau Truth Social suspendre pour dix jours les attaques contre les sites énergétiques iraniens, à la demande de Téhéran, dit-il, citant des avancées dans les négociations.

"A la demande du gouvernement iranien (...), je mets en pause la destruction des centrales énergétiques pour une période de 10 jours jusqu'au lundi 6 avril à 20h00", écrit-il.

"Les discussions se poursuivent et, en dépit de déclarations erronées dans les médias Fake News et d'autres, elles se déroulent très bien", ajoute le président américain.

19h52 - Le président du Conseil européen Antonio Costa fait savoir sur le réseau social X qu'il s'est entretenu avec le président israélien Isaac Herzog, auprès duquel il a exprimé la solidarité de l'Union européenne avec le peuple israélien.

Il dit prôner une désescalade et une retenue maximale au Moyen-Orient.

Antonio Costa exhorte également Israël à saisir l'opportunité d'engager des pourparlers directs avec le Liban, appelant à préserver la stabilité et l'intégrité territoriale du pays.

19h45 - Les discussions dans les hautes sphères iraniennes sur la question de chercher à se doter ou non de l'arme nucléaire, au mépris de l'intervention militaire des Etats-Unis et d'Israël, ont gagné en ampleur, devenant plus publiques et plus insistantes, rapportent des sources locales de haut rang.

Pour l'heure, il n'y a aucun projet de revoir la doctrine nucléaire de Téhéran, dont le programme est présenté à des fins pacifiques uniquement, dit l'une de ces sources iraniennes. Mais, ajoute-t-elle, des voix influentes s'interrogent sur la politique actuelle et appellent à un changement.

19h28 - La Russie apporte un soutien à l'Iran dans la guerre actuelle, déclare le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot.

"Il est avéré que des coopérations ont existé et continuent d'exister entre la Russie et l'Iran dans les deux sens", dit-il à l'occasion d'un sommet des ministres des Affaires étrangères du G7 organisé près de Rambouillet (Yvelines).

"Nous savons (...) que l'Iran a soutenu l'effort de guerre" de Moscou en Ukraine "par la fourniture de drones ou de missiles", poursuit-il en conférence de presse.

"Et inversement, on a des raisons de penser qu'aujourd'hui la Russie soutient (...) les efforts militaires de l'Iran qui me semblent être dirigés notamment sur des cibles américaines."

17h44 - Des explosions retentissent à Téhéran et dans la ville de Karaj, rapportent les médias officiels iraniens, qui font état d'une intense activité des défenses antiaériennes.

16h57 - L'Espagne respecte le droit international et, en conséquence, l'Iran sera attentif à toute demande espagnole concernant la navigation à travers le détroit d'Ormuz, dit l'ambassade iranienne à Madrid sur X.

16h55 - Prendre le contrôle du pétrole iranien est une option, dit Donald Trump, qui refuse d'en parler davantage.

16h47 - Donald Trump laisse entendre que l'Iran a laissé 10 pétroliers franchir le détroit d'Ormuz, dont certains battant pavillon pakistanais.

16h46 - Les chefs d'état-major de 35 pays, de tous les continents, ont participé à une réunion de travail en visioconférence organisée par le chef de l'armée française avec "pour but d'organiser la reprise de la navigation dans le détroit d'Ormuz après la cessation des combats", dit le ministère français des Armées. "Elle a permis de recueillir les positions des pays qui souhaiteraient prendre part à une démarche coordonnée visant à contribuer à la sécurité de la navigation maritime dans cette zone stratégique (...) dans une logique strictement défensive."

16h04 - Les Etats-Unis ont transmis à l'Iran un "plan d'action en 15 points" pour servir de base de négociations en vue de mettre fin au conflit, dit Steve Witkoff, émissaire de Donald Trump, lors d'un conseil des ministres à la Maison blanche. "Nous allons voir où les choses nous mènent et si nous pouvons convaincre l'Iran qu'il s'agit du point d'inflexion avec aucune bonne solution alternative pour eux autre que davantage de mort et de destruction", dit Steve Witkoff, confirmant que le Pakistan sert d'intermédiaire. "Nous disposons de signes puissants indiquant que c'est une possibilité."

15h40 - Donald Trump dit ne pas être certain de vouloir un accord avec l'Iran. Les Iraniens "supplient de conclure un accord, pas moi", dit le président américain en ouverture d'un conseil des ministres à la Maison blanche.

"Ils ont désormais l'opportunité, l'Iran, de renoncer de façon permanente à leurs ambitions nucléaires et d'emprunter une nouvelle voie", dit Donald Trump. "Nous verrons bien s'ils souhaitent le faire. S'ils ne le veulent pas, nous serons leur pire cauchemar. En attendant, nous allons continuer à les écraser."

14h56 - L'Iran a examiné une proposition américaine qui lui a été transmise par le Pakistan et il la juge "à sens unique et injuste", seulement destinée à servir les intérêts des Etats-Unis et d'Israël, dit un responsable iranien de haut rang à Reuters. L'Iran, qui a lui aussi transmis sa réponse via le Pakistan, considère que la proposition américaine ne répond pas aux exigences minimales nécessaires pour aboutir et qu'aucun projet de pourparlers ne semble réaliste à ce stade, a ajouté ce responsable, selon lequel les efforts diplomatiques ne sont toutefois pas terminés.

14h34 - L'Iran a officiellement réagi à un plan américain en 15 points de sortie du conflit, rapporte l'agence Tasnim, citant une source informée, sans préciser la teneur de cette réponse.

14h18 - La communauté internationale devrait inciter les Etats-Unis et l'Iran à revenir à la table des négociations, dit le ministre chinois des Affaires étrangères.

12h02 - La crise au Moyen-Orient entraîne des coûts supplémentaires de 40 à 50 millions de dollars par jour pour Hapag-Lloyd HLAG.DE , qui ne pourra pas les supporter sur une longue période, en raison de la fermeture du détroit d'Ormuz, dit Rolf Habben Jansen, patron du transporteur maritime allemand, dont six navires sont actuellement bloqués dans le Golfe.

11h49 - Donald Trump affirme que les Iraniens "supplient" les Etats-Unis de parvenir à un accord. "Ils feraient mieux de se montrer sérieux rapidement avant qu'il ne soit trop tard", dit le président américain sur son réseau Truth Social.

11h45 - L'Iran autorise désormais les navires malaisiens à franchir le détroit d'Ormuz, dit le Premier ministre malaisien dans une allocution télévisée, en remerciant le président iranien pour ce feu vert.

11h18 - Donald Trump s'en prend une nouvelle fois aux pays de l'Otan qui n'ont "absolument rien fait" pour aider les États-Unis dans sa guerre contre l'Iran, tout en répétant sur son réseau Truth Social que Washington "n'a pas besoin de l'Otan".

11h13 - Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, confirme l'élimination du commandant de la marine des Gardiens de la révolution, Taher Tangasiri, précédemment rapporté par la presse israélienne.

11h10 - Le ministre pakistanais des Affaires étrangères déclare que des échanges indirects ont lieu entre l'Iran et les États-Unis par l'intermédiaire d'Islamabad et que d'autres pays, dont la Turquie et l'Egypte, participent aux efforts de médiation.

10h00 - "Les banques de la zone euro ont une exposition directe limitée à la guerre au Moyen-Orient, mais le conflit peut malgré tout générer un stress systémique en raison de vulnérabilités interconnectées", déclare le vice-président de la Banque centrale européenne, Luis de Guindos.

"Les marchés financiers subissent des tensions depuis plusieurs semaines sous l'effet de la guerre menée par les États-Unis et Israël contre l'Iran, mais les ventes massives en dehors du Moyen-Orient restent limitées, même si certains actifs demeurent surévalués."

09h12 - L'armée israélienne a "éliminé" le commandant de la marine des Gardiens de la révolution islamique, selon un média israélien.

08h36 - L'armée israélienne annonce la mort d'un de ses soldats au combat dans le sud du Liban. Cela porte à trois le nombre de militaires israéliens tués dans des affrontements avec le Hezbollah depuis le 8 mars.

08h17 - Les belligérants doivent "créer les conditions de négociations de paix sincères et vraiment sérieuses", déclare le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères lors d'un point de presse. Même exhortation du ministère chinois de la Défense, par la voix de son porte-parole Jiang Bin.

08h38 - Roland Lescure annonce une réunion lundi des ministres de l'Economie, des ministres de l'Energie et des représentants des banques centrales des pays du G7 pour évoquer les répercussions du conflit au Moyen-Orient. "Il va être question de la libération des réserves stratégiques" dit-il.

08h35 - "Aujourd'hui, il n'y a pas de choc pétrolier en France (...), on n'a ni problème d'approvisionnement ni problème majeur sur la croissance, on a un ralentissement, la Banque de France le dit mais on reste dans une logique ou un la croissance se poursuit", corrige Roland Lescure sur RTL.

08h33 - Le gouvernement prépare des mesures pour les "gros rouleurs" en raison de la flambée des prix à la pompe, confirme le ministre de l'Economie et des Finances, Roland Lescure, sur RTL.

"On va le faire de manière ciblée pour éviter de gâcher de l’argent", explique-t-il, évoquant notamment des "mesures de trésorerie". Des annonces sont attendues "dans les tout prochains jours."

08h06 - Deux personnes ont été tuées à Abou Dhabi après la chute de débris d'un missile intercepté sur la route de Sweihan, a déclaré jeudi le bureau des médias de l'émirat, ajoutant que trois autres ont été blessées et que plusieurs véhicules ont été endommagés.

07h59 - Une source pakistanaise déclare à Reuters qu'Israël a retiré de sa liste de "cibles" le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araqchi et le président du Parlement Mohammad Baqer Qalibaf après qu'Islamabad a demandé à Washington de ne pas les viser. Les Israéliens "veulent les éliminer. Nous avons dit aux Etats-Unis que s'ils étaient éliminés, alors ils n'auraient plus personne à qui parler, donc les Américains ont demandé aux Israéliens de s'abstenir", dit cette source.

02h55 - Le président sud-coréen demande à la population de réduire sa consommation d'électricité pour économiser l'énergie.

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Le DIRECT de la journée de mercredi

(Reportage de Reuters, rédigé par le bureau de Paris)